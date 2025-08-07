祝・安倍吉俊画業30周年記念！「「serial experiments lain」 スクラッチ【NEO-CHARA】」8月18日（月）より期間限定で再販決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）は、ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて、2025年8月18日（月）より「TVアニメ「serial experiments lain」 スクラッチ【NEO-CHARA】」を再販売いたします。安倍吉俊先生描き下ろしイラストを使用した、A5キャラファイングラフやアクリルジオラマなどのオリジナルグッズに加え、ブロマイド（全8種）が抽せんで当たるWチャンス賞を計32日間開催いたします。

※本商品は2023年08月10日 (木)～09月10日 (日) まで販売していた商品の再販売となります。

■「TVアニメ「serial experiments lain」 スクラッチ【NEO-CHARA】」再販について

安倍吉俊先生の画業30周年を記念して、2025年8月18日（月）より、「TVアニメ「serial experiments lain」 スクラッチ【NEO-CHARA】」（税込770円）を再販売いたします。

DMMスクラッチオリジナルブランド【NEO-CHARA】での展開となり、TVアニメ「serial experiments lain」の世界観とネオンサイン風のデザインをかけあわせた、クールなグッズを展開いたします。

販売ページ：https://scratch.dmm.com/kuji/serialexperimentslain-resale/

価格：1回770円（税込）

販売期間：2025年08月18日 (月) 11:00～2025年09月18日 (木) 10:59

商品お届け目安：2025年12月中旬～12月下旬

▼A賞 A5キャラファイングラフ（全1種）

高品質な複製原画

▼B賞 アクリルジオラマ（全3種）

立体的に飾るアクリルスタンド

▼C賞 アクリルキーホルダー（全6種）

おしゃれなデザインのアクリルキーホルダー

▼D賞 アクリルマグネット（全6種）

厚みがあり立体感のあるマグネット

▼E賞 スクエア缶バッジ（全8種）

シャープですっきりとしたデザインの缶バッジ

▼Wチャンス賞 ブロマイド（全8種）

コレクションしやすいブロマイド

■Wチャンス賞とは

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼントいたします。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

■安倍吉俊画業30周年記念展「円環帰点」開催中！

「serial experiments lain」「灰羽連盟」「TEXHNOLYZE」「NieA_7」 などを含む過去～現在まで、安倍吉俊先生の歩みを網羅した原画展が渋谷で開催中！

1990年代当時から現在に至る多数の貴重な下絵や設定画等の原画に加え、『いま渋谷に存在する玲音』を等身大で描き下ろした原画、そして最新の印刷技術を使用した特殊加工作品などを展示しています。

会場: Deesse space caiman shibuya

東京都渋谷区神南1-13-4 IDOビルB1

会期:開催中～ 2025年8月31日(日)まで

詳細は公式X (https://x.com/DS_spacecaiman)をご確認ください。

■DMMスクラッチとは

1枚から購入できる、ハズレなしのオンラインくじです。お好きなスクラッチを購入していただくと当たったアイテムが画面上で分かり、後日ご指定先の住所までお届けします。また、アイテムは全てDMMスクラッチでしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼DMMスクラッチ公式サイト

https://scratch.dmm.com/

▼DMMスクラッチ公式X

https://x.com/dmm_scratch

