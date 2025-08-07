あなたの“打球”をデータで見える化！エスコンフィールドHOKKAIDO「tower eleven baseball」でラプソード バッティング体験イベント開催！8/31(日)まで
株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント
tower eleven baseballでは、野球のパフォーマンスを“見える化”する最新テクノロジー「Rapsodo（ラプソード）」の体験イベントを開催いたします！
tower eleven baseballでは、野球のパフォーマンスを“見える化”する最新テクノロジー「Rapsodo（ラプソード）」の体験イベントを開催いたします！
プロ野球選手も実際に使用している打球解析ツール「Rapsodo（ラプソード）」を使って、打球速度・打球角度・飛距離 などをリアルタイムで測定可能。
ご自身のバッティングを数値でチェックしながら、楽しんでみませんか？
開催概要
■期間
8月31日(日)まで
■場所
tower eleven baseball（TOWER 11 2F）
■対象
バッティングブース
■利用方法
通常のバッティングゲームをご購入ください。（1ゲーム12球/500円）
ラプソードの計測は無料でご体験いただけます。
■注意事項
※状況により計測データが正確に表示されない場合がございます
※すべての打球に対し計測データが表示されるわけではありませんので、あらかじめご了承ください
ラプソード社について
Rapsodo（ラプソード）は、シンガポールの地で創業された弾道測定分析機器ブランドです。レーダーとカメラにより投球・打球を計測する商品・サービスを開発・販売しており、現在は野球、ソフトボール、ゴルフの3つの競技を対象に事業を行っています。特に野球においては、MLBおよびNPBではほとんどの球団が導入済みと、プロの世界では広く活用されています。
2025年6月、株式会社Rapsodo Japanと株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントはパートナーシップ契約を締結。
詳細はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000070454.html
