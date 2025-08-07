「医療DXという言葉に惑わされず病院をDXするためのポイント」と題して、合同会社メディカルソリューションパートナー 代表社員 兵藤 敏美氏によるセミナーを2025年9月10日(木)に開催!!
────────────【SSKセミナー】─────────
医療DXという言葉に惑わされず
病院をDXするためのポイント
～現場にメリットがある経営改革～
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25405
[講 師]
合同会社メディカルソリューションパートナー
代表社員 兵藤 敏美 氏
[日 時]
２０２５年９月１０日（水） 午後１時～３時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
医療・介護分野に関するビッグデータを活用しようと2015年から始まったデータヘルス改革、そして2022年、自民党からの提言から始まった医療DX。
DXいう言葉は色々なところで耳にするようになったが、各医療機関にとって直接どんなメリットがあるのかなかなか想像ができないと耳にします。
今回、なぜ国が医療DXを進めようとしているか、そしてこれから現場が必要なDXについて説明し、病院DXの事例をあげながら、資金調達の手段の一つであるクラウドファンディングの活用も含め、それを進めていくためのポイントについてお話します。
１．なぜ今医療DXは求められているか
２．国が進める医療DXと病院が必要なDX
３．病院DXの実例
４．病院DXを進めるためのポイント
５．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。