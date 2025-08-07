創業50周年を迎えた人気アウトドアブランド「モンベル」初のブランドムックが登場！ 付録は「50周年モンタベア(R)ロゴ入りショルダーバッグ」

株式会社 宝島社

今年創業50周年を迎えた人気アウトドアブランド「mont-bell（モンベル）」初のブランドムック『mont-bell 50th ANNIVERSARY BOOK』を2025年８月18日（月）に発売します。

本誌特別付録は、50周年記念のモンタベア(R)ロゴが入ったショルダーバッグ。モンタベア(R)は、モンベルファンにはおなじみのストア店頭にいるクマのマスコットです。本バッグは、2層式なので、スマホが入るポーチとしてだけでなく、お財布としても使える便利なアイテムとなっています。キャンプやフェスなどのアウトドアシーンで活躍するのはもちろん、毎日のお出かけをもっと快適に楽しめます。

誌面は、モンベル創業者辰野勇会長インタビュー「冒険家・経営者の人生観と挑戦」をはじめ、「モンベルのスタッフに聞く カテゴリー別おすすめアイテム！」など読み応えたっぷり。モンベルファンには見逃せない一冊です。

TJ MOOK『mont-bell 50th ANNIVERSARY BOOK』

https://tkj.jp/book/?cd=TD070067

価格：3080円（税込）

発売日：2025年８月18日

キャンプやフェスはもちろん、毎日のお出かけにも！

・50周年記念のモンタベア(R)オリジナルロゴ入り

サイズ（約）：高さ18×幅10×マチ3.5cm[最大]

ショルダーストラップの長さ 125cm［最長］

・たっぷり入る２層式！・スマホがすっぽり入る便利なフロントポケット・リュックなどに付けられる面ファスナーベルト・長さを調節できるショルダーストラップ・撥水加工だから突然の雨も安心※完全防水ではありません・財布やポーチとしても使える！

※バッグ以外は付録に含まれません

【CONTENTS】

・モンベル創業者、辰野勇会長インタビュー 「冒険家・経営者の人生観と挑戦」

・モンベル年表 ーアウトドア革新と社会貢献の歩みー

・モンベルのギアでキャンプに行こう！

・モンベルのスタッフに聞く カテゴリー別おすすめアイテム！

・特別付録 50周年モンタベア(R)ロゴ入り ショルダーバッグの使い方

辰野勇会長インタビューを一部公開！

例えば、あの山に登ろうと思って、一生懸命登ってきたら、峠に差し掛かって。それで、峠まで来たらまた新しい景色が見えてくるわけよ。今まで考えてもいなかったような景色が、そこに広がってくる可能性がある。そうすると、次はその峠の先の景色が見たくて歩き出すわけです。

――アイガーに登ったときに思ったことですね

そう。マッターホルンを見たときに思ったことだね。登っている最中は、必死になってやっているけれど、登ってみると、初めて見えるものが見えてくる。それを意識するかどうかが大事だと考えています。やっぱり自分をもっとね、独りよがりでなしに、もっと自信を持つべきだと思う。昨日の自分より、今日の自分の方がすごい。そしてまた明日、もっと新しい発見がある。そういうふうに歩く人生が僕はいいと思います。

（本誌より一部抜粋）

【mont-bell（モンベル）とは…】

モンベルの由来はフランス語で美しい山を意味する「MONT BELLE」。1975年、辰野勇氏が2人の山仲間、真崎文明氏、増尾幸子氏と共に世界で愛される登山用具やアウトドアグッズの開発を目指して設立。以来“Function is Beauty（機能美）”と“Light & Fast（軽量と迅速）”をコンセプトに商品開発を続け、今日に至ります。また、高品質なアウトドア製品の開発だけでなく、災害支援や環境保全、地域活性化など多方面で社会に貢献しています。