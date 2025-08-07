第2弾は白石晃士監督！映画クリエイター×映画館×メディアによる「I’m a moviegoer」クリエイタープロジェクト

株式会社KADOKAWA

日本最大のスクリーンを有するグランドシネマサンシャイン 池袋をはじめ全国で19の劇場を運営する佐々木興業株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐々木武彦）が、“映画ファンに、もっと映画館で映画を見てほしい”という想いから立ち上げた 「I’m a moviegoer」プロジェクト。

同社と、ムビチケや映画プラットフォーム、映画関連グッズを取り扱うECストアも展開する株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐淳之）が、映画人やクリエイターとコラボレーションしている企画が「I’m a moviegoer」クリエイタープロジェクトです。

映画館で映画を観ることのすばらしさを伝えるべく、自他共に認める「I’m a moviegoer」であるクリエイターにその想いを聞くと共に、直筆メッセージをプリントしたオリジナル「I’m a moviegoer」クリエイターTシャツを制作しています。

第1弾では山崎貴監督にインタビューを実施し、Tシャツはグランドシネマサンシャイン 池袋と、映画グッズを扱うECサイトMOVIE WALKER STOREで販売中です。

■「moviegoer（ムービーゴーアー）」とは？

グランドシネマサンシャイン 池袋でTシャツやトートバッグなどのオリジナルグッズが展開されている「I’m a moviegoer」 (C) Cinema Sunshine Co., Ltd. All Right Reserved

＜佐々木興業株式会社 代表取締役社長・佐々木武彦 コメント＞

「moviegoer」 の日本語訳は映画ファンですが、「moviegoer」を英語として意味を調べると「someone who goes to see movie」となります。

つまりこの言葉の持つ意味は単なる映画ファンではなく、映画館に映画を見に行くファンを指す言葉となります。 映画ファンの皆さんに、もっと映画館で映画を見てほしいという思いから 「I’m a moviegoer」という言葉を使った商品を作成しております。

昨今様々なデバイスで映画を見ることが可能な世の中になっている事は間違いありませんが、映画の監督や制作者の方々は、自分たちの作品を映画館という映画に没頭できる環境で、観客に見てほしいと思っていると私は信じています。そのような制作者の方々の思いに応えるべく、我々映画館はサービスの向上や設備の整備等を怠らず、「moviegoers」を映画館にお迎えしたいと思っています。

■第2弾は『近畿地方のある場所について』の公開が控えるホラーの名匠・白石晃士監督！

撮影/杉映貴子

第2弾は、『ノロイ』(05)や「戦慄怪奇ファイル コワすぎ！」シリーズといったフェイクドキュメンタリー作品を数多く手掛けるホラーの名匠・白石晃士監督。MOVIE WALKER PRESSでは、メッセージを書いてくれた白石監督にインタビューも実施しました！

https://press.moviewalker.jp/news/article/1280559/

“moviegoer”としての映画館にまつわる思い出話やホラー映画に目覚めたをきっかけを語ってくれた白石監督。小説の原作者である背筋氏が白石作品から大いに影響を受けたと話している監督最新作『近畿地方のある場所について』（8月8日公開）。同作の製作の裏側も明かしてくれました。

撮影/杉映貴子

直筆メッセージをクレヨンで書き下ろした白石監督。納得いくまで何度も重ね塗りをして、ホラー映画のタイトルを思わせるデザインの「I’m a Moviegoer」メッセージが完成しました！

■ホラー映画のタイトルのような雰囲気が漂う「I’m a moviegoer」のメッセージがTシャツに！

白石監督が厳選したメッセージを、国内外の話題作のポスターやパンフレットデザイン、ファッショングラフィックなどを手掛けるアートディレクターの石井勇一がTシャツにデザイン。躍動感溢れる一枚に仕上がりました。着心地や素材感にこだわった5.6オンス生地、カラー展開はホワイト・ブラックの2色。サイズはM・L・XLの３種類。価格は5,500円（税込）。グランドシネマサンシャイン 池袋とMOVIE WALKER STOREで販売いたします。一枚でも様になる「I’m a moviegoer」クリエイターTシャツを着て、ぜひ映画館に足を運びたい！

販売ページURL：https://store.moviewalker.jp/item/detail/2630?from=release

■商品情報

商品名：I’m a moviegoerクリエイターTシャツ【白石晃士】

カラー：ホワイト・ブラック

サイズ：

M 身丈＝69cm、身幅＝52cm、肩幅＝46cm、袖丈20cm

L 身丈＝73cm、身幅＝55cm、肩幅＝50cm、袖丈22cm

XL 身丈＝77cm、身幅＝58cm、肩幅＝54cm、袖丈25cm

脇仕様は全サイズ丸胴仕様

素材：綿100%

販売価格：\5,500（税込）

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。

あらかじめご了承ください。

発売店舗：

MOVIE WALKER STORE 8月9日（土）10:00～予約販売

https://store.moviewalker.jp/item/detail/2630?from=release

グランドシネマサンシャイン 池袋４Fストア（店頭販売） 8月9日（土）劇場オープン時

https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/

※数に限りがございます。お早めにお買い求めください。

■グランドシネマサンシャイン 池袋について

東京都豊島区東池袋にある「映画の殿堂」をコンセプトとした都内最大規模のシネマコンプレックス。

日本最大のIMAXスクリーンを備える、moviegoerたちの聖地ともいえる映画館。

https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/

所在地：東京都豊島区東池袋1-30-3 ※池袋駅東口より徒歩4分

■「MOVIE WALKER PRESS」について

映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。

作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。

https://press.moviewalker.jp/

■「MOVIE WALKER STORE」について

2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。

https://store.moviewalker.jp/

■佐々木興業株式会社

設立1943年4月。シネマサンシャイングループの映画館を全国に19館展開。IMAX、4DX、ScreenX、Dolby Atmos等のプレミアムラージフォーマットの導入を積極的に行っているほか、シネマサンシャインオリジナルフォーマットBESTIAを一部劇場に導入している。

■株式会社ムービーウォーカーについて

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット、映画関連コンテンツの制作・出版、映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ムービーウォーカー 広報室

Mail：mw.public.relations@moviewalker.co.jp