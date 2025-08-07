DataRobotがSAP Endorsed AppとしてSAP Storeでの提供を開始

DataRobot, Inc.

本内容は2025年8月5日にグローバルで発表したプレスリリース(https://www.datarobot.com/newsroom/press/datarobot-now-an-sap-endorsed-app-available-on-sap-store/)の抄訳版です。

DataRobot, Inc.（本社：マサチューセッツ州ボストン、CEO：Debanjan Saha、以下「DataRobot」）は、エージェントワークフォースプラットフォームを提供するDataRobotは、同社のエージェント型AIアプリとプラットフォームが、SAP Store(http://store.sap.com/)でSAP Endorsed Appに認定されたと発表しました。SAP Endorsed Appは、SAPのパートナーエコシステムにおけるソリューションの中でも特別なカテゴリーに位置付けられています。これらのアプリは、総合的なビジネスソリューションを提供し、あらゆるビジネスの可能性を最大限に引き出すための付加価値によって、顧客の主要なビジネス課題を解決します。

DataRobotのChief Product OfficerであるVenky Veeraraghavanは、次のように述べています。

「エンタープライズプランニングは、硬直化し、柔軟性を失いつつあります。システムはバラバラで、手作業による回避策がとられ、サイロ化されたチーム間の連携も不十分です。そのため、スピードと正確性が最も重要となる局面における意思決定が遅れてしまいます。AIがその解決策として期待されていますが、多くの場合、価値を生み出す前に頓挫してしまいます。組織のCIOが必要としているのは、単なる実験ではなく、適応性があり、実用的で、中核となる業務ワークフローに組み込まれたAIです。

これこそが、私たちのプラットフォームが提供するものです。SAP向けAI Appsの認定を受けた唯一のAIプラットフォームとして、私たちは新世代の『インテリジェントプランニング』を実現します。それは、常に連携し、ビジネス環境の変化に即座に対応できるプランニングです。そして私たちは、意思決定が下される最前線、すなわちビジネスチームの手にAIを直接届けます。SAP向けDataRobotは、CIOが直面するAI戦略と実行の間のギャップを埋めるために特別に設計されています」

SAP Endorsed Appとは、厳格なテストと評価プロセスを経て、SAPからプレミアム認定(https://store.sap.com/dcp/en/certifications/sap-endorsed-apps)を受けたものです。今回の発表は、DataRobotが2025年3月にSAP上で稼働する財務およびサプライチェーンオペレーション向けのAIアプリケーションスイートを発表(https://www.datarobot.com/jp/newsroom/datarobot-launches-new-ai-application-suites-for-sap/)したことに続くもので、組み込み型AIが実際のビジネス成果を推進する力を改めて示しています。

DataRobotのエージェント型AIアプリとプラットフォームは、SAPと連携して、インテリジェントな意思決定支援、自動化、継続的な学習機能を既存の計画モジュールに直接組み込みます。SAPのデータおよびワークフローへのネイティブ統合により、これらのAI搭載アプリは、既存のシステムやプロセスを中断することなく、計画を加速させ、手作業による負担を軽減し、エンタープライズグレードのガバナンスを実現します。

SAPのGlobal Vice President, Software Partner Solution Monetization & Success であるDarryl Gray氏は、次のように述べています。

「エコシステムのイノベーションは、SAPのビジョンとお客様がIntelligent Enterpriseを実現するために不可欠な要素です。DataRobotが、エージェント型AIアプリとプラットフォームでSAP Endorsed Appの認定を受けたことを称賛します。DataRobotのようなパートナーは、統合されたイノベーションによってクラウドファースト戦略の実現を支援し、主要なビジネス課題を解決しながら価値を提供できることが証明されています」

DataRobotのエージェント型AIアプリとプラットフォームは、SAPとパートナー企業によるソリューションのデジタルマーケットプレイスであるSAP Storeで、購入が可能です。SAP Storeは、SAPの2,000以上の革新的なソリューションに加え、SAPアプリケーションを補完・拡張するパートナーソリューションを顧客にリアルタイムで提供し、ビジネスのデジタルトランスフォーメーションを可能にします。

DataRobotについて

DataRobotは、AIチームが未来のエージェントワークフォースを実現できるよう支援しています。当社のプラットフォームは、組織がビジネスプロセスに直接統合されるAIエージェントを構築・拡張できるようにすることで、効率性を高め、業務を変革し、確かな成果をもたらします。組み込みのガバナンスとセーフガードにより、企業がAIを安全かつ自信を持って導入できるよう支援します。詳細については、当社WEBサイト(https://www.datarobot.com/jp/)をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/datarobot-japan/)をフォローしてください。

