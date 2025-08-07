Uber JapanとJAL、「Wでおトク」な夏のコラボキャンペーンを開催

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）と日本航空株式会社（以下、JAL）は、夏の旅行需要が高まる時期にあわせて、国内外での移動をよりお得に楽しめる「Wでおトク」コラボキャンペーンを、2025年8月8日 （金）から9月30日（火）の期間限定で実施します。本キャンペーンは、空港から目的地までの移動体験をシームレスに提供できるよう、2021年3月に発表した(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/uber-jal-partnership/)両社の戦略的パートナーシップに基づく取り組みの一環です。

期間中、国内外でUber配車サービスを利用されたお客さまは、対象条件を満たすことで乗車割引とJALマイルの両方を獲得できます。国内では、プロモーションコード【JAUBAUG25】を入力のうえ、Uber の配車サービスを初めて利用する先着10,000名様に500マイルが進呈されます。さらに、初回の乗車には最大2,500円の割引が適用され、キャンペーン期間中のUberの乗車総額に応じて、10%相当のマイルが付与されます。

また、Uberをご利用いただいたことがあるお客さまには、海外利用での特典をご用意しています。日本から、米国・台湾・韓国へ渡航予定の方向けに、それぞれの国に対応したプロモーションコード（下記参照）を入力のうえJAL Payで乗車料金をお支払いいただくと、最大 20米ドル相当の乗車割引が適用されます。さらに、キャンペーン期間中の乗車回数に応じて、最大1,000マイルが付与されます。

夏休みやシルバーウィークを利用して旅行を楽しまれる方が増えるこの時期、猛暑や大きな荷物、混雑などにより、移動そのものが負担となるケースも多くみられます。空港や観光地への移動、ちょっとした外出まで、Uberの配車サービスを活用いただくと、乗車割引とJALマイルの両方が獲得でき、お得に・快適に移動できます。

Uber JapanとJALは、今後もお客様の移動体験の向上に向けて連携を強化し、旅行・出張・日常の移動をより便利にする新たな価値の提供を続けてまいります。

「Wでおトク」コラボキャンペーン詳細

開催期間：2025年8月8日（金）から2025年9月30日（火）

キャンペーンの特設ページはこちら：https://www.jal.co.jp/jp/ja/121campaign/2025/uber/

※上記URLは2025年8月8日（金）中に公開予定です

＜国内配車特典＞

- 対象者：Uberの配車サービスを初めて利用する方- 特典内容：１）先着10,000名様に500マイルをプレゼント２）初回の乗車が最大2,500円割引３）キャンペーン期間中のUberでの乗車総額に応じて、10%相当のJALマイルが付与されます（予算上限に達し次第終了）*（例）3,155円の乗車をした場合3,155円×10%=315マイル（小数点第一を切り捨て）※特典2の値引きを適用した場合は、値引き後の乗車料金より10%分のマイルがたまります。- 利用条件：プロモーションコード【JAUBAUG25】をアプリ内で入力のうえ、配車を完了すること。※タクシー・ハイヤーが配車可能なエリアはこちら(https://www.uber.com/ja-JP/blog/uber-taxi-service-area-information/)からご確認いただけます。

＜海外配車特典＞

- 対象国：米国、台湾、韓国- 対象者：Uberアカウントをお持ちのお客さまの内、上記対象国にてJAL Payでお支払いの方- - 特典内容：１）Uber配車時の割引（各1回の乗車に適応され、各国通貨での割引条件は下記の通り）・米国：最大 20米ドル・台湾：最大 600ニュー台湾ドル・韓国：最大 28,000韓国ウォン２）キャンペーン期間中のUber乗車回数に応じて、JALマイルが付与されます（1回あたりの最低乗車料金は税込1,500円）・3回以上の乗車で300マイル・6回以上の乗車で1,000マイル- - 利用条件：それぞれの国に対応したプロモーションコードをアプリ内で入力のうえ、配車を完了すること。- - - 米国：【JALPSU25】- - - 台湾：【JALPST25】- - - 韓国：【JALPSK25】※キャンペーンは所定の予算上限に達し次第終了します

＜プロモーションコード利用方法＞

＜JALマイル受け取り方法＞

- キャンペーン期間終了後に、Uberからアカウントに登録したメールアドレス宛にフォームをお送りします。フォーム内にて氏名・JMB番号をご提出ください。※JALマイルはキャンペーン期間終了後（2025年9月30日）から２ヶ月後に積算予定

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単に、安心に、快適に移動ができる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uber は人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・10,000都市以上で展開しています。

Uberの配車サービスについて

Uberは、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォームを世界70カ国・1万都市以上で提供しており、約50言語に対応したアプリを通して世界中でシームレスな移動体験を提供しています。日本では、Uber Japan株式会社が国内約500社のタクシー会社と提携し、31都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」を、札幌市・東京23区・成田市・京都市・大阪市でプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県志賀高原エリア、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。