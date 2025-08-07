「医療DXという言葉に惑わされず病院をDXするためのポイント」と題して、合同会社メディカルソリューションパートナー 代表社員 兵藤 敏美氏によるセミナーを2025年9月10日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

医療DXという言葉に惑わされず

病院をDXするためのポイント

～現場にメリットがある経営改革～

合同会社メディカルソリューションパートナー

代表社員 兵藤 敏美 氏

２０２５年９月１０日（水） 午後１時～３時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

医療・介護分野に関するビッグデータを活用しようと2015年から始まったデータヘルス改革、そして2022年、自民党からの提言から始まった医療DX。

DXいう言葉は色々なところで耳にするようになったが、各医療機関にとって直接どんなメリットがあるのかなかなか想像ができないと耳にします。

今回、なぜ国が医療DXを進めようとしているか、そしてこれから現場が必要なDXについて説明し、病院DXの事例をあげながら、資金調達の手段の一つであるクラウドファンディングの活用も含め、それを進めていくためのポイントについてお話します。



１．なぜ今医療DXは求められているか

２．国が進める医療DXと病院が必要なDX

３．病院DXの実例

４．病院DXを進めるためのポイント

５．質疑応答

