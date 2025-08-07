株式会社リミックスポイント、グローバルweb3カンファレンス「WebX」のプラチナスポンサーに決定

株式会社CoinPost

一般社団法人WebX実行委員会が主催、株式会社CoinPostが企画・運営を担当するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX（ウェブエックス、以下本カンファレンス）」が2025年8月25日（月）26日（火）の2日間、ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

本カンファレンスのプラチナスポンサーに、ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進し、持続可能なビットコインエコシステムの構築と新たな企業財務モデルの確立を目指す、「株式会社リミックスポイント」が決定しました。

▼企業紹介

リミックスポイントは、次世代のビットコイントレジャリー企業を目指し、ビットコインを中核に据えた財務戦略を推進しています。

2024年11月に金融投資事業を本格始動して以降、戦略的にビットコインの蓄積を進めてまいりました。直近では、2025年7月9日に新株予約権と無担保社債の発行による、約315億円規模の資金調達スキームを発表。これにより、2025年7月11日時点で約1,168BTCを保有しております（詳細は2025年7月11日公表「（開示事項の経過）ビットコイン（BTC）の追加取得に関するお知らせ」をご参照ください）。

また当社は、エネルギーおよびレジリエンス事業で培った知見を活かし、ビットコインの基盤を支えるネットワークインフラ整備にも取り組んでいます。マイニングに必要な電力や設備の支援を通じ、持続可能で分散性の高いビットコインエコシステムの構築に貢献してまいります。

今後も、実業で培った基盤を強みに、ビットコインを活用した新たな企業財務のモデルを追求し、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

X：https://x.com/remixpoint_x

Web：https://www.remixpoint.co.jp/

▼代表者のコメント

田代卓（たしろ たかし）(株式会社リミックスポイント 代表取締役社長CEO)

暗号資産は、もはや一部の投資家の選択肢ではなく、次世代の経済インフラを担う中核的なアセットへと進化しつつあります。 リミックスポイントは、暗号資産・エネルギー・Web3を融合させた新たな事業創出に挑み、「次世代のビットコイントレジャリー企業」への進化を加速させています。

WebX2025を通じて、業界の皆様との連携を深められることを楽しみにしております。

▼WebX開催の背景

日本市場は、政府によるweb3政策の後押しを受け、世界各国から大きな注目を集めています。

- 22年5月：岸田総理が英ロンドンの講演で日本への投資を呼びかけ、Web3環境整備の意思を表明- 22年6月：内閣府の骨太方針2022にて「Web3推進に向けた環境整備」が盛り込まれる- 22年11月：NTTドコモ、Web3分野で6000億円規模の投資を発表- 22年11月：日本経済団体連合会（経団連）、Web3推進戦略を発表- 22年12月：税制改正大綱で税制改正などスタートアップ支援を打ち出す- 23年6月：改正資金決済法が施行され、ステーブルコインの規制枠組みが導入。銀行や資金移動業者がステーブルコインを発行可能に- 23年12月：政府が暗号資産の未実現利益に対する法人税を廃止（簿価評価に移行）。Web3企業の税負担を軽減- 24年4月：自民党が「Web3ホワイトペーパー2024」を公表。暗号資産の分離課税（20%）や投資家保護の強化を提案- 24年8月：金融庁（FSA）が税制改革要望を公表。暗号資産を金融商品として再分類し、統一的な税制枠組みを検討- 25年3月：自民党デジタル社会推進本部Web3WGが暗号資産制度改正案を公表 分離課税や投資家保護を推進- 25年4月：金融庁が「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」ディスカッションペーパーを公表し、パブリックコメントを募集

他の先進国と比較した時の日本経済・国際競争力の低下が問題視される中、越境を強みとするweb3分野は、アニメ、マンガ、ゲームなどIP（知的財産）大国と呼ばれる日本のコンテンツ産業等、さまざまな業種のDX（デジタル変革）化や、グローバル事業への進出を大きく後押しする可能性があります。

しかしながら、言語環境等を背景とした閉じた制度設計や最先端技術を取り巻く環境実態に則していない規制面などが課題としてあり、国外への人材流出、有望スタートアップの育成不足が課題として挙げられます。

また、日本国内の事業者からは、Web3事業を進めるための知識やビジネスアイデアの構築、企業間ネットワーク、専門知識を有する人材不足などが浮き彫りになっていることが指摘されます。

このような背景を踏まえ、CoinPostでは、Web3分野で国際間交流と情報・人材の流通網を確立できる国際カンファレンスの確立がアジア市場における日本のブロックチェーン産業全体の成長に必要不可欠であると考えております。

日本だけでなく、世界各国でWeb3関連事業に携わる企業や関係者が一堂に会するイベントを開催するにあたり、第3回となる「WebX 2025」を開催する運びとなりました。

▼WebXとは

WebXは、世界各国からWeb2・Web3の有望プロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者等を集めたアジア最大級のWeb3カンファレンスです。

来場者は、Web3分野のトッププロジェクトや創業者らを招いた公演（日本語同時通訳対応）、ネットワーキング機会、主要プロジェクトによる技術ワークショップ、Web3ビジネスに関するピッチイベント、様々な企業やプロジェクトの展示会などにご参加いただけます。

- 開催日：2025年8月25日（月）・26日（火）- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京- 主催：一般社団法人WebX実行委員会- 企画：株式会社CoinPost- 来場者数（見込）：20,000人以上- 参加企業数（見込）：3,000社以上- 出展企業数（見込）：150社以上- メディアパートナー数（見込）：200社以上

公式サイト：https://webx-asia.com/ja/

チケットについては、以下よりご確認いただけます。

https://webx-asia.com/ja/

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

株式会社CoinPost

事業内容：仮想通貨・ブロックチェーンに特化したオンラインニュースメディア運営

URL：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

