8月10日はハーゲンダッツの日！　佐藤健さん、中西希亜良さんが初共演！　ハーゲンダッツのミルクのこだわりを探る特別動画「ミルクを育てる」篇を公開！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、「ハーゲンダッツの日」である8月10日（日）に、俳優の佐藤健さん、女優の中西希亜良さんが出演するハーゲンダッツのミルクのこだわりが詰まった特別動画「ミルクを育てる」篇をハーゲンダッツ ジャパン公式YouTubeチャンネルで公開します。

また、公開を記念し、抽選で100名の方にハーゲンダッツ詰め合わせセットをプレゼントするキャンペーンを8月10日（日）限定で開催します。

■佐藤健さん、中西希亜良さんが初共演！ミルクへのこだわりが詰まった特別動画を公開

8月10日はハーゲンダッツ ジャパンの創業日であり、「ハーゲンダッツの日」として、一般社団法人日本記念日協会の認定を受けています。この度 「ハーゲンダッツの日」 を記念し、特別動画「ミルクを育てる」篇を公開します。本動画では、これまでハーゲンダッツのTVCMに数多く出演してきた佐藤健さんと、3月に発売したミニカップ『ザ・ミルク』のTVCMに出演している中西希亜良さんが初共演。中西さんが実際にハーゲンダッツの主原料、ミルクの生産地である北海道・根釧地区の浜中町を訪れ、ミルクに込められたこだわりを探ります。映像は、佐藤さんのナレーションとともに進行し、ハーゲンダッツのおいしさの原点を、豊かな自然とともに丁寧に描いています。ハーゲンダッツが大切にしている素材へのこだわりを、ぜひ映像を通してご覧ください。

■WEB CMストーリー

ハーゲンダッツのアイスクリームづくりで、いちばん大切なものは何か。その答えを探すために、中西希亜良さんが向かったのは、北海道・根釧地区の浜中町。そこは、ハーゲンダッツのすべてのアイスクリームに使われている「ミルク」のふるさとです。佐藤健さんの案内で、その土地をめぐりながら、北海道の広大で心地よい牧草地や、牛たちとのふれあいを通じて、おいしさの秘密を探っていきます。

■動画概要

タイトル ：「ミルクを育てる」篇

出演 ：佐藤健、中西希亜良

配信開始日時 ：2025年8月10日（日）8時10分～

配信媒体 ：ハーゲンダッツ ジャパン公式YouTubeチャンネル

公式YouTubeURL： https://youtu.be/NoOe_8ptdhc

佐藤健

1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。

映画『るろうに剣心』シリーズ（主演）、『護られなかった者たちへ』（主演）、『はたらく細胞』（主演）やドラマ『天皇の料理番』（主演）、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。映画『護られなかった者たちへ』（主演）では、「第45回日本アカデミー賞」優秀主演男優賞を受賞。現在、Amazon Original ドラマ『私の夫と結婚して』（主演）世界独占配信中、Netflix『グラスハート』（主演/共同エグゼクティブプロデューサー）が全世界配信中。

中西希亜良

2011年6月16日生まれ、東京都出身。

演技未経験ながら初出演でヒロインを演じた映画『ぼくのお日さま』で第49回報知映画賞 新人賞、第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 新人賞、第98回キネマ旬報ベスト・テン 新人女優賞など、多数の映画賞を受賞。また、4歳から習い始めるフィギュアスケートでは、9歳よりシングルと並行してアイスダンスの練習も開始。アイスダンスでは全日本フィギュアスケートノービス選手権大会に出場し、銅メダルを受賞した。日本語のほか英語、フランス語にも堪能なマルチリンガル。韓国語も勉強中。

■100名様にハーゲンダッツ詰め合わせセットが当たる！ ハーゲンダッツの日キャンペーン

特別動画『ミルクを育てる』篇の公開を記念し、ハーゲンダッツ ジャパン公式Xで「ハーゲンダッツの日キャンペーン」を実施します。動画を紹介しているポストから応募いただくと、抽選で100名様にミルクの贅沢な味わいが楽しめるハーゲンダッツ詰め合わせセットをプレゼントします。

実際においしさをご体験いただける特別な機会に是非ご参加ください。

■名 称 「ハーゲンダッツの日キャンペーン」

■応募期間 2025年8月10日（日）08:10 ～2025年8月10日（日）23:59まで

■当選者数 100名

■賞 品 ハーゲンダッツ ミニカップ12個詰め合わせセット

■応募方法

【ステップ1】

ハーゲンダッツ ジャパンの公式アカウント「@Haagen_Dazs_JP」をフォロー。

（既にフォローしていただいている方はステップ2へ）

【ステップ2】

対象ポストをリポストいただいた方の中から、抽選で賞品をプレゼント。

※プレゼントの応募には、【ステップ1】【ステップ2】両方をしていただく必要があります。

■ハーゲンダッツのミルクのこだわりが楽しめるミニカップ定番商品ラインアップ

商品 ：ミニカップ『ザ・ミルク』

特徴 ：ミルク、砂糖、卵、塩、4つのシンプルな素材だけを使用し、ハーゲンダッツが厳選した素材の味わいを贅沢に楽しめるミルクアイスクリームです。北海道産生乳をクリーム等の原材料として100％使用し、口に含んだ瞬間からミルクのコクと甘みを感じるとともに、すっきりとした後味が楽しめる、ミルクアイスクリームの決定版です。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/the-milk/

商品 ：ミニカップ『バニラ』

特徴 ：甘く豊かなマダガスカル産バニラの香りをお楽しみいただけます。バニラビーンズの中でも深い香りが特長のレッドビーンズを使用した、リッチでクリーミーな味わいが特長です。創業以来多くの人に愛され続けている、ハーゲンダッツを象徴するフレーバーです。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/vanilla/

商品 ：ミニカップ『ストロベリー』

特徴 ：丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用しました。複数のイチゴをブレンドし、ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げています。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/strawberry/

商品 ：ミニカップ『グリーンティー』

特徴 ：日本での開発第1号商品として1996年に誕生しました。熱と光に弱い抹茶の品質を守るために、暗闇の中で石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用しています。上質な抹茶だけを惜しみなく使用し、深くて濃厚な本格的な味わいをお楽しみいただけます。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/green-tea/

商品 ：ミニカップ『クッキー＆クリーム』

特徴 ：バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのココアクッキーを混ぜ込みました。ほろ苦く香ばしいココアクッキーとクリーミーなアイスクリームの組み合わせが絶妙なハーモニーを奏でます。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/cookies-cream/

商品 ：ミニカップ『マカデミアナッツ』

特徴 ：濃厚な味わいのバタースカッチアイスクリームに、香ばしくローストしたマカデミアナッツを混ぜ込みました。ナッツのカリカリとした食感の楽しさと、濃厚なアイスクリームの味わいがマッチしたリッチなフレーバーです。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/macadamia-nut/

商品 ：ミニカップ『ショコラデュオ』

特徴 ：ミルクチョコレートとビターチョコレート、２つの本格的なチョコレートの味わいをお楽しみいただけます。1つのカップで2種類のチョコレートの味わいを楽しめるため、チョコレートアイスクリーム好きにはたまらないフレーバーです。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/chocolat-duo/

商品 ：ミニカップ『ラムレーズン』

特徴 ：ハーゲンダッツオリジナルの香り高いラム酒にじっくりと漬け込んだレーズンを使用した、濃厚で贅沢な味わいのアイスクリームです。芳醇な味わいと香りが特長のラムレーズンが生み出す上品で洗練された味わいを楽しめます。※アルコール分0.7%を含む。

特設サイトURL：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/haagen-eight/rum-raisins/