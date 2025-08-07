JCB、サムスンと決済連携を強化

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、サムスン電子ジャパン株式会社と、2025年8月1日より日本でのSamsung Walletに、JCBが発行するクレジットカードの登録やモバイル決済対応を開始することを発表いたしました。今後、両社で決済ビジネスを拡大するための連携を強化してまいります。

＜Samsung Wallet Launch Ceremonyの様子＞

サムスン電子（韓国本社、以下：サムスン電子ジャパンと総称して「サムスン」） MX事業本部デジタルウォレットチーム副社長：チェウォンチョル氏と、JCB取締役兼常務執行役員：岡崎正明とが参加してローンチセレモニーを実施いたしました。

各社コメント

株式会社ジェーシービー

取締役兼常務執行役員 ブランド事業統括部門長 岡崎 正明氏

JCBでは、近年、モバイル決済に力を入れており、モバイルでのJCBのタッチ決済の取扱高は、2021年度から直近にかけて急拡大しております。この度、グローバル市場で汎用的に提供されているモバイルウォレット「Samsung Wallet」にて、JCBのタッチ決済対応を開始することで、JCBのタッチ決済の更なる取扱高向上を期待しております（JCBが発行するクレジットカードのみが対象。JCB グループ発行カードは2026年春頃の開始を予定しています）。今回のサムスン社との提携をきっかけに、国内外でのモバイル発行決済事業における事業拡大への大きな足掛かりを築くことができ、結果として、両社がWin-Winとなるような提携関係を構築することができると考え、今回の提携に合意いたしました。

サムスン電子

MX事業本部デジタルウォレットチーム副社長 チェ ウォンチョル（Chai Woncheol）氏

サムスンは日本のみならずグローバルでのSamsung Wallet拡大において、特にJCB社は国際ブランドを展開する最も重要なカード会社のひとつであると考えております。今後は両社にてSamsung Walletにおける多方面での協業を進めてまいります。日本国内では、今回対応開始したJCB発行のクレジットカードのほか、他のJCBブランド発行会社への拡大およびキャンペーン等の共同施策を実施することでマーケティング領域でも連携を図る予定です。またグローバルではJCBカード普及率の高い韓国、台湾、ベトナムなどを皮切りに、各国・地域でもSamsung Walletが対応できるように協議を重ねていく計画です。さらにサムスンのプラットフォーム等を活用したJCBカードの拡大など、双方で決済領域の連携を幅広く深めてまいります。

「Samsung Wallet」概要

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットです。国内で展開されているスマートフォンメーカーのWalletサービスで初めてQRコード・バーコード決済サービスに対応。

決済機能を総称した「Samsung Pay」を使えば、都度各種アプリを探して起動する手間を省き、瞬時に支払いが可能になります。

■製品詳細について

「Samsung Wallet」詳細

https://www.samsung.com/jp/apps/samsung-wallet/

「Samsung Wallet JCB対応予定カード一覧（8月1日時点）」

https://www.jcb.co.jp/ordercard/lineup/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。

JCB は、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

