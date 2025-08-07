最近ちゃんと、休めてる？　投稿するたびにバズ連発の大人気アカウント「案ずるペンギン」初の著書は、大人も子どもも癒される、疲れに効く優しい絵本です。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月7日（木）に『いつも隣に』を発売いたしました。

学校に行きたくない朝、忙しすぎて疲れてしまった午後、なんだか気持ちがふさぐ夜。

どんな人にだって憂鬱な気持ちになるときはあるけれど、「案ずるペンギン」の言葉を手元に置けば、きっと明日も笑顔で乗り切れる。

SNSアカウント開設後、みるみるうちに大人気となった「案ずるペンギン」初の著書は、大人も子どもも癒される、疲れに効く優しい絵本です。

忙しい毎日の中で、心を休めたいと思うことはありませんか？

大事な人が頑張りすぎているのを、心配に思うことはありませんか？

日々を頑張る人間を案ずるペンギンの優しい言葉が詰まった本書、ふと開いたページにきっと心を休めるヒントがあるはずです。

何かと人間を案じているペンギンが、頑張りすぎのあなたに贈るメッセージ。

ほっとできる言葉がたくさん詰まった絵本です。

憂鬱な気分に心を支配されそうなとき、ちょっと頑張りすぎて心が疲れてしまったとき、手に取って開いてみてください。

自分へ、そして大事な人へのプレゼントにも最適です。

●「案ずるペンギン」

なにかと人間を案じているペンギン。

Instagram(https://www.instagram.com/nidonejapan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)やX（旧Twitter）(https://x.com/nidonejapan)で、日々そっと背中を押す言葉を発信中。

［商品概要］

『いつも隣に』

著：案ずるペンギン

発売日：2025年8月7日

定価：1,485円（税込）

判型：A5変（160×160mm）・48ページ

ISBN：978-4-05-407054-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340705400(https://hon.gakken.jp/book/1340705400)

【ご購入はこちらから】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/dp/405407054X/(https://www.amazon.co.jp/exec/dp/405407054X/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18261137/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261137/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBFKRFV5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBFKRFV5/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/8b0a790de9403b27b96a19d3c87480a0/(https://books.rakuten.co.jp/rk/8b0a790de9403b27b96a19d3c87480a0/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開