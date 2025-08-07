【奈良市】速報：納骨堂の事前申請が約3週間で初年度想定超え

奈良市役所

奈良市寺山霊苑納骨堂は、12月下旬の供用開始に向け改修工事を進めています。供用開始に先立ち、令和7年7月15日から事前申請を開始したところ、当初想定していた件数を超える、767件の利用申請をいただきました。

トピックス

- 7月15日～8月6日の23日間で、767件（351人）の利用申請申込み- 令和7年度の年間想定数750件を、申請開始1か月足らずで達成。※年間想定数は1,000件。令和7年度は年度途中から申請開始したため、想定数は750件- 申請方法はインターネット申請が最多で453件（全体の約６割）。直接窓口訪問は4割で、高齢者の方も多く訪問。電子申請…453件（212人）窓口…307件（137人）郵送…7件（2人）- 市外からの申し込みは29件（全体の3.7％）。市民の皆様だけでなく、全国の皆様に広く活用していただける施設となるよう、引き続き周知を図る。

申込者の声（抜粋）- 家にある骨をどうしようかと悩んでいたので、こういう施設ができてありがたい。- 私は次男なので墓がなく、そろそろ墓のことを考えなくてと思っていたが、子どもに負担をかけたくないと思っていたので、ちょうどよかった。- 墓の心配がなくなり、少し安心できた。

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先

- 速報：納骨堂の事前申請が約3週間で初年度想定超え【市長会見】（令和7年8月7日発表）https://www.city.nara.lg.jp/site/press-release/245041.html- 7月15日受付、12月下旬供用開始で納骨堂リニューアルhttps://www.city.nara.lg.jp/site/press-release/241596.html

奈良市 市民部 斎苑管理課

TEL:0742-34-5161

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-372-029f92fddfe9b184914f696f8f40dfe1.pdf