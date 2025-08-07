アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社代表取締役会長 兼 社長の青木仁志がパーソナリティを務めるラジオ番組

、青木仁志のトップリーダーと語る「成功の技術」。ラジオ日本より、毎週金曜あさ6時から始まる

30分番組です。8月8日、15日のゲストは疫学専門家 岡田 悠偉人様です。

■ ハワイ大学で日系人の長寿を研究する疫学専門家が語る、人生100年時代を生き抜くための「ikigai」とは？

岡田 悠偉人氏はハワイ大学州立がん研究センター・がん疫学部に勤務する疫学専門家です。日系人を対象に、健康と長寿に関する研究を行い、遺伝的背景から生活習慣まで、日本人の健康と長寿に影響を与える多様な要因を解析しています。米の摂取や和食が長寿に寄与することを示した研究は国際的に高く評価されています。ハワイという多文化の中で、生きがいを追求しながら、研究と生活の調和を楽しんでいます。

今回の放送では

◎弟の障がいをきっかけに医療の道を志し、

アメリカで疫学研究者となった経歴の裏側とは？

◎「人間としての完成を目指しなさい」と

100歳でも活躍する師匠から教わった哲学とは？

◎ハーバード大学も注目！科学的に証明され、

世界で広まる「ikigai」と、ハワイの豊かさとは？

を、青木との対談でお届けします。

明日朝6時から放送です。

ぜひ「radiko」よりお聴きください。

また過去のアーカイブ音声もWebページにて配信中です。

放送は、8月8日(金)、8月15日(金)あさ6時からです。

■対談は「radiko」よりお聞きいただけます。

番組Webページからスマホやパソコンからラジオが聴けるradikoにアクセスして聴取いただけます！radikoでは放送から1週間以内であれば全国どこからでも聴くことが可能です。

※お住いのエリアがラジオ日本の放送範囲に該当しない場合はラジコプレミアム会員登録（月額税込385円）をいただくことでご聴取いただけます。

※一度再生し始めてから24時間が経過するとご聴取できなくなりますのでご注意ください。

▼番組Webページはこちら

https://www.aokisatoshi.com/radio/