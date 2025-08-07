第7回カクヨムWeb小説コンテストホラー部門≪特別賞≫受賞のホラーミステリー『鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～』、コミカライズ第3巻(完)が8月7日(木)発売

株式会社新潮社

2024年3月25日より、コミックシーモア（https://www.cmoa.jp/title/289183/）にて先行配信後、“美しくも恐ろしい”と評判のコミカライズ版『鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～』。

電子コミックス第3巻（完結巻）が、2025年8月7日（木）に発売いたします。

原作は、鉈手璃彩子氏による同名小説（メディアワークス文庫刊／ＫＡＤＯＫＡＷＡ）。正統派ジャパニーズホラーとその裏にある濃密な愛憎劇を描き、Web小説サイト「カクヨム」にて絶賛されました。

コミカライズを手がけるのは、美麗な絵柄と巧みな人物描写が際立つ『おくることば』で人気を博した、町田とし子氏です。

第12話より抜粋

第１話試し読みはこちらから↓

https://kuragebunch.com/episode/2550689798767014805

■あらすじ

信頼していた兄・一春の知景への妄執と、知景が村で担っていた重い役目を知り、亜瑚は次第に追い詰められていく。怨霊と化した知景を止められず、絶望した亜瑚の前に現れた砂本は、真実を知るため亜瑚の協力を求め――。

知景を殺したのは誰なのか、そして「鬼妃」とは一体何なのか。衝撃必須の純愛ホラーミステリー、遂に完結！

■原作情報

『鬼妃 ～「愛してる」は、怖いこと～』

著者：鉈手 璃彩子

メディアワークス文庫刊／KADOKAWA

原作書影■著者紹介

原作：鉈手璃彩子（なたで・りさこ）

第7回カクヨムWeb小説コンテストホラー部門特別賞受賞し、2023年、本作で商業デビュー。

Xアカウント：@natade_nisanka

漫画：町田とし子（まちだ・としこ）

2008年『兄は珍獣』でデビュー。代表作に、『おくることば』『紅灯のハンタマルヤ』など。

Xアカウント：@matidatosiko

■書籍データ

【タイトル】

鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～ 3巻

【著者名】

原作：鉈手璃彩子（メディアワークス文庫刊／KADOKAWA）

漫画：町田とし子

【発売日】

2025年8月7日（木）

【定価】

792円（税込）

【URL】

https://www.shinchosha.co.jp/ebook/F916731/