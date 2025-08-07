福利厚生“無限バナナ”、累計消費数が3年で10万本を突破

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、健康経営を推進する独自の福利厚生として、オフィスでバナナがいつでも好きなだけ食べられる「無限バナナ」の運用を2022年9月から開始しました。この度、運用開始から約3年が経過し、累計消費数が約105,400本（7月31日時点）を記録したことをご報告いたします。

■福利厚生「無限バナナ」とは

「無限バナナ」は、出社した従業員がいつでも好きなだけバナナを食べることができる福利厚生です。栄養価の高いバナナを栄養補助として提供することで、忙しくて食事が疎かになってしまう従業員の健康促進を図ります。また、バナナは皮があることで直接手を触れずに食べることができ、感染症対策としても有効なため、従業員の健康配慮と感染対策の両立を考えて導入に至りました。

■健康経営推進の背景

コロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をMissionとし、過去にない"新しい体験"を届けるエンターテインメントの創造に日々挑戦しています。多くの方に楽しんでいただける良質なエンターテインメントを作り、提供し続けるためには、従業員が心身ともに健康であることが不可欠であると考えています。

そのため、当社では健康推進チームが指揮を執り、健康経営の推進に向けて社内制度の充実や労働環境の最適化に取り組んでまいりました。その結果、「健康経営優良法人（大規模法人部門）（※）」に2021年から5年連続で認定されています。今後も、より一層の健康経営施策を推進し、従業員の健康とパフォーマンス向上を目指します。

※【コロプラ】「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に5年連続認定！

https://colopl.co.jp/news/info/2025031301.php

■従業員の健康をサポートするその他の施策（※一部抜粋）

・Kuma SPA

オフィスで働く約8割がクリエイターということもあり、長時間の座り仕事で引き起こす腰痛などを改善するマッサージルームを設けています。従業員であれば、就業時間内に無料で、常駐のヘルスキーパー（国家資格を持つ企業内理療師）によるマッサージを受けることができます。

・感染症対策に特化したオフィス

安心して働きながらコミュニケーションがとりやすいオフィス環境を目指し、オフィス内の必要な箇所に消毒液やパーテーションを設置するなど基本的な対策をはじめ、専門家監修による空調設備等の増強工事、床材や什器に抗ウイルス天然素材のリノリウムを採用するなど徹底した感染症対策を施しています。

・ウォーキングイベント「歩フェス（あるふぇす）」の定期開催

毎年春と秋に1ヶ月ずつ開催する、従業員の健康増進を目的とした社内ウォーキングイベントです。参加者には景品を設けた表彰をする他、役員も率先して参加し、社員による役員の順位予想クイズをするなど、楽しみながら健康増進に取り組んでいます。2025年春の「歩フェス」優勝社員は1日当たり平均26,000歩以上歩いていました。

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、遊んで稼げるブロックチェーンゲーム『Brilliantcrypto』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ https://colopl.co.jp/

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/mycompany/

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。