オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」本日発売！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2025年8月7日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」を発売しました。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/tierblade/switch/
引き続き「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オトメイト グラフィティ」とは
本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで
今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして
続々とリリースされます。
“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で
オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。
何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/
▼権利表記
(C)IDEA FACTORY
■「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」とは
汝、鋼の刃となれ
少女の宿命を断ち切るために――
本作は、2016年に発売された恋愛アドベンチャーゲーム『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』とそのファンディスク『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』が１つになった移植作品です。
少女イヴは、スラムで暮らす少年シュドをはじめとした地上に生きる人間達や
純白の人型兵器【ティアブレイド】との出会いをきっかけに、
悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。
荒廃した遠未来を舞台に、3000年という時を超えて紡がれる、悲しく切ない
物語がお楽しみいただけます。
■【『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』ストーリー】
大地が荒廃し、大気までも汚染された遥か未来。
古代人が遺した地下シェルター【ネオスフィア】の中で
管理ＡＩクレイドルと共に三千年もの時を生きてきた少女イヴは、
スラムで暮らす少年シュド、軍からの逃亡者アタルヴァと出会う。
自分以外の人間との初めての邂逅で、地上に興味が出てきたイヴ。
しかしそこで突然、軍の人型兵器がネオスフィアに襲来する。
絶体絶命のその時、彼女を守護するかのように現れたのは、
純白の騎士の姿をした巨大人型兵器――【ティアブレイド】。
イヴと仲間達はこのティアブレイドの起動をきっかけに、
悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。
■【『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』ストーリー】
古代に生きた【過去のイヴ】と今を生きる【現代のイヴ】。
２人のイヴが姉妹として分かたれてからおよそ１年後――。
環境の再生が進む地上でロウと共に暮らしていた姉イヴは
月から送られてきた謎のＳＯＳを受け取り調査へ向かうが、
その途中でロウ共々消息を絶ってしまう。
それを知った妹イヴは危機に陥った２人を救出するため、
シュド達と共にティアブレイドで月へと向かうのだが……。
月で彼女達を待ち受けていたのは、歴史の闇へと葬られた
２人の【待ち人】と新たなる世界の危機だった。
こうして２人のイヴは愛する人と共に世界を守るため、
再び騎士達の剣・ティアブレイドを振るうことになる――。
■攻略対象キャラクター
シュド
CV：石川 界人
アタルヴァ
CV：寺島 拓篤
ヤジュル
CV：近藤 隆
ロウ
CV：松岡 禎丞
クレイドル
CV：柿原 徹也
【商品概要】
タイトル ：悠久のティアブレイド for Nintendo Switch
（ユウキュウノティアブレイド フォー ニンテンドー スイッチ）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：「B」（12才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2025年8月7日発売
価格 ：[通常版・DL版]7,700円（税込）
[特装版]9,900円（税込）
キャラクターデザイン ：いけ、きなみ 由希
『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』主題歌情報
オープニングテーマ
「偽りの空の先にあるもの」
歌 ：KOKIA
作詞・作曲：KOKIA
編曲 ：中西亮輔
エンディングテーマ
「青い空 それだけなのに…」
歌 ：KOKIA
作詞・作曲：KOKIA
編曲 ：中西亮輔
挿入歌
「will」
歌 ：SHOJI
作詞 ：turn10
作曲・編曲：吉田和人
『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』主題歌情報
オープニングテーマ
「Nostalgia」
歌・作詞・作編曲：KOKIA
エンディングテーマ
「君が居るから 強くなれるよ」
歌・作詞・作編曲：KOKIA
公式サイト ：https://www.otomate.jp/tierblade/switch/
公式SNS ：https://x.com/uq_tb_official
SNSハッシュタグ：#uq_tb #オトメイト #乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
