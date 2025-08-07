「水素・アンモニア・次世代燃料と天然ガス」と題して、国際大学学長・大学院国際経営学研究科教授 橘川 武郎氏によるセミナーを2025年9月10日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

＜橘川 武郎 教授 特別招聘セミナー＞

水素・アンモニア・次世代燃料と天然ガスの役割

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25458

[講 師]

国際大学学長・大学院国際経営学研究科教授 橘川 武郎 氏

[日 時]

２０２５年９月１０日（水） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

今年２月、第７次エネルギー基本計画が閣議決定された。メディア等が伝えない同計画の本質は、どのようなものか。

同計画は、水素・アンモニア・次世代燃料（合成メタン、合成液体燃料、グリーンLPガス等）の開発・社会実装に、いかなる影響を及ぼすか。本講演では、これらの論点について掘り下げる。その際、特に光を当てるのは、同計画が打ち出した二つのシナリオのうち、エネルギー業界の関係者のあいだで本命視されているリスクシナリオの内容、「カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源」と新たに意味づけられた天然ガスの役割、などの点である。

１．第７次エネルギー基本計画

２．水素

３．アンモニア

４．合成燃料

５．リスクシナリオ

６．天然ガスシフト

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。