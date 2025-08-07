あなたの“打球”をデータで見える化！エスコンフィールドHOKKAIDO「tower eleven baseball」でラプソード バッティング体験イベント開催！8/31(日)まで

株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

tower eleven baseballでは、野球のパフォーマンスを“見える化”する最新テクノロジー「Rapsodo（ラプソード）」の体験イベントを開催いたします！

プロ野球選手も実際に使用している打球解析ツール「Rapsodo（ラプソード）」を使って、打球速度・打球角度・飛距離 などをリアルタイムで測定可能。

ご自身のバッティングを数値でチェックしながら、楽しんでみませんか？

開催概要

■期間

8月31日(日)まで

■場所

tower eleven baseball（TOWER 11 2F）

■対象

バッティングブース

■利用方法

通常のバッティングゲームをご購入ください。（1ゲーム12球/500円）

ラプソードの計測は無料でご体験いただけます。

■注意事項

※状況により計測データが正確に表示されない場合がございます

※すべての打球に対し計測データが表示されるわけではありませんので、あらかじめご了承ください

ラプソード社について

Rapsodo（ラプソード）は、シンガポールの地で創業された弾道測定分析機器ブランドです。レーダーとカメラにより投球・打球を計測する商品・サービスを開発・販売しており、現在は野球、ソフトボール、ゴルフの3つの競技を対象に事業を行っています。特に野球においては、MLBおよびNPBではほとんどの球団が導入済みと、プロの世界では広く活用されています。

2025年6月、株式会社Rapsodo Japanと株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントはパートナーシップ契約を締結。

