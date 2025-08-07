【エステー】シュッと消す。パッと変わる。トイレをフレッシュな空間に瞬時に変えるミストタイプの消臭剤「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO(リセット)」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、トイレの気になるニオイをシュッと消し、一瞬で浄化（※1）されたようなフレッシュな空間に変えるミストタイプの消臭剤「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO(リセット)」と、その「つめかえ」を9月26日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

香りは、〈ピュアサボン〉〈ハーバルリフレッシュ〉〈フローラルハグ〉の3種類です。

価格はいずれもオープンですが、店頭での実勢価格は、本体が税込み各657円前後、「つめかえ」は同437円前後の見込みです。

（※1）トイレのニオイを消臭して清潔感のある空間にかえること

開発背景

（左から）本体：ピュアサボン、ハーバルリフレッシュ、フローラルハグ

エステーが実施した調査（※2）では、排泄臭や空間独特のニオイなど、「トイレでニオイが気になる」人は約87％（※3）いるのに対し、トイレ用消臭スプレーの購入率は約10％（※4）という結果に。トイレのニオイを気にする人が約9割いながら購入率が低い理由を探るべく、トイレ用消臭スプレーの気になる点を現使用者へ聞いたところ、「自分好みではない香りや見た目」や「使用時のガスっぽさや噴射時のスプレー音」など、スプレー使用時のストレスが多く挙げられました（※5）。

そこで開発したのが、「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO」です。本体のボトルは高さ約10cmで、インテリア性の高いスタイリッシュなデザインを採用しています。香水のような見た目の本体からミストをシュッと空間へ吹きかけると、消臭成分がふわっと広がりニオイを消臭。みずみずしい香りが、トイレを気持ち良い空間に変えます。

また、トイレでは「スマホを操作する」や「考え事をする」など、約6割が「用を足して手を洗う」以外のことをしていると回答（※6）しており、自分を“リセット”できるような場所であることも求められている傾向にありました。

「ニオイだけでなく、自分の気持ちまでリセットしてほしい」、そんな想いを込めて、トイレを瞬時にフレッシュな空間へ変える「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO」で市場の拡大を図ります。

（※2）DS:エステー調べ n=1350（日用品自購入者且つ女性20-50代の気になるニオイの種類1‐3位、複数回答）

（※3）DS:エステー調べ n=1350（日用品自購入者且つ女性20-50代のうちトイレで「気になるニオイがある」と回答した比率)

（※4）DS: QPR 購入者属性分析 購入率 2024年4月‐25年3月 用途トイレ用、薬剤別

（※5）DS:エステー調べ n=262（日用品自購入者且つ男女20-50代トイレスプレー現使用者にスプレーで気になる点を確認、複数回答）

（※6）DS:エステー調べ n=1304（日用品自購入者男女20-50代にトイレ空間で「用を足して手を洗う」以外でしていることがあると質問した際の回答比率)

商品について

「消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO」は、トイレ後のニオイからトイレにしみついたニオイ、よどんだ空気感、下水のにおいなど、トイレ空間で気になる様々なニオイを消臭できる、ミストタイプのトイレ用消臭剤です。ミストをシュッと空間に噴霧すると、みずみずしい香りが広がり、トイレ空間が瞬時に浄化されたような気持ち良い空間になります。

また、消臭後の清々しさが長続きする“香り長続き設計（※7）”を採用しており、次にトイレに入るときも空間の清々しさを実感できます（※8）。

（※7）: 3つの要素を組み合わせた、RESETTO独自の香りの設計。時間経過により香りが徐々に広がることで、時間が経っても香りが自然に残る“持続性香料”と、質の高い香りをしっかり感じられる“香り高配合”、ミスト粒子を細かく噴霧するポンプで香りをふんわり広げる“微細ミストポンプ”を、それぞれ採用。

（※8）: 消臭力トイレ用スプレー比。疑似トイレ空間における使用６時間後の香り強度

香りのラインナップ

香りは、「心も空間も洗われる浄化のひととき」をテーマにした〈ピュアサボン〉〈ハーバルリフレッシュ〉〈フローラルハグ〉の3種類です。

〈ピュアサボン〉は、透明感あふれるサボンにミュゲとホワイトリリーが重なり、さっぱり洗われたような柔らかで清潔な香り。〈ハーバルリフレッシュ〉は、新緑とハーブの清涼感に、明るいシトラスが舞い込みすっきり目覚めるような、爽やかでナチュラルな香り。そして〈フローラルハグ〉は、可憐なフリージアとジャスミンが放つ多幸感に思わず微笑みこぼれる、愛らしく幸せな香りとなっています。それぞれの香りは「つめかえ」用もラインナップします。

製品情報

（左から）つめかえ：ピュアサボン、ハーバルリフレッシュ、フローラルハグ

・製品名：消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み547円前後（本体）、437円前後（つめかえ）

・発売日：2025年9月26日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：本体：60mL、つめかえ：50mL

・成分：エタノール、水、界面活性剤（非イオン）、香料

・初年度販売目標：400万個