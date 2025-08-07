NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東匡）は、AI異常予兆検知ソリューション「@DeAnoS（アットディアノス）」*1 の新たな提供形態として、SaaS（Software as a Service）版の提供を2025年8月18日から開始します。

「@DeAnoS」は、ディープラーニング技術を活用して、IoTやICTシステム、機器設備における異常や異常予兆を高精度に自動検知し、保守運用業務の効率化やDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を支援するソリューションです。従来のオンプレミス版に加え、SaaS版をラインナップに追加することで、より迅速かつ手軽にご利用いただけるようになります。

1. 背景

ITインフラ運用現場や製造業では、設備やシステム障害による業務停止やサービス品質低下が深刻な課題となっています。NTT-ATでは、このような現場の課題を解決し、保守運用者を支援するために「@DeAnoS」を提供してきましたが、お客さまから「もっと手軽に利用したい」「導入までの時間を短縮したい」といったご要望をいただいていました。そこでこの度、より多くのお客さまに、より迅速かつ手軽にご利用いただける「@DeAnoS」SaaS版の提供を2025年8月18日から開始することとしました。

2. 「@DeAnoS」SaaS版の特長

「@DeAnoS」SaaS版では、インターネット環境があればすぐにサービスの利用を開始できる手軽さに加え、初期構築が不要なため導入までのコストを大幅に削減できます。また、お客さまによるシステムアップデート作業は不要で、常に最新の検知アルゴリズムや機能をご利用いただけます。さらに、ご要望に応じて、経験豊富なデータアナリストが検知の支援を行うため、不慣れなお客さまでも安心して運用いただけます。

SaaS版の提供開始によって、より多くのお客さまに保守運用業務の効率化やDX推進の一環として「@DeAnoS」をご利用いただけるようになり、通信インフラや製造業・建設業・サービス業など、幅広い業種での保守運用の最適化に貢献します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23654/table/345_1_9c6088577663c8680ad0142db7f400cd.jpg?v=202508080626 ]

【参考】「@DeAnoS」の特長

（1）「@DeAnoS」では、AIが正常状態を学習し、正常時との乖離を異常度として検知します。これにより、従来の閾値監視では気付きにくい異常も検知でき、見逃しを防止することができます。

（2）異常の要因推定機能も搭載しており、原因調査の時間を短縮することができます。

（3）異常発生前に「いつもと違う」状態を捉えることで、予防保全を実現し、保守稼働を削減することができます。

3. サービスプランと料金

「@DeAnoS」SaaS版では以下の2つのプランをご用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23654/table/345_2_b0361a006904f6767c913fa429b4003b.jpg?v=202508080626 ]

また、従来のオンプレミス版も引続きご提供します。

詳細は下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

4. 提供開始

2025年8月18日（月）

5. 今後の展望

NTT-ATでは、異常予兆検知後の対応策の提案・自動実行の実現に向け、生成AI技術を活用した「ナレッジ駆動型システム運用自動化ソリューション」*2 を展開しています。今後、「@DeAnoS」と「ナレッジ駆動型システム運用自動化ソリューション」を連携することで、さらなる運用の高度化をめざし、保守運用現場における迅速かつ的確な判断と行動を支援してまいります。

今後もNTT-ATは、AI技術を活用したソリューションを通じて、お客さまの業務効率化とDX推進に貢献してまいります。

*1 ＠DeAnoSは、NTTネットワークサービスシステム研究所が開発したディープラーニング技術に基づく異常予兆検知技術“DeAnoS(R)”を搭載した、システムや設備のさまざまな異常や異常予兆を検知するAIツールです。DeAnoSは、NTT株式会社の登録商標です。

AI異常予兆検知ソリューション「@DeAnoS」

https://www.ntt-at.co.jp/product/da-deanos/

*2 ナレッジ駆動型システム運用自動化ソリューション

https://www.ntt-at.co.jp/product/da-knowledge-automation/

※本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。