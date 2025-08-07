リミックスポイント、グローバルWeb３カンファレンス「WebX2025」のプラチナスポンサーとして協賛

株式会社リミックスポイント

株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO田代 卓、以下「当社」）は、一般社団法人WebX実行委員会が主催、株式会社CoinPostが企画・運営を担当するアジア最大級のグローバルWeb３カンファレンス「WebX2025」のプラチナスポンサーとして協賛することを決定いたしました。併せて、2025年８月25日（月）・26日（火）の２日間にわたり、本イベントに出展企業として参加いたしますので、お知らせいたします。

本イベントは、一般社団法人WebX実行委員会が主催、株式会社CoinPostが企画・運営を担当する、アジア最大級のグローバルカンファレンスです。暗号資産、ブロックチェーン、その他のWeb３技術に関連する企業をはじめ、起業家、投資家、政府関係者など、日本国内外からWeb３に関心を寄せる方々が来場されます。

当社は、国内有数のビットコイントレジャリー企業となることを目指し、ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進しております。

当社ブースでは、「次世代のビットコイントレジャリー企業」への進化をテーマに、ビットコインを象徴するデザインと当社のビットコイントレジャリー事業を通じて、分かりやすく取り組みを紹介いたします。WebX2025を通じて業界関係者の皆様との交流を深め、財務戦略の未来をともに考える機会を提供いたします。

また、2025年８月25日（月）に開催されるパネルディスカッションには当社代表取締役社長CEOの田代が、８月26日（火）の基調講演には代表取締役CFOの高橋がスピーカーとして登壇を予定しております。各登壇情報の詳細につきましては、決定次第、当社ホームページにてご案内いたします。

当日ブースでは、当社オリジナルグッズの配布も予定しておりますので、ぜひご来場の上、ブースにお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■イベント概要

主催 ：一般社団法人WebX実行委員会

企画・運営 ：株式会社CoinPost

日時 ：2025年８月25日（月）・８月26日（火）

会場 ：ザ・プリンスパークタワー東京

当社ブース ：ブースNo.「G-13」

イベントURL ：https://webx-asia.com/ja/

■リミックスポイントについて

リミックスポイントは、次世代のビットコイントレジャリー企業を目指し、ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進しています。電力小売事業を中心としたエネルギー事業と、蓄電池事業や補助金・省エネコンサルティング事業を中心としたレジリエンス事業を展開する一方で、2024年11月からは金融投資事業を新たなコア事業として本格始動し、戦略的にビットコインの備蓄を進めてまいりました。

リミックスポイントグループでは、ビットコインを保有するだけでなく、実業で培ったエネルギー分野の知見を活かし、持続可能で分散性の高いビットコインエコシステムの構築を目指すとともに、社会の持続性に役立つサービス・事業を展開してまいります。

これからのリミックスポイントグループの取り組みにご期待ください。