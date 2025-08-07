AI inside 株式会社、Salesforce Revenue Cloudを国内初採用　AIエージェント連携による顧客へのさらなる価値提供を目指す

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 小出 伸一、以下 Salesforce）は、AI inside 株式会社（以下、AI inside）が、企業の収益ライフサイクル管理を実現するRevenue Cloud(https://www.salesforce.com/jp/sales/revenue-lifecycle-management/?d=cta-body-promo-8)を日本で初めて採用したことを発表しました。同社は本採用を契機に、今後のさらなる事業成長とグローバル市場への進出を見据え、販売管理業務の高度化と自動化を推進し、AIエージェントを活用した次世代型ビジネスモデルの実現を目指しています。

採用背景：これまでAI inside は、デジタルマーケティング、営業、商談といったフロント領域にSalesforceの主要クラウド製品を活用し、業務プロセスの効率化を推進してきました。見積作成から請求に至る基幹業務については、自社で開発したシステムを独立させて運用してきましたが、全社的なプロセス連携とデータ統合を強化し、業務全体の整合性と将来の拡張性を見据え、Revenue Cloudの採用に至りました。

効果：AI inside がRevenue Cloudを選定した理由の一つに、見積から請求、売上管理までの一連の業務を、既存のSales Cloud(https://www.salesforce.com/jp/sales//?d=cta-body-promo-8)と一気通貫で処理できる点が挙げられます。業務プロセスを標準化しながらも、将来的なチャネル多様化やグローバル展開といった経営戦略と高い親和性を持つことが決め手となりました。また、Salesforceのプロフェッショナルサービスを活用することで、標準機能を最大限に生かしながら、グローバルでの導入知見を取り入れた最適な構築体制を整えることができます。今後は、デジタル労働力でチームを強化することで顧客体験の向上を実現するAgentforce(https://www.salesforce.com/jp/agentforce/)との連携も視野に入れており、バックオフィス業務の効率化と省力化によって従来の課題であった販売キャパシティの増加と、従業員一人当たりの還元率の最大化を目指しています。

AI inside では、Revenue Cloudに加え以下の製品を導入し、業務の最適化と拡張性の確保を実現しています。

- Revenue Cloud (https://www.salesforce.com/jp/sales/revenue-lifecycle-management/)・ Revenue Cloud Advanced：複雑な見積やプロビジョニング自動化、請求業務の標準化と自動化を可能にし、オペレーション負荷の軽減に寄与します。・ Revenue Cloud Billing：プリペイドや従量課金など高度な料金体系の管理ができ、会計システムとの仕訳連携により経理処理の正確性と効率性を高めます。- Data Cloud(https://www.salesforce.com/jp/data/)：既存のDataBricksと連携(https://www.salesforce.com/jp/data/partners/databricks/)し、顧客の利用状況データや製品従量データをSalesforce上に集約し、営業やカスタマーサクセスのリアルタイムな意思決定および、請求データ計算、パートナーへのダッシュボード提供等に活用します。- Manufacturing Cloud for Sales(https://www.salesforce.com/jp/manufacturing/cloud/sales/) & Service(https://www.salesforce.com/jp/manufacturing/cloud/service/)：エッジコンピュータAI inside Cube(https://inside.ai/cube)の在庫・作業管理を可視化し、現場の対応スピード向上に寄与します。また、ノーコードツールOmni Studio(https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_automate_omnistudio.htm&release=234&type=5)を活用した、検収書・契約書といったあらゆる形式の帳票作成を実現します。

今回採用されたRevenue Cloudは、既存のSalesforce製品群とシームレスに連携します。これにより、リードの獲得から受注、アフターサポートに至るまで、顧客接点全体をSalesforce上で一元管理し、部門横断での業務最適化と顧客対応の高度化を実現しています。



AI inside では、本採用を通じて、営業、バックオフィス、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、プロダクト開発、データ基盤といった複数の主要部門においてRevenue Cloudを展開する予定です。2026年上期の本番稼働を見据え、部門間の連携をより一層強化しながら、AIを活用した経営基盤の高度化を推進していきます。さらに今後は、同社が開発するAIエージェントとAgentforceとのAtoA（Agent to Agent）連携により、対話型かつ自律的な次世代カスタマーエクスペリエンスの実現を構想しています。



顧客の視点：AI inside の執行役員CIO 前田浩二氏は次のように述べています。「Revenue Cloudの採用を決めた最大の理由は、Salesforceの提案を通じて、AI inside が目指す未来を実現できると確信したからです。私たちの収益モデルとRevenue Cloudの親和性が高かったことやそれを実行できる体制が整っていたことも大きな決め手となりました。それ以上に、AI inside が掲げる『Work with buddy』の思想と、Salesforceが提唱する『デジタル労働力』の未来像が重なり合い、強く共感したことが採用の後押しとなりました。今後、AI inside はSalesforceと『Grow Together（共に成長する）』という当社の行動規範を体現しながら、日本発のAIドリブン経営の新たな形を追求していきます」

Salesforceの視点：Salesforceの執行役員 コマーシャル営業 第2営業本部 統括本部長西田 晶子は次のように述べています。「AI inside 様には、AIエージェントによる業務革新とグローバル市場での競争力強化という明確なビジョン実現のため、このたび日本で初めてRevenue Cloudを採用いただいたことを大変光栄に思います。今後は、AgentforceとAI inside 様のAIエージェントとのAtoA連携の実現も見据え、Salesforceのプラットフォーム上でさらなる業務最適化と顧客体験の向上を共に推進してまいります」

