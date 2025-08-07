PLAZA対象店舗で「午後の紅茶」アイスティーキーホルダーと「Mrs. Grossman’s」のステッカーがもらえるイベントを期間限定で開催！

キリンビバレッジ株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘、以下 キリンビバレッジ）は、紅茶飲料売上本数No.1ブランド※1「キリン 午後の紅茶」と、ライフスタイルストア「PLAZA」がコラボし、「午後の紅茶×PLAZA」カプセルトイマシンを回せる期間限定イベントを2025年8月18日（月）からPLAZA対象店舗※2にて開催します。

※1 インテージSRI＋ 紅茶飲料市場 2024年1月～12月 累計販売本数

※2 エスパル仙台店／東京店／池袋パルコ店／ルミネ新宿店／渋谷109店／梅田ヘップファイブ店

本イベントは、PLAZA対象店舗で税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様に参加いただけます。カプセルトイマシンを回すと、「キリン 午後の紅茶」アイスティーキーホルダーと、PLAZAで大人気の「Mrs. Grossman’s（ミセス・グロスマン）」のステッカーがもらえます。

さらに、カプセルトイの中にはランダムでアイススラリー化した「キリン 午後の紅茶 レモンティー」（280ml）※3がもらえる引換券も入っています。引換券が当たった方には、店頭レジにて、アイススラリー化した「キリン 午後の紅茶 レモンティー」（280ml）※3を1本プレゼントします。

※3 シャープが提供する「アイススラリー冷蔵庫」を活用し、フローズン状のアイススラリーを生成した、新感覚の「キリン 午後の紅茶 レモンティー」

また、対象店舗の「PLAZA 渋谷109店」が入っているSHIBUYA109渋谷店では、2025年8月18日（月）～8月31日（日）に地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」にて、「SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGN」も開催します。「キリン 午後の紅茶 レモンティー」を使用した夏の暑さにぴったりなオリジナルコラボメニューも併せてお楽しみください。

「午後の紅茶×PLAZA」コラボイベントについて- 開催期間：2025年8月18日（月）～8月24日（日）東京店、渋谷109店のみ8月31日（日）まで開催※各店舗、景品がなくなり次第終了となります。- 対象店舗：PLAZA エスパル仙台店／東京店／池袋パルコ店／ルミネ新宿店／渋谷109店／梅田ヘップファイブ店※営業時間は店舗により異なります。ご来店前に必ずご確認ください。※各店舗の詳細につきましては、PLAZA公式HPよりご確認ください。- 内容 ：イベント開催期間中、PLAZA対象店舗で税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様が、「キリン 午後の紅茶」アイスティーキーホルダーと、PLAZAで大人気の「Mrs. Grossman’s（ミセス・グロスマン）」のステッカーがもらえるイベントです。- 参加方法：STEP１. PLAZA対象店舗で税込3,000円以上のお買い物STEP２. カプセルトイマシンを回せる専用コインを1枚プレゼントSTEP３. 店頭のカプセルトイマシンを回すSTEP４. 景品を受け取る※対象店舗での会計1回につき、コインのお渡しは1枚となります。※お客様都合による景品・商品の交換はできません。※景品を第三者へ譲渡ならびに換金することはできません。- 景品（ハズレなし）：「キリン 午後の紅茶」アイスティーキーホルダー（全2種ランダム/ストレートティー又はレモンティー）と「Mrs. Grossman’s（ミセス・グロスマン）」ステッカー（全11種ランダム）のセット

※「午後の紅茶」アイスティーキーホルダーは本イベントおよび同時期に予定されているキャンペーン限定品です。

※「Mrs. Grossman’s（ミセス・グロスマン）」ステッカー画像はイメージです。

※「Mrs. Grossman’s（ミセス・グロスマン）」ステッカーは、店頭で販売しているものとはサイズ・仕様が異なります。

あたり賞（ランダム）

カプセルトイの中に上記景品に加え、引換券が入っていた方には、新感覚でお楽しみいただける、アイススラリー化した「キリン 午後の紅茶 レモンティー」（280ml）を店頭レジにて1本お渡しします。

・アイススラリー化した「キリン 午後の紅茶 レモンティー」（280ml）

シャープが提供する「アイススラリー冷蔵庫」を活用し、ペットボトル飲料から簡単にフローズン状のアイススラリーを生成できる技術を応用した、新感覚の「キリン 午後の紅茶 レモンティー」です。

※冷たいものが苦手な方には、常温の「キリン 午後の紅茶 レモンティー」を提供します。

※アイススラリー化を確認できた景品の交換はできません。予めご了承ください。

■家電メーカー「シャープ(株)」のアイススラリー冷蔵庫

「アイススラリー冷蔵庫」は、ペットボトル飲料から簡単にアイススラリーを生成できる製品です。独自のファン制御と微細な温度コントロールにより、飲料を過冷却状態に保ちます。過冷却状態の飲料は、ペットボトル容器を強く振って液体に刺激を加えることで一部が結晶化し微細な氷と液体が混じった状態になります。アイススラリーを摂取すると、微細な氷がとける際に熱を奪い、体を芯から冷やすことができるため、手軽に実施できる暑熱対策として、近年注目を集めています。

HP： https://jp.sharp/business/reizo/(https://jp.sharp/business/reizo/)

「午後の紅茶×SHIBUYA109」 SHIBUYA109 MOG MOGアイスティーCAMPAIGNについて

「キリン 午後の紅茶 レモンティー」を使用したオリジナルコラボメニューを、フードフロア「MOG MOG STAND」に出店する6店舗にて販売します。

コラボメニューは「キリン 午後の紅茶 レモンティー」をベースに、フローズンやソフトクリーム、フルーツ、クラッシュアイスなど、各店の個性を活かしたトッピングで、夏の暑さにぴったりの爽やかで華やかなドリンクに仕上げております。

見た目もかわいらしいオリジナルコラボメニューは、SHIBUYA109渋谷店ならではのトレンド感を大切にしつつ、学校帰りや仕事帰りの“ちょっとしたご褒美”として、日常の中にある特別なひとときを演出。お客様にワクワクと満足感をお届けします。

■キャンペーン概要

1. 開催期間：2025年8月18日（月）～8月31日（日）

2. 場所 ：SHIBUYA109渋谷店 地下2階フードフロア「MOG MOG STAND」

東京都渋谷区道玄坂2-29-1

3. 対象店舗：SHIBUYA109渋谷店 地下2階 「MOG MOG STAND」内

GOKUGOKU／OVER MACARON／KUMONOCHA CAFE ／

Waffle Khan／Strawberry Fetish ／TRIBECCA

※コラボメニューは無くなり次第終了となります。

特設ページ：https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=365056

「キリン 午後の紅茶 レモンティー」について

●「キリン 午後の紅茶 レモンティー」

フルーティーな香りが特長のスリランカ産「ヌワラエリア茶葉」を全茶葉のうち15%使用しました。クリアアイスティー製法を用いた、紅茶の香りとレモンの甘酸っぱさを楽しめる本格レモンティーです。（果汁0.1%）

＜使用している紅茶葉について＞

スリランカは高品質な紅茶葉を作る産地として知られています。

スリランカ産紅茶葉は山岳地帯で栽培しており、直射日光や、爽やかな季節風によって生まれる、紅茶ならではの渋みと、花のような香りが特長です。日本に輸入されている紅茶葉※1の約4割はスリランカ産※2で、そのうち約2割を「キリン 午後の紅茶」ブランドに使用しており※3、それぞれのフレーバーにふさわしい紅茶葉を厳選して一部使用しています。

※1 リーフのみの実績（インスタント紅茶を除く）

※2 出典：政府統計の総合窓口(e-Stat)（https://www.e-stat.go.jp/）

※3 当社調べ

パッケージデザインについて

・この夏期間限定のパッケージが登場。

「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」 「キリン 午後の紅茶 ミルクティー」 「キリン 午後の紅茶 レモンティー」は、この夏期間限定のデザインパッケージが登場します。涼し気で素敵な夏の過ごし方を感じさせる限定デザインとともに、夏のアイスティーをお楽しみください。

※期間限定のデザインパッケージは、順次切り替え予定です。

※店舗の在庫状況により、デザインが異なる場合がございます。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117612/table/34_1_c34d9138838d002362b9af0fdf4c7ab3.jpg?v=202508080525 ]

HP：https://www.kirin.co.jp/softdrink/gogo/regular/