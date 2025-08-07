オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」本日発売！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2025年8月7日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第10弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」を発売しました。

▼公式サイト

https://www.otomate.jp/tierblade/switch/

引き続き「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。

■「オトメイト グラフィティ」とは

本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで

今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして

続々とリリースされます。

“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で

オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。

何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。

▼公式サイト

https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/

▼権利表記

(C)IDEA FACTORY

■「悠久のティアブレイド for Nintendo Switch」とは

汝、鋼の刃となれ

少女の宿命を断ち切るために――

本作は、2016年に発売された恋愛アドベンチャーゲーム『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』とそのファンディスク『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』が１つになった移植作品です。

少女イヴは、スラムで暮らす少年シュドをはじめとした地上に生きる人間達や

純白の人型兵器【ティアブレイド】との出会いをきっかけに、

悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。

荒廃した遠未来を舞台に、3000年という時を超えて紡がれる、悲しく切ない

物語がお楽しみいただけます。

■【『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』ストーリー】

大地が荒廃し、大気までも汚染された遥か未来。

古代人が遺した地下シェルター【ネオスフィア】の中で

管理ＡＩクレイドルと共に三千年もの時を生きてきた少女イヴは、

スラムで暮らす少年シュド、軍からの逃亡者アタルヴァと出会う。

自分以外の人間との初めての邂逅で、地上に興味が出てきたイヴ。

しかしそこで突然、軍の人型兵器がネオスフィアに襲来する。

絶体絶命のその時、彼女を守護するかのように現れたのは、

純白の騎士の姿をした巨大人型兵器――【ティアブレイド】。

イヴと仲間達はこのティアブレイドの起動をきっかけに、

悠久の時を経て動き出した運命に巻き込まれていく――。

■【『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』ストーリー】

古代に生きた【過去のイヴ】と今を生きる【現代のイヴ】。

２人のイヴが姉妹として分かたれてからおよそ１年後――。

環境の再生が進む地上でロウと共に暮らしていた姉イヴは

月から送られてきた謎のＳＯＳを受け取り調査へ向かうが、

その途中でロウ共々消息を絶ってしまう。

それを知った妹イヴは危機に陥った２人を救出するため、

シュド達と共にティアブレイドで月へと向かうのだが……。

月で彼女達を待ち受けていたのは、歴史の闇へと葬られた

２人の【待ち人】と新たなる世界の危機だった。

こうして２人のイヴは愛する人と共に世界を守るため、

再び騎士達の剣・ティアブレイドを振るうことになる――。

■攻略対象キャラクター

シュド

CV：石川 界人

アタルヴァ

CV：寺島 拓篤

ヤジュル

CV：近藤 隆

ロウ

CV：松岡 禎丞

クレイドル

CV：柿原 徹也

【商品概要】

タイトル ：悠久のティアブレイド for Nintendo Switch

（ユウキュウノティアブレイド フォー ニンテンドー スイッチ）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「B」（12才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2025年8月7日発売

価格 ：[通常版・DL版]7,700円（税込）

[特装版]9,900円（税込）

キャラクターデザイン ：いけ、きなみ 由希

『悠久のティアブレイド -Lost Chronicle-』主題歌情報

オープニングテーマ

「偽りの空の先にあるもの」

歌 ：KOKIA

作詞・作曲：KOKIA

編曲 ：中西亮輔

エンディングテーマ

「青い空 それだけなのに…」

歌 ：KOKIA

作詞・作曲：KOKIA

編曲 ：中西亮輔

挿入歌

「will」

歌 ：SHOJI

作詞 ：turn10

作曲・編曲：吉田和人

『悠久のティアブレイド -Fragments of Memory-』主題歌情報

オープニングテーマ

「Nostalgia」

歌・作詞・作編曲：KOKIA

エンディングテーマ

「君が居るから 強くなれるよ」

歌・作詞・作編曲：KOKIA

公式サイト ：https://www.otomate.jp/tierblade/switch/

公式SNS ：https://x.com/uq_tb_official

SNSハッシュタグ：#uq_tb #オトメイト #乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です