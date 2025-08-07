最近ちゃんと、休めてる？ 投稿するたびにバズ連発の大人気アカウント「案ずるペンギン」初の著書は、大人も子どもも癒される、疲れに効く優しい絵本です。
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年8月7日（木）に『いつも隣に』を発売いたしました。
学校に行きたくない朝、忙しすぎて疲れてしまった午後、なんだか気持ちがふさぐ夜。
どんな人にだって憂鬱な気持ちになるときはあるけれど、「案ずるペンギン」の言葉を手元に置けば、きっと明日も笑顔で乗り切れる。
SNSアカウント開設後、みるみるうちに大人気となった「案ずるペンギン」初の著書は、大人も子どもも癒される、疲れに効く優しい絵本です。
忙しい毎日の中で、心を休めたいと思うことはありませんか？
大事な人が頑張りすぎているのを、心配に思うことはありませんか？
日々を頑張る人間を案ずるペンギンの優しい言葉が詰まった本書、ふと開いたページにきっと心を休めるヒントがあるはずです。
何かと人間を案じているペンギンが、頑張りすぎのあなたに贈るメッセージ。
ほっとできる言葉がたくさん詰まった絵本です。
憂鬱な気分に心を支配されそうなとき、ちょっと頑張りすぎて心が疲れてしまったとき、手に取って開いてみてください。
自分へ、そして大事な人へのプレゼントにも最適です。
●「案ずるペンギン」
なにかと人間を案じているペンギン。
Instagram(https://www.instagram.com/nidonejapan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)やX（旧Twitter）(https://x.com/nidonejapan)で、日々そっと背中を押す言葉を発信中。
［商品概要］
『いつも隣に』
著：案ずるペンギン
発売日：2025年8月7日
定価：1,485円（税込）
判型：A5変（160×160mm）・48ページ
ISBN：978-4-05-407054-7
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340705400(https://hon.gakken.jp/book/1340705400)
・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/dp/405407054X/(https://www.amazon.co.jp/exec/dp/405407054X/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18261137/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261137/)
＜電子版＞
・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBFKRFV5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBFKRFV5/)
・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/8b0a790de9403b27b96a19d3c87480a0/(https://books.rakuten.co.jp/rk/8b0a790de9403b27b96a19d3c87480a0/)
