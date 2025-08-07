―メタバース×ビジネスの可能性を探求し、メタバース経済圏を盛り上げる1日― 第2回Metaverse Business Societyサミットを開催
大丸松坂屋百貨店（以下、当社）は、2025年8月22日（金）COREDO室町テラス3階 「室町三井 ホール＆カンファレンス」にて、第2回Metaverse Business Societyサミットを開催します。
◆Metaverse Business Societyサミット開催の目的
当社は、2023年10月に百貨店業界初となるオリジナル 3D アバターの販売を開始して以来、VRChat社とパートナーシップ契約を締結し、VRChat内でのオリジナルワールド構築やイベント開催を通じて、メタバースの可能性を探求しています。メタバース黎明期の今だからこそ、メタバース参入企業や今後参入を検討している企業・団体の担当者同士が繋がっていることがメタバース経済圏の発展につながると考え、2024年5月からMetaverse Business Society（以下、MBS）を立ち上げ、昨年第1回MBSサミットを開催しました。
第2回MBSサミットではメタバースに取り組み続けるトップランナーの方を登壇者に迎え、従来のSNSを超える次世代のデジタルプラットフォームとして再度注目されているメタバースの最新事例をお伝えします。メタバースへの参入を検討されている企業・自治体のご担当者や既にメタバースに取り組んでいる方はぜひご参加ください。
◆第2回MBSサミット開催概要
日時：2025年8月22日(金) 12時～20時（途中入場・途中退出はできません）
12時～18時 セミナー（基調講演・パネルディスカッションなど）
18時～20時 ネットワーキングパーティ
会場：COREDO室町テラス3階 「室町三井ホール＆カンファレンス」
（東京都中央区日本橋室町3丁目2-1 COREDO室町テラス 3階）
参加費：無料（事前予約制）
チケット予約ページ（Peatixにてお申込みください）： https://mbs-summit-2.peatix.com(https://mbs-summit-2.peatix.com)
※上記URLは外部サイトに遷移します
※定員に達し次第、予約受付を終了します。ご参加にあたり注意事項などはチケット予約ページにてご確認ください。
※会場内ではオフィシャルカメラマンやメディアによる撮影がございます。当社およびグループ会社の広報物や報道取材などにより、写真や動画などが掲載・放映される場合がありますので、予めご了承ください。
※本セッションはリアル会場のみでの開催です。オンライン配信はございません。
◆第2回MBSサミット開催のポイント
・第2回MBSサミットの開催を記念し、オープニングアクトにはせきぐちあいみ氏が登壇
・総務省 情報通信政策研究所 調査研究部 主任研究官 忍田 茉優氏による基調講演
・メタバース領域で活躍する登壇者によるパネルディスカッションを複数開催
・参加者同士の交流を目的とするネットワーキングパーティを開催。リアルとデジタルが交錯する新しい“いけばな”のパフォーマンスを実施
◆オープニングアクト
せきぐちあいみ氏によるオープニングアクトで第2回MBSサミットの開催を飾っていただきます。
せきぐちあいみ氏 / XRアーティスト
2016年からVR空間に3Dの絵を描くアーティストとして活動。
アート制作やライブペイントオファーを世界各国から受ける。
VRアート体験を通じて人の想像力を解放することに生きる喜びを感じる。
2021年「Forbes Japan 100」に選出。
◆基調講演
基調講演『メタバースの社会的価値と総務省の取組─本日のカンファレンスの出発点として』
《登壇者》
総務省 情報通信政策研究所 調査研究部 主任研究官 忍田 茉優氏
◆パネルディスカッション：メタバース×ビジネスの可能性を探求する５つのテーマと登壇者
１.『数字で見るメタバースの今とこれから』
２.『トップランナーの失敗談から学ぶ、メタバースのビジネス活用のポイント』
３.『事業担当者が語る企業のメタバース参入事例』
４.『自治体のメタバースがもたらす地方創生』
５.『メタバースを活用したマーケティングとは supported by MVJ』
◆ネットワーキングパーティ（18時～20時）
せきぐちあいみ氏とVRC華道部代表のたけや氏による「New Vision IKEBANA」でネットワーキングパーティに華を添えていただきます。
リアルとデジタルが交錯する、新しい“いけばな”のパフォーマンスをお楽しみください。
◆スポンサー募集
第2回MBSサミットにご協賛いただける企業様を募集しています。ご協賛いただいた企業様はスポンサーセッションやネットワーキングパーティへの参加などが可能です。詳しくは下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。
◆お問い合わせ先
【イベント内容に関するお問い合わせ】
株式会社 大丸松坂屋百貨店 メタバース事業 E-mail : dmaab34@jfr.co.jp
※タイトルに「第2回MBSサミット問い合わせ」と記載し、メールにてお問い合わせください。