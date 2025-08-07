次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』ストーリーイベント「夢見ぬ人魚の為に」第2部開幕！新スキン3種追加、水着スキン4種のセールも開催

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]（以下、G・O・P）は、スマートフォン向け次世代美少女×戦略RPG『ラストオリジン』（略称：ラスオリ）において、2025年8月7日（木）にゲームのアップデートを行い、現在実施中のストーリーイベント「夢見ぬ人魚の為に」第2部公開に加え、新スキン3種の追加や水着スキン4種のセール等を開始いたしました。

また、8月16日（土）・17日（日）に開催されるコミックマーケット106（ゲーマーズ出張店）にて、新規グッズの先行販売を実施することも併せてお知らせいたします。

◆新規ストーリーイベント「夢見ぬ人魚の為に」第2部公開！

本アップデートより、期間限定のストーリーイベント「夢見ぬ人魚の為に」第2部を公開いたしました。

第2部では、メインステージ8種（うち、ストーリーのみ3種）、サブステージ4種、EXステージ2種の構成となっており、ステージ報酬の「古いロケットペンダント」は、交換所にてSSランク戦闘員を含む有用なアイテムとの交換が可能です。

新規戦闘員「メローペ」が活躍する『ラストオリジン』の新たなストーリーをぜひお楽しみください！

・第2部開催期間：2025年8月7日（木）メンテナンス後 ～ 8月21日（木）メンテナンス前

◆新規スキン3種を追加

本アップデートより、戦闘員のGS-130フェニックス（CV.赤崎千夏）、スカディー（CV.大久保瑠美）、アイアンアニー（CV.紫苑雪）に新たなスキンが登場いたします。

・GS-130フェニックス（オルカ公認 海賊フェニックス）：147ツナ缶

・スカディー（ドリームウィーバー モダンコレクション：Dress Hook Hacker）：182ツナ缶

・アイアンアニー（突撃隊長！情熱の特攻服）：182ツナ缶

本アップデートより、7月に登場したばかりの新規戦闘員「メローペ」のスキン単品販売も開始いたしました。

・メローペ（プレアデスの誇り！かわいい末っ子）：182ツナ缶

◆水着スキン4種の割引セールを開催

メリテ（CV.春村奈々）、ガラテア（CV.吉岡茉祐）、アンフィトリテ（CV.御手洗かりん）、サラシア（CV.横田彩）の水着スキン4種を、8月21日（木）メンテナンス前までの期間限定で、通常の20％Offの割引価格で販売いたします。

●セール対象スキン

・メリテ（アクアランド：女王様の夏祭り）：136ツナ缶 ⇒ 92ツナ缶

・ガラテア（アクアランド : 無意識の誘惑）：114ツナ缶 ⇒ 109ツナ缶

・アンフィトリテ（海の女神アンフィトリテ：食べられる水着）：147ツナ缶 ⇒ 118ツナ缶

・サラシア（海の女神サラシア：食べられる水着）：147ツナ缶 ⇒ 118ツナ缶

◆20種のキャラクターパッケージを追加

新たに20種のキャラクターパッケージ（各220ツナ缶）を追加しました。各パッケージには対象の戦闘員に加え、「司令官の日誌」と「誓約の指輪」が付属しています。

【対象戦闘員】

メローペ（CV.汐見雪菜）／T-19ピクシー（CV.高梨未侑）／C-33アンドバリ（CV.吉田幸代）／T-13アルヴィス（CV.蒼乃輝）／T-12カリアフ・ベラ（CV.伊藤あすか）／ナースホルン（CV.黒木ふくみ）／A-14Bスプリガン（CV.堀江由衣）／A-54カリスタ（CV.荻野葉月）／A-6イオ（CV.若井友希）／A-1ブラッディパンサー（CV.久保田未夢）／T-60ブルガサリ（CV.山下七海）／T-14ミホ（CV.洲崎綾）／AS-12スチールドラコ（CV.茜屋日海夏）／P-24ピント（CV.荻野葉月）／C-77紅蓮（CV.堀籠沙耶）／GS-10サンドガール（CV.宮崎羽衣）／T-9グレムリン（CV.米澤円）／T-10ニンフ（CV.山下七海）／T-8Wヴァルキリー（CV.芹澤優）／鉄血のレオナ（CV.宮崎羽衣）

アップデート内容の詳細は、公式サイトのお知らせをご確認ください。

・公式サイト告知：8月7日メンテナンスのお知らせ

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=663

◆コミックマーケット106「ゲーマーズ出張店」にて新規グッズの先行販売決定！

2025年8月16日（土）・17日（日）の2日間、東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット106に出展する「ゲーマーズ出張店」にて、『ラストオリジン』新作グッズの先行販売が決定いたしました。

アクリルスタンド、冷感マフラータオル、扇子、Tシャツなど、この夏に合わせて新たに製作したオリジナルグッズをぜひ手に入れてください！

■開催概要

コミックマーケット106

2025年8月16日（土）8月17日（日）

東京国際展示場（東京ビッグサイト）

スペース：西3・4ホール No1234

・公式サイト告知：新規グッズがコミックマーケット106「ゲーマーズ出張店」にて先行販売決定！

https://www.last-origin.com/news_view.html?no=662

『ラストオリジン』の情報は公式サイトの他、XやYouTubeなどの公式チャンネルからも発信していますので、ぜひフォローしてください。

・『ラストオリジン』 公式サイト

https://www.last-origin.com

・『ラストオリジン』 公式X

https://x.com/lastorigin_info

・Pmang公式YouTubeチャンネル：『ラストオリジン』再生リスト ※最新動画はこちらで公開

https://www.youtube.com/playlist?list=PLocXSAs83FulOr8_QwgZpFXXHP4qADz8y

◆『ラストオリジン』とは？

『ラストオリジン』は、美少女キャラクターと戦略性を融合させた次世代戦略RPGです。人類滅亡後の荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは最後の人間として「バイオロイド」と呼ばれる美少女キャラクターたちを指揮し、「鉄虫」という地球外生命体と戦います。

本作は、独特の世界観やストーリー設定、魅力的なグラフィックとBGMで構成されており、キャラクター収集と深い戦略性を伴うバトルの両方を楽しむことができます。緻密に描かれた世界を舞台に、プレイヤーはバイオロイドたちとの絆を深めながら、人類の生き残りをかけた壮大な物語を歩んでいきます。

・『ラストオリジン』 公式PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mzdQxXgUFQg ]

◆『ラストオリジン』アプリダウンロード

・iOS（App Store）

https://apps.apple.com/jp/app/id1469855842

・Android（Google Play ストア）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pig.laojp.aos

・Windows PC（DMM GAMES）

https://www.last-origin.com/t/

◆『ラストオリジン』について

タイトル：ラストオリジン

ジャンル：次世代美少女×戦略RPG

運営：株式会社G・O・P

開発：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：iOS / Android / Windows（DMM GAMES）

価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」（https://www.pmang.jp）及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C)VALOFE Co., Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。