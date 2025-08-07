GFA株式会社

GFA株式会社（以下、「当社」といいます。）は、「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開する株式会社オウケイウェイヴ（証券コード：3808 以下、「オウケイウェイヴ」といいます。）との業務提携の第四弾施策として、両社代表および両社をつなげたキーマンによる特別鼎談インタビュー記事を公開いたします。

１．鼎談インタビューについて

本記事では、オウケイウェイブ代表取締役 杉浦 元氏、当社代表取締役 松田 元氏、当社専務取締役 片田 朋希氏の３名が登壇し、資本業務提携に至るまでの経緯、３人の関係性の変化、そしてWeb3.0を通じた「互助」への共通ビジョンについて語ります。

特に今回は、形式的な業務連携を超え、３人の間にあった時間や葛藤を乗り越えた“再接続”の物語が、率直な言葉で語られる構成をなっており、感情の機微を含むやりとりのなかに、未来へ向けた思想と覚悟が感じられる内容です。

私たちが考える「互助の本質」に、ぜひ触れてみてください。

２．今回の取り組みについて

本インタビュー企画は、2025年4月17日付「株式会社オウケイウェイヴとの資本業務提携に関するお知らせ～両社グループにおけるWebプロモーション及びWeb3.0事業の更なる強化に向けて～(https://www.gfa.co.jp/gfa_wp/wp-content/uploads/2025/04/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%81%A8%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%9C%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%8F%90%E6%90%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf)」にて公表のとおり、オウケイウェイヴの発行する新株式及び第24回新株予約権を当社が割当先として引き受け、資本業務提携契約の締結を行っております。

本インタビューは、2025年5月27日付「株式会社オウケイウェイヴとのWebプロモーション施策に関するお知らせ【第３弾】当社代表の松田元が答える「Web3.0特設コミュニティ」を開設！(https://www.gfa.co.jp/gfa_wp/wp-content/uploads/2025/05/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%81%A8%E3%81%AEWeb%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%96%BD%E7%AD%96%E5%A7%8B%E5%8B%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%90%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%BC%BE%E3%80%91%E5%BD%93%E7%A4%BE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%AE%E6%9D%BE%E7%94%B0%E5%85%83%E6%B0%8F%E3%81%8C%E7%AD%94%E3%81%88%E3%82%8B%E3%80%8CWeb3.0%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%80%8D%E3%82%92%E9%96%8B%E8%A8%AD%EF%BC%81.pdf)」に続く取り組みであり、オウケイウェイヴと当社による連携の深化を示すものです。

今回の「特別鼎談インタビュー」は、Web3.0領域における新たな価値創出を目指すWebプロモーション施策の一環（第４弾）として展開するものです。

オウケイウェイヴは、感謝と信頼といった“人の想い”の物語を可視化・循環させることを掲げ、当社はトークンを活用した新たな経済圏の創出を目指してきました。

両社は、「人と人がつながることで生まれる価値をテクノロジーで支える」という共通ビジョンのもと、ユーザー起点の思想とWeb3.0の可能性を重ねながら、互いに理念に共鳴する取り組みを推進しています。

今回の「特別鼎談インタビュー」を通じて、事業連携の背後にある「人と人の信頼の回復」や「価値観の接続」が語られることで、両社の取り組みがより立体的に浮かび上がります。ぜひ、ご覧いただき、本プロジェクトの背景や思想に触れるきっかけとしていただければ幸いです。

■株式会社オウケイウェイヴについて

株式会社オウケイウェイヴ（証券コード：3808）は、「Oshiete？」「Kotaeru！」「OK（ありがとう）！！」という感謝の循環を、波（WAVE）のように世界中に広げたいという思いから1999年7月に設立。

「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」ことをパーパスに掲げ、お互いを助け合う（互助）プラットフォームの運営と、互助の絆や関係性を作るサービスを提供。Q&A形式のコミュニティサイト「OKWAVE(https://okwave.jp/)」の運営を軸に、ユーザー参加型のサポートコミュニティ「OKWAVE Plus(https://plus.okwave.jp/)」を企業や地方自治体向けに提供するほか、700社以上の導入実績のあるクラウドサンクスカード「GRATICA(https://gratica.jp/)」を展開しています。

所在地：東京都港区新橋3丁目11-8 オーイズミ新橋第2ビル702

代表取締役社長：杉浦 元

https://okwave.co.jp/

■GFA株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/

「最先端フィンテックで未来の金融を支える」という当社のビジョンのもと、「善いことをした人が得をする世界」の構築に向けて、全力で邁進してまいります。

あらゆる顧客の資金需要を即時解決するとともに、SDGs を重視しながら、世界に存在意義のある事業の創造にコミットメントする会社を目指しています。

多分野に広がる当社のグループ企業のネットワークから、金融事業にフォーカスしたノウハウを集め、個人・法人問わず顧客ニーズに柔軟性ある確かな答えを提供していきます。

所在地：東京都港区南青山二丁目２番15号 ウィン青山BIZ+

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業