中秋の名月をテーマにした、“消す”を楽しむ消しゴム 「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞富士月見」を発売

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、“消す”ことを楽しみながら、自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」から、中秋の名月をイメージした2柄の小箱入り限定セット「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞富士月見（ふじつきみ）」を2025年8月20日に発売します。

「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが評価され、大好評を得ています。

今回は、“お月見”をテーマに、消しゴムケースにうさぎや月をレイアウトした「夜富士」と「月富士」の2柄（2色）の富士山消しゴムを、お月見だんごに見立てた小箱に収めました。消しゴムの樹脂色は、秋の風情漂う新色の群青色と山吹色。インバウンド向けのプレゼントやお土産にもおすすめです。メーカー希望小売価格は638円（税込）です。

≪主な製品特長≫

■うさぎや月、すすきをデザインした2柄をセットで

もちつきを楽しむうさぎや月、すすきなどをモチーフにした２柄の消しゴムケースを採用しました。消しゴム本体の樹脂は、月を眺めて過ごす秋の夜をイメージした群青色の「夜富士」と、輝く月を思わせる山吹色の「月富士」の2柄（2色）セットです。かわいいながらも、静かな秋の夜の風情を楽しんでいただけます。消しゴムのケース上部にはカーブ加工を施して、消すときの力を分散させ、消しゴム本体を折れにくくしています。

■お月見だんごをモチーフにしたかわいい小箱入り

お月見だんごのようなコロンとした小箱は、富士山、月、うさぎ、すすきなどをあしらい、箔押しがキラキラかわいいデザイン。2種類からお選びいただけます。ちょっとしたプレゼントや日本のお土産にもぴったりです。

■2層構造の樹脂で「消す楽しみ」を新提案

消しゴムの四隅が削れると本体が山形になり、雪化粧した富士山の山頂が現れます。左右対称になるように工夫しながら消すことで、姿を変える様子を楽しみながら、自分だけの“富士山”を作ることができます。

■“いつもカドで消す感触”を実現した消しゴム樹脂

「富士山消しゴム」は、1989年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現しています。

記



【製 品 名】

「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞富士月見」

【材質】

本体＝PVC ケース＝紙

【発 売 日】

2025年8月20日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、インターネット通販など

【仕様・価格】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/70_1_9590fdb9860fad1e23be623990812994.jpg?v=202508080555 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/65544/table/70_2_90ddd77644347cc2a2fe373ae967578c.jpg?v=202508080555 ]

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/correct/eraser/air-in_fujisan/

【特集ページ】

https://bungu.plus.co.jp/special/st/fujisan/

