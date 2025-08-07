TVアニメ「神椿市建設中。」～神椿市の休日～ DMMくじ8月16日（土）より発売開始

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が展開する、ハズレなしの店舗くじサービス「DMMくじ」は2025年8月16日（土）より、TVアニメ「神椿市建設中。」の描き起こしイラストを使用したDMMくじを発売いたします。

■TVアニメ「神椿市建設中。」～神椿市の休日～ DMMくじについて

2025年7月より放送開始のTVアニメ「神椿市建設中。」のDMMくじオリジナルの店舗くじを発売いたします。

ここでしか手に入らないDMMくじ限定の多彩なラインナップにご注目ください。

また、本くじではWEB応募で参加できるW CHANCE賞も実施いたします。

発売日 ：2025年8月16日（土）より順次発売予定 ※無くなり次第終了

税込価格：770円

販売店舗：https://scratch.dmm.com/realkuji/kuji/kamitsubaki/

▼A賞 BIGアクリルスタンド（全5種）

本体サイズ：約H200mm×W100mm以内

台座サイズ：約H60mm×W100mm以内

DMMくじ限定描き起こしの全身イラストを使用した大きめのアクリルスタンドです。

▼B賞 アクリルブロック（全5種）

サイズ：約H60mm×W60mm×D8mm以内

集めて並べたくなるミニキャライラストのアクリルブロックです。

▼C賞 クリーナークロス（全5種）

サイズ：約H250mm×W250mm

タブレットやスマートフォン画面に使えるクリーナークロスです。

▼D賞 アクリルキーホルダー（全5種）

サイズ：約H70mm×W70mm以内

ポーチやバッグにつけるのにぴったりなアクリルキーホルダーです。

※デザインはお選びいただけません。

▼E賞 クリアファイル＆ステッカー（全5種）

クリアファイルサイズ：約H310mm×W220mm（A4サイズ）

ステッカーサイズ：約H70mm×W70mm

キャラクターごとのクリアファイルとステッカーのセットです。

※デザインはお選びいただけません。

▼LAST CHANCE賞 アクリルボード（全1種）

サイズ：B5サイズ（約H182mm×W257mm）

最後の1個を引くと手に入る、B5サイズのアクリルボードです。

▼W CHANCE賞 選べるA賞（全5種）

くじ券に記載されているシリアルコードをWEBで入力すると抽選でゲットのチャンス。

※アクリルスタンドはA賞と同様のものになります。

(C)KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT

■「DMMくじ」とは

「好きな世界が街でみつかる」をキャッチコピーに、漫画やアニメをはじめ、ゲームやVTuberなど幅広いジャンルのグッズで展開する、ハズレなしの店舗くじサービスです。

アイテムは全て「DMMくじ」オリジナルのラインナップで展開予定です。

お好きなくじを全国様々な店舗で購入し、当たったアイテムをその場で引き換えることができます。

また、くじ券に記載されているコードでW CHANCE賞に応募することで、さらに景品や特典が手に入るチャンスも。

コンビニエンスストア、書店、家電量販店、ホビーショップなど全国の販売店で、それぞれの店舗に合わせたグッズを展開予定。お客様の生活圏内で好きな作品・キャラクターの世界を見つける楽しさと、欲しい商品がその場で手に入る満足感をお届けします。

▼DMMくじ公式サイト

https://scratch.dmm.com/realkuji/

▼DMMくじ公式X

https://x.com/DMM_kuji

■合同会社 DMM.com について

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/