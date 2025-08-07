第7回カクヨムWeb小説コンテストホラー部門≪特別賞≫受賞のホラーミステリー『鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～』、コミカライズ第3巻(完)が8月7日(木)発売
2024年3月25日より、コミックシーモア（https://www.cmoa.jp/title/289183/）にて先行配信後、“美しくも恐ろしい”と評判のコミカライズ版『鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～』。
電子コミックス第3巻（完結巻）が、2025年8月7日（木）に発売いたします。
原作は、鉈手璃彩子氏による同名小説（メディアワークス文庫刊／ＫＡＤＯＫＡＷＡ）。正統派ジャパニーズホラーとその裏にある濃密な愛憎劇を描き、Web小説サイト「カクヨム」にて絶賛されました。
コミカライズを手がけるのは、美麗な絵柄と巧みな人物描写が際立つ『おくることば』で人気を博した、町田とし子氏です。
第12話より抜粋
第12話より抜粋
第12話より抜粋
第12話より抜粋
第１話試し読みはこちらから↓
https://kuragebunch.com/episode/2550689798767014805
■あらすじ
信頼していた兄・一春の知景への妄執と、知景が村で担っていた重い役目を知り、亜瑚は次第に追い詰められていく。怨霊と化した知景を止められず、絶望した亜瑚の前に現れた砂本は、真実を知るため亜瑚の協力を求め――。
知景を殺したのは誰なのか、そして「鬼妃」とは一体何なのか。衝撃必須の純愛ホラーミステリー、遂に完結！
■原作情報
『鬼妃 ～「愛してる」は、怖いこと～』
著者：鉈手 璃彩子
メディアワークス文庫刊／KADOKAWA
原作書影
■著者紹介
原作：鉈手璃彩子（なたで・りさこ）
第7回カクヨムWeb小説コンテストホラー部門特別賞受賞し、2023年、本作で商業デビュー。
Xアカウント：@natade_nisanka
漫画：町田とし子（まちだ・としこ）
2008年『兄は珍獣』でデビュー。代表作に、『おくることば』『紅灯のハンタマルヤ』など。
Xアカウント：@matidatosiko
■書籍データ
【タイトル】
鬼妃～「愛してる」は、怖いこと～ 3巻
【著者名】
原作：鉈手璃彩子（メディアワークス文庫刊／KADOKAWA）
漫画：町田とし子
【発売日】
2025年8月7日（木）
【定価】
792円（税込）
【URL】
https://www.shinchosha.co.jp/ebook/F916731/