【今年はWEB STOREでも開催！】カラダもココロも元気になる『Biople FES 2025 OSAKA』開催決定！＜9月3日(水)～8日(月)＞
株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)は、運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Biople(ビープル)」で人気のアイテムや新商品が集結するイベント『Biople FES 2025 OSAKA』を、9月3日(水)～8日(月)の6日間、阪急うめだ本店 9階 祝祭広場にて開催いたします。また、初の試みとしてBiople WEB STOREでも同時に開催。Biople FESの世界観がオンラインでも楽しめて、その場で商品が買えるLIVEショッピングも開催します。
メディアやオピニオン向けの高感度なオーガニックの祭典として、2015年からスタートしたロングランイベント「Biople FES」が、一昨年から一般のお客様にも参加頂けるイベントへ。大阪での開催もスタートし、2年連続で好評を博した「Biople FES」が今年も大阪・阪急うめだ本店に帰ってきます。今年は昨年を大きく上回る、約70ブランドが集結！Biople選りすぐりのアイテムを多数展開し、日頃からBiopleを愛用していただいている方にも、オーガニック＆ナチュラルビギナーの方にも楽しんでいただけるようなこだわりのフードやコスメ、キャラクターグッズなど、カラダもココロも元気になるアイテム盛りだくさんでお届けいたします。
また、開催期間中、豪華ゲストを招いたスペシャルトークショーや、ワークショックも毎日開催。魅力的なコンテンツで会場を盛り上げます。
さらに、今年はBiople WEB STOREでも初の同時開催。大阪にはなかなか行けないという方も、オンラインにてBiople FESをお楽しみいただけます。
おいしく・楽しく・健やかに。
立ち寄るだけでカラダもココロもパワーチャージする、まるで“ORGANIC POWER SPOT”のようなお祭りです。ゲストの出演情報やコンテンツなどのより詳しい情報は、開催までに順次発表いたします。
Biople FES 2024 OSAKAの様子
カラダもココロも元気になる！ナチュラル＆オーガニック約70ブランドがラインアップ
Biopleが厳選した選りすぐりのナチュラル＆オーガニックのインナーケア、スキンケア、メイクアップ、フレグランス、フード等、約70ブランドが集結。FESだけの限定ブランドや先行発売アイテムなど、カラダもココロも元気になるアイテムを盛りだくさんでお届けいたします。
【PICK UP BRAND】
＜to/one（トーン)＞
ペタル フロート フローレス タッチ 02 \4,180（Biople FES先行発売）
ナチュラル＆オーガニックのトータルビューティーブランド「to/one（トーン）」からは、ベストコスメを多数獲得した多機能パレットの新色「ペタル フロート フローレス タッチ 02」がBiople FES先行発売！
立体感を仕込むハイライト、色ムラをカバーして透明感を引き出す2色のコントロールカラー、そしてポイントカバーができるコンシーラーがセットに。赤み・くすみが気になる肌向けの新色で、スマートにカモフラージュして、いつでも理想の肌へ。
＜Bio-Normalizer （バイオノーマライザー）＞
青パパイヤ酵素100包 BIGサイズ \12,960（Biople FES限定発売）
インナーケアマストアイテム！皆様のご要望にお応えした大容量サイズを限定発売。
自社オーガニック農園で強い日差しを浴びて育った元気な青パパイヤの未成熟果を満月に収穫。自然の恵みをそのままに、皮も実も種も丸ごと発酵させました。ナチュラルで素朴なやさしい甘さでサッとお口の中で溶ける顆粒タイプです。
リピーター様の熱いお声にお応えして、100包のBIGサイズをBiople FES限定でご用意しました。
＜＆Mel（アンドメル）＞
米粉のミニドーナツ 抹茶 \540（Biople FES限定発売）
小麦粉不使用の米粉生地に、抹茶を贅沢に練り込んだ香り豊かなミニドーナツ。
ふんわりしっとり軽やかな食感で、からだにやさしいグルテンフリー＆低糖質。3個入りのセットは、ひとつひとつに異なるトッピングを施し、見た目も華やかでかわいいのが特徴です。
Biople FES限定の特別アイテムで、自分へのごほうびや、大切な方へのギフトにもおすすめです。
＜Super Food Cafe an39 (スーパーフードカフェアンサンク)＞
焼きドーナツ \357
“栄養豊かな食生活”を追求する小さなカフェ。これがヴィーガン!?と驚かれるしっとり＆もちもち食感の焼きドーナツは、小麦も乳製品を使わず、やさしい素材だけで作った罪悪感ゼロのご褒美スイーツ。
豪華ゲストの参加決定！Kep1er（ケプラー）によるイベントを実施！
今年7月に、内側から整えるインナービューティを追求するサプリメントブランド＜ナチュリズム＞のブランドミューズに就任した、世界的に活躍する人気K-POPガールズグループ、Kep1er（ケプラー）のBiople FES参加が決定しました！9月７日（日）出演予定。
※詳しい情報は、8月22日（金）以降、Biople公式SNS（Instagram、X）にて順次発表いたします。
※情報解禁までのお問合せはご遠慮ください。
Kep1er プロフィール
Mnetサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」でデビューしたKep1erは、プロジェクトグループで初めて再契約を結び、活動を続けています。
Kep1erはThe 6th Mini Album「TIPI-TAP」で各種音源チャートを席巻し、国内の音楽番組1位とアメリカのビルボード200チャートで147位にランクインするなど、多様な記録を樹立し、トップガールズグループとしての地位を確固たるものにしました。
4月30日、初の日本EP「AGAINST THE WORLD」を発売し、本格的な活動を開始し、8月に新しいアルバム発売を控えているケプラー(Kep1er)は約9ヶ月ぶりのカムバックを通じてもう一度成長した音楽世界を広げる予定だ。
続いて、9月からはソウルを皮切りに、福岡、東京、京都などアジアの主要都市を巡回する初のワールドツアー「Into The Orbit: Kep1asia」を開催し、グローバルファンとの本格的な出会いに乗り出す。
自分を知るともっと楽しい！オーラ診断や血流測定など多彩なワークショップも充実
阪急うめだ本店の会場では、自分のカラダとココロを知るきっかけとなるような、魅力的なワークショップも毎日開催！新しいアイテムやブランドとの出会いのきっかけに、ぜひご参加ください。
【PICK UP WORKSHOP】
今あなたにぴったりな香りを探しましょう～オーラ診断測定～／RTH（アース）
●期間中随時実施●
・参加費：無料
・所要時間：約15分
ARTHは、地球の本質から始まる韓国発のハーバルフレグランスブランド。「心の香水～地球の力で立ち上がる"body,soul,split"～」をテーマに、オーガニックエッセンスオイルをベースに私たちの心と体をリフレッシュする香りを提案します。
読み取り機に両手を置くだけで、オーラを読み取りあなたにぴったりの香りを診断。新たな魅力と、意外な「似合う香り」の発見をお手伝いします。
オーガニックを超える野性の藻 ブルーグリーンアルジー血流測定会／E3Live（イースリーライブ）
●期間中随時実施●
・参加費：無料
・所要時間：約20分
E3Liveは、アメリカ・オレゴン州で創業したAFAブルーグリーンアルジーのパイオニアブランド。高品質で安心安全なAFAブルーグリーンアルジーを提供するため、収穫プロセスから製法、品質管理に至るまで熟練したスペシャリストによる一括管理を行っています。
ブースでは血流測定器をご用意。E3Live製品を飲む前と飲んだ後の血流の変化をご確認ください。
MA CARD FOR GO GREEN会員様向け特典
■ポイント5倍キャンペーン■
Biople FES会場でお買い物いただくと、MA CARD FOR GO GREENポイントが通常の付与率の5倍となります。
※即日入会可能
※一部対象外のブースもございます。予めご了承ください。
＜MA CARDについて＞
https://ma-card.com/
開催概要
Biople FES 2025 OSAKA
■阪急うめだ本店
開催日時：2025年9月3日(水)～8日(月)
営業時間：10:00～20:00(最終日は17:00終了)
会場：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場
特設ページ:https://store.biople.jp/bioplefes/osaka/vol3/
■Biople WEB STORE
開催日時：2025年9月3日(水)10:00～8日(月)23:59
URL：https://store.biople.jp/bioplefes/osaka/ec/
※詳しい情報は8月26日(火)以降随時更新いたします
Biopleとは
「いつも、健やかで美しいわたしに。」
この先どんな時代がこようとも、カラダとココロが健やかで美しくあり続けるために。
Biopleは、ナチュラル＆オーガニックのセルフケアアイテムを、アウトサイドからインサイドまで幅広く取りそろえたセレクトショップです。
公式オンラインストア: https://store.biople.jp/
公式インスタグラム: ＠biople https://www.instagram.com/biople/
公式X: ＠biople_official https://twitter.com/Biople_official
公式LINE: https://page.line.me/226xnghy