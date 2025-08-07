「現場で使われるDX」をテーマにアザス × direct オンラインセミナー8月19日開催
株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下L is B）は、建設現場の安全文化向上を支援する「アザス」を提供するJGC Digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CIO：長谷川 順一、以下JGC Digital）と共催で、「現場で使われるDX」をテーマとした対談形式のオンラインセミナーを開催いたします。
セミナー概要
本セミナーでは、ツールを導入するだけでは現場の空気や人の動きは変わらないという課題意識をもっているDX担当者を対象に、現場の人々がDXをどのように定着させて課題を改善していくべきか、という内容を対談形式で語ります。
◆開催日時：2025年8月19日（火）16:00～17:15
◆場所：オンライン（Zoomウェビナー）
◆参加費：無料
◆お申し込み方法：事前登録制
＞＞登録はこちらから
https://exhibition.jgc.com/genba-dx
◆セミナー対象者：
・安全／現場改善／DX推進の責任者・現場マネージャー
・現場へのDX導入に課題感を持っている人
◆登壇者
倉田 浩二郎 氏
JGC Digital株式会社 アザス事業 プログラムマネージャー
2011年、日揮株式会社に入社。LNG受入基地の設計業務に従事後、2016年からデジタル系の新規事業開発に関わる。プラントの運転データの分析、IT事業会社の立ち上げ、日揮グループのDX計画「IT Grand Plan 2030」の立案・遂行などを行う。現在はアザス事業の責任者。
嶋 美紗子
株式会社L is B
営業本部 コンサルティングセールス部
2023年4月、株式会社L is Bに入社。
コンサルティングセールス部にて、建設業、製造業、小売業など多様な業界の大手企業を担当。現場の業務効率化やコミュニケーション課題の解決を軸に、DX推進を支援する提案型営業に従事。
◆ファシリテーター
名智 伸明 氏
JGC Digital株式会社 アザス事業 セールス・マーケティングディレクター
アルムナス株式会社 代表
2024年アザスの世界観に共感し外部人材としてジョイン。これまでの経験を活かしてセールス・マーケティング領域に従事。新卒でNECに入社しアフリカ地域での営業や事業開発に従事。AIスタートアップのエクサウィザーズ、ユーザベースを経て現職。
◆主催：
・JGC Digital株式会社
・株式会社L is B （エルイズビー）
※競合製品をお取り扱いの企業様や、主催者の判断により本セミナーの趣旨にそぐわないと判断される方につきましては、ご参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
株式会社L is B（エルイズビー）について
現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。
■社名：株式会社L is B
■代表取締役社長CEO：横井 太輔
■設立：2010年9月29日
■提供サービス
― ビジネスチャット「direct」
https://direct4b.com/ja/
― 自動学習型FAQチャットボット「AI-FAQボット」
https://faq-bot.ai/ja/
― 長時間労働是正支援ソリューション「direct Smart Working Solution」
https://direct-sws.com/
― 現場向けかんたん整理カメラ&クラウド共有「タグショット/タグアルバム」
https://tagshot-album.com/
― 企業向け技術継承ソリューション「ナレッジ動画」
https://knowledge-video.com/
■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F
■企業URL：https://l-is-b.com/ja/
※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。
※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。