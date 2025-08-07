【徒歩キャンプ用テントの決定版】遮光率99％のソロ用2ルームテント「めんだこテント」発売。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランド「DOD」は、徒歩キャンプに特化したソロサイズの2ルームテント「めんだこテント」を2025年8月より発売します。

携行性が重視される徒歩キャンプ。軽量コンパクトに特化した登山用テントを利用するキャンパーも多いですが、「もう少し快適に過ごせたら」と感じることもあります。そんな徒歩キャンパー、ソロキャンパーの悩みを解決するべく生まれたのが「めんだこテント」です。

ソロでゆったりくつろげる寝室と前室を備えた2ルーム構造ながら、収納サイズはたったの32cm。バックパックにも収まるサイズで持ち運びやすさと快適性の両立を実現しています。

また遮光率99％以上のブラックコーティング生地を採用するなど、居住性を高める工夫も随所に施しました。徒歩キャンプはもちろん、ソロキャンプ、バイクキャンプなど荷物に制限があるスタイルでも、快適な寝床とリラックス空間を確保できます。

製品詳細ページ：https://www.dod.camp/product/t1_176_br/(https://www.dod.camp/product/t1_176_br/?utm_source=pless&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

■バックパックに収まるコンパクト設計

収納サイズはたったの32cm。バックパックへの収納が可能です。

ポールは別梱包となっており、バッグの側面などに横付けすることで効率的にパッキングできます。

■寝室＋広い前室の2ルーム設計

横幅220cm×奥行き90cmの1人にちょうどいい寝室スペースを確保。

壁が外側に張り出す独自設計により、実際の数値以上に広く感じられる空間を実現しました。

ツールーム構造で広い前室空間を備えているため、荷物置きやちょっとした作業スペースとして活用可能。

さらに、別売りのポールを使って入口を跳ね上げれば、リビング空間としての拡張もできます。

コンパクトながらもゆとりある設計で、快適なキャンプをサポートします。

■遮光率99％以上、UPF50+のブラックコーティング生地を使用

高い遮光性により朝の日差しが気になりにくく、影も透けにくいため安心してぐっすり眠れます。

テント内の温度も上がりにくいため、夏でも涼しい快適な居住空間を保てます。

■快適性を高める独自設計

テントの入口前にはフロアシートが付いているため、荷物置きや腰掛けスペースとして利用することができます。

さらに天井には大型のメッシュ窓を設けており、通気性が高く結露しにくい設計に。

テントの背面にあるメッシュ窓にはひさしがついており、雨の吹き込みを抑えつつ換気が可能です。

コンパクトでありながら「こんなものが欲しかった」を叶える機能を詰め込み、ソロキャンプをもっと快適に楽しめるテントに仕上げました。

■DODスタッフのヒトコト

企画担当のヒトコト

コンパクトテントに遮光生地を採用し安心感を高めました。

広報オガワのヒトコト

換気や居住性を考えて設計を突き詰めていった結果、深海生物の「メンダコ」っぽいフォルムになり「めんだこテント」という製品名になりました。

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/162_1_0e0208cf1c2888af96accb987f8e5f5a.jpg?v=202508080525 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact