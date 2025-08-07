熱弁が止まらない！バカリズム脚本作品の魅力を語る　『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』YouTube配信　2025年8月7日（木）前編、8月8日（金）後編公開!!

吉本興業株式会社

「よしもとドラマ部」が国内ドラマについて語る動画『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』の「『バカリズム脚本作品』を語ろう」前編が、8月7日(木)にJ:COM公式YouTubeチャンネルで配信されます。

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！

「よしもとドラマ部」とは、福田恵悟（LLR）、大貫さん（夫婦のじかん）、村上健志（フルーツポンチ）、りょう（小虎）によるドラマ大好き芸人で結成されたグループ。4人は、J:COMのWebマガジン「J:magazine!（ジェイマガジン）」にて毎月おすすめのドラマを紹介する連載企画コラム「よしもとドラマ部のドラマな窓口」を連載中です。そんな4人が出演する『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』は、毎月設定されるテーマのなかで「国内ドラマ」の魅力を深掘り。豊富な知識と軽快なトークで作品を語り尽くします。

天才芸人が描く作品の魅力とは？

今回は、脚本家としても活躍する大貫さんの持ち込み企画「『バカリズム脚本作品』を語ろう」がテーマです。まずは、2023年に放送され話題となったドラマ『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）の話になりました。

大貫さんが「バカリズムさんらしい、地に足のついた台詞というか、誰もが“あるよね”と感じる細かい面白さと世界観がうまく融合している。ミクロとマクロの力というか……」と熱弁すると、福田が「脚本家ぶってない？」とツッコミ。「ミクロとマクロとか言ってなかったじゃん！」という言葉に、笑いが巻き起こります。一方、村上は別の角度からバカリズム脚本作品の魅力を語ります。「（登場人物の会話を）聞いていて“この会話あるある！”と笑っちゃう。実は、バカリズムさんが脚本にしたからこそ、俺らも『ある』と勘違いしているだけで、本来はそこまでの視点に辿り着いていない。バカリズムさんが脚本にしてくれたから『あるある』になっている。本編のストーリーだけでなく、散りばめられた雑談の中にも『バカリズム感』が入っているんですよね」

そんな、バカリズムが描く会話劇を、高いレベルで演技に落とし込んでいるキャストたち。なぜ、その世界観を体現できるのか……笑いを生業としている芸人たちも不思議そうに語ります。この他にも、バカリズムの取材力の高さについて、彼のネタとの関連性など、大盛り上がりに。こちらは後編（8月8日）も配信予定！

『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ!』は、毎月前後編の2本の動画がYouTubeで公開されます。お楽しみに！

【概要】 よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！

配信チャンネル：J:COM公式YouTubeチャンネル

URL：（前編）https://www.youtube.com/watch?v=nc0aF2xb_gM

配信日時：前編 8月7日(木)12:00、後編 8月8日(金)12:00

出演者：福田恵悟(LLR)、村上健志(フルーツポンチ)、大貫さん(夫婦のじかん)、りょう(小虎)

J:magazine! URL：https://jmagazine.myjcom.jp/(https://jmagazine.myjcom.jp/)

よしもとドラマ部の「ドラマな窓口」

URL：https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/(https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/)