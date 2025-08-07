【猫コミック作家を大募集！ 今回はAKR先生が特別審査員】「第5回 猫コミック新人賞」開催！ 現在、Xにて応募受付中
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）のコミックエッセイ編集部が開催する「猫コミック新人賞」では、猫を題材としたコミックを対象に年3回、Xにて作品を募集しています。現在、第5回の投稿を絶賛受付中です。
「第5回 猫コミック新人賞」応募要項
■募集期間
2025年10月31日（金）23:59まで
（結果はコミックエッセイ劇場X(https://x.com/comicessay)にて2025年11月末ごろ発表予定）
■テーマ
猫が登場する作品であれば実話でもフィクションでも形式は問いません。
■応募形式
- 投稿枚数は1P以上
- カラー、モノクロどちらでも可
- 複数作品の投稿も受け付けておりますが、同じシリーズ、テーマの作品はツリーにつなげるなど、まとめて1回での投稿をお願いいたします
■応募場所
X（旧Twitter）
■応募方法
1）コミックエッセイ劇場公式X（https://x.com/comicessay）をフォロー。
2）ご自身のXアカウントにて作品タイトル、マンガ画像（複数ページある場合はツリー形式で投稿してください）、「＃第5回猫コミ新人賞」（※5は半角数字）のハッシュタグをつけて投稿。
※1）,2）を両方満たして応募完了となります。
■賞金
【AKR賞】賞金5万円
【大賞】賞金10万円+書籍化を目指し担当がつきます
【入賞】賞金3万円
＜注意事項＞※必ずご一読ください
・商業的に発表したものではない、未発表・未投稿のオリジナル作品に限ります。SNS、ブログ、個人サイトで掲載した作品のご応募は可能です。ただし、著作権が本人に帰属しているものに限りますので、ブログサービスなどをご利用の方は、あらかじめ利用規約などをご確認ください。
・二次創作作品は審査対象外といたします。
・作品サイズに指定はありません。カラー、モノクロも問いません。
・作品の内容は完結していなくても構いません。
・文字のみの作品（原作）は募集しておりません。
・応募から受賞作発表までの期間は、他社・他誌漫画賞への持ち込みや二重投稿はご遠慮ください。
・応募規定に違反していることが判明した場合は、受賞作発表後であっても賞の取り消し・賞金の返金等の措置を取る可能性があります。
・応募作品の著作権は投稿者に帰属します。応募作品が受賞した場合は、作品の出版・公衆送信及び二次的利用（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる権利は、KADOKAWAが独占的な許諾を受けるものとします。
また書籍化を目指す場合、応募作のテーマから変更になる可能性があります。
・選考内容の詳細についてはお答えできません。
・個人情報は、受賞者の方へのご連絡のために使用させていただきます。他の目的、用途には使用いたしません。詳しくは、弊社プライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/)をご確認ください。
「第1回 猫コミック新人賞」大賞受賞作品
筆坊日記『うちの猫は様子がおかしい。』
（投稿URL）https://x.com/720yushin/status/1827275367570194452
「第2回 猫コミック新人賞」入賞作品
卯月よう『猫が大声で鳴く理由』
（投稿URL）https://x.com/yo_yo_yo_u/status/1862781152274334185
「第3回 猫コミック新人賞」卵山賞作品
かわさきです『猫の駅長』
（投稿URL）https://x.com/Kawasakipict/status/1894357794209632641
「第4回 猫コミック新人賞」大賞作品
もふのいる生活『ぴよぽぽのいる生活 両手に猫で今日ももふもふ』
（投稿URL）https://x.com/moftoikiru/status/1938809017985573130
「第4回 猫コミック新人賞」類賞作品
RYO_01『黒猫ラッタと猫のヒト』
（投稿URL）https://x.com/RYO_ZeroOne/status/1937062726498746833
コミックエッセイ編集部の猫コミックについて
様々な猫コミックを刊行してきたコミックエッセイ編集部では現在、プロ・アマ問わず猫コミックを描いてみたいという方を広く募集しています。内容はノンフィクション、フィクションどちらも大歓迎です！
『夜は猫といっしょ』キュルZ
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001082/)
『ねことじいちゃん』ねこまき
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000159/)
『うちの猫がまた変なことしてる。』卵山玉子
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000041/)
『黒猫ろんと暮らしたら』AKR
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000977/)
『しまねこ3姉妹と暮らしています』類
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000206/)
『シャム猫あずきさんは世界の中心』のべ子
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000617/)
『今日もネコ様の圧が強い』
うぐいす歌子
最新刊
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001090/)