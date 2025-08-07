オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」本日発売！

アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2025年8月7日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」を発売しました。



▼公式サイト


https://www.otomate.jp/tierblade/switch/



引き続き「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。



■「オトメイト グラフィティ」とは







本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで


今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして


続々とリリースされます。



“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で


オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。


何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。



▼公式サイト


https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/



▼権利表記


(C)IDEA FACTORY



■「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」とは







汝、鋼の刃となれ


少女の宿命を断ち切るために――



本作は、2016年に発売された恋愛アドベンチャーゲーム『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』とそのファンディスク『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』が１つになった移植作品です。



少女イヴは、スラムで暮らす少年シュドをはじめとした地上に生きる人間達や


純白の人型兵器【ティアブレイド】との出会いをきっかけに、


悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。


荒廃した遠未来を舞台に、3000年という時を超えて紡がれる、悲しく切ない


物語がお楽しみいただけます。


■【『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』ストーリー】


大地が荒廃し、大気までも汚染された遥か未来。



古代人が遺した地下シェルター【ネオスフィア】の中で


管理ＡＩクレイドルと共に三千年もの時を生きてきた少女イヴは、


スラムで暮らす少年シュド、軍からの逃亡者アタルヴァと出会う。



自分以外の人間との初めての邂逅で、地上に興味が出てきたイヴ。


しかしそこで突然、軍の人型兵器がネオスフィアに襲来する。



絶体絶命のその時、彼女を守護するかのように現れたのは、


純白の騎士の姿をした巨大人型兵器――【ティアブレイド】。


イヴと仲間達はこのティアブレイドの起動をきっかけに、


悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。



■【『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』ストーリー】


古代に生きた【過去のイヴ】と今を生きる【現代のイヴ】。


２人のイヴが姉妹として分かたれてからおよそ１年後――。



環境の再生が進む地上でロウと共に暮らしていた姉イヴは


月から送られてきた謎のＳＯＳを受け取り調査へ向かうが、


その途中でロウ共々消息を絶ってしまう。



それを知った妹イヴは危機に陥った２人を救出するため、


シュド達と共にティアブレイドで月へと向かうのだが……。


月で彼女達を待ち受けていたのは、歴史の闇へと葬られた


２人の【待ち人】と新たなる世界の危機だった。



こうして２人のイヴは愛する人と共に世界を守るため、


再び騎士達の剣・ティアブレイドを振るうことになる――。



■攻略対象キャラクター


シュド


CV：石川 界人








アタルヴァ


CV：寺島 拓篤








ヤジュル


CV：近藤 隆








ロウ


CV：松岡 禎丞








クレイドル


CV：柿原 徹也








【商品概要】


タイトル　：悠久のティアブレイド for Nintendo Switch


　　　　　（ユウキュウノティアブレイド フォー ニンテンドー スイッチ）


対応機種　：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向け恋愛ADV


CERO　　 ：「B」（12才以上対象）


プレイ人数：1人


発売日　　：2025年8月7日発売


価格　　　：[通常版・DL版]7,700円（税込）


　　　　　　[特装版]9,900円（税込）



キャラクターデザイン　：いけ、きなみ 由希



『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』主題歌情報


オープニングテーマ


「偽りの空の先にあるもの」


歌　　　　：KOKIA


作詞・作曲：KOKIA


編曲　　　：中西亮輔



エンディングテーマ


「青い空　それだけなのに…」


歌　　　　：KOKIA


作詞・作曲：KOKIA


編曲　　　：中西亮輔



挿入歌


「will」


歌　　　　：SHOJI


作詞　　　：turn10


作曲・編曲：吉田和人



『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』主題歌情報


オープニングテーマ


「Nostalgia」


歌・作詞・作編曲：KOKIA



エンディングテーマ


「君が居るから 強くなれるよ」


歌・作詞・作編曲：KOKIA



公式サイト　　　：https://www.otomate.jp/tierblade/switch/


公式SNS　　　　：https://x.com/uq_tb_official


SNSハッシュタグ：#uq_tb #オトメイト #乙女Switch



発売元　：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です