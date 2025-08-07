管理戸数2.6万戸・東海エリアNO.1の株式会社ユニホー「GMO賃貸DX」オーナー向け独自アプリを導入【GMO ReTech】

写真拡大 (全2枚)

GMOインターネットグループ

　GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社の連結会社で、不動産賃貸領域におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するGMO ReTech株式会社（代表取締役社長：鈴木 明人　以下、GMO ReTech）は、管理戸数約2.6万戸・東海エリアで管理戸数NO.1（※）を誇る株式会社ユニホー（以下、ユニホー）に、オーナー向けの独自アプリを導入いただきました。「ユニホー オーナーアプリ」としてリリースした本アプリは、2025年9月より順次運用を開始する予定です。


　「ユニホー オーナーアプリ」は、GMO ReTechが提供する『GMO賃貸DX オーナーアプリ』をベースに、ユニホー専用に独自の機能やデザインを追加開発したもので、世代交代を見据え、アカウント共有機能やチャット機能など、オーナーとの関係強化に向けた多彩な機能を搭載しています。


　（※）全国賃貸住宅新聞「2024年管理戸数ランキング」（URL：https://www.zenchin.com/news/content-2661.php）より。愛知県に本社を置いている不動産管理会社として。





【導入の背景】


　住まいに関する総合ワンストップサービスを展開するユニホーは、約26,000戸の賃貸住宅を管理し、愛知県内の不動産管理会社として管理戸数東海エリアNO.1の実績を誇ります。創業から50年以上の実績を有する同社では、賃貸管理の世代交代を見据え、より継続的な関係構築が求められていました。


　このたび、オーナーとの接点増加やさらなる認知拡大を目的に、「GMO賃貸DX」をベースとした独自アプリ「ユニホー オーナーアプリ」を導入いただきました。GMO ReTechでは、本アプリの開発・運用を通じ、ユニホーのブランド強化とサービス価値の向上を支援します。



【「ユニホー オーナーアプリ」の機能】


■世代交代にも対応。アカウント共有によるスムーズな承継


　「ユニホー オーナーアプリ」では、アカウントを家族などと共有できます。そのため、オーナーが代替わりする際も、賃貸経営に関する重要な情報を円滑に引き継ぐことが可能です。また、日頃からアプリを通じてユニホーのサポート体制や取り組みを把握してもらうことで、世代交代後も信頼関係を維持しやすく、管理会社離れの抑制につながります。



■チャット機能とワークフロー機能でオーナーへの接点強化


　チャット機能やワークフロー機能を活用することで、オーナーとより密接にコミュニケーションを取ることが可能になります。これにより、業務スピードの向上と正確性の確保に加え、オーナーとの接点拡大・関係性の強化にも貢献します。



■広告配信機能で効果的にオーナーへアプローチ


　ホーム画面のカルーセルやお知らせ機能を活用し、オーナーに向けた効果的なプロモーション配信が可能です。これにより、効率的かつ効果的な情報発信を実現し、収益向上にもつなげます。



【「GMO賃貸DX」独自アプリ開発オプションについて】


　『GMO賃貸DX オーナーアプリ』に、企業独自ブランド要素（ロゴ、UIデザインなど）を取り入れ、カスタマイズした独自のアプリを展開できるオプションサービスです。GMO ReTechが開発・運用を担うことで低コストでの導入を支援し、自社ブランドの確立に貢献します。


参考：https://chintaidx.com/owner/



【今後について】


　GMO ReTechは、不動産管理会社向けDXプラットフォーム「GMO賃貸DX」を通じて、今後もユニホーの業務効率化、収益向上、管理戸数拡大の実現を徹底的にサポートし、オーナーの満足度向上に貢献してまいります。



【株式会社ユニホーについて】


　株式会社ユニホーは、名古屋市名東区に本社を構える『総合不動産建設会社』です。衣・食・住の「住」に関するあらゆる商品やサービスを提供しております。『住まいを通じて一生のおつき合い』―― その想いを、すべての事業に込め、分譲住宅、賃貸仲介、土地活用から建物管理・施工まで、約50年にわたり、住まいに関する課題をワンストップで解決しています。


会社名　　　　：株式会社ユニホー


代表取締役社長：松瀬 賢亮
設立　　　　　：1972年3月


所在地（本社）：愛知県名古屋市名東区一社3-7


URL　　　　　：https://www.uniho.co.jp/



【GMO ReTech株式会社について】


　GMO ReTechは「賃貸運営を楽にする」をミッションに掲げ、不動産テックのサービスブランド「GMO賃貸DX」のもと、『GMO賃貸DX オーナーアプリ』『GMO賃貸DX 入居者アプリ』『GMO賃貸DX オーナーCRM』を提供し、不動産賃貸領域におけるDXを推進するサービスを展開しています。「GMO賃貸DX」を通じて、今後も賃貸運営に関する煩雑な業務や手仕事による業務をいかに楽にしていくかを追求したサービスを展開してまいります。



■参考


・不動産管理会社向けDXプラットフォーム「GMO賃貸DX」


URL：https://chintaidx.com/


・不動産管理会社向けオーナーアプリ『GMO賃貸DX オーナーアプリ』


URL：https://chintaidx.com/owner/


・不動産管理会社向け入居者アプリ『GMO賃貸DX 入居者アプリ』


URL：https://chintaidx.com/resident/


・不動産管理会社向けオーナーCRM『GMO賃貸DX オーナーCRM』


URL：https://chintaidx.com/ownercrm/


・不動産管理会社向けソフトウェア受託開発『ソフトウェア受託開発』


URL：https://chintaidx.com/development/


・不動産賃貸のDXマガジン「GMO賃貸DX WEBメディア」


URL：https://chintaidx.com/media/





以上


【本件に関するお問い合わせ先】


●GMO ReTech株式会社　営業部


　TEL：03-6416-5500　FAX：03-5489-6371


　E-mail：sales@gmoretech.com




【GMO ReTech株式会社】（URL：https://gmoretech.com/(https://gmoretech.com/)）


会社名　　GMO ReTech株式会社　


所在地　　東京都渋谷区桜丘町26番1号　セルリアンタワー


代表者　　代表取締役社長　鈴木 明人


事業内容


AIで未来を創る賃貸オーナー・入居者向けのアプリケーションプラットフォームや、不動産賃貸手続きにおける契約の電子化サービスなどの不動産テック事業


資本金　　1億円




【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）


会社名　　GMO TECH株式会社　（東証グロース市場　証券コード：6026）


所在地　　東京都渋谷区桜丘町26番1号　セルリアンタワー


代表者　　代表取締役社長CEO　鈴木 明人


事業内容　AIで未来を創る


　　　　　1. インターネット集客事業


　　　　　2. WebマーケティングDX事業


　　　　　3. SaaS DX事業


　　　　　4. インターネットメディア事業


　　　　　5. 上記を含むインターネット事業全般


資本金　　1億円（2024年12月末時点）




【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）


会社名　　GMOインターネットグループ株式会社　（東証 プライム市場　証券コード：9449）


所在地　　東京都渋谷区桜丘町26番1号　セルリアンタワー


代表者　　代表取締役グループ代表　熊谷 正寿


事業内容　持株会社（グループ経営機能）


　　　　　■グループの事業内容


　　　　　インターネットインフラ事業


　　　　　インターネットセキュリティ事業


　　　　　インターネット広告事業


　　　　　インターネット金融事業


　　　　　暗号資産事業


資本金　　50億円



Copyright (C)2025 GMO ReTech, Inc. All Rights Reserved.