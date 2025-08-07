「水素・アンモニア・次世代燃料と天然ガス」と題して、国際大学学長・大学院国際経営学研究科教授 橘川 武郎氏によるセミナーを2025年9月10日(水)に開催!!

＜橘川　武郎　教授　特別招聘セミナー＞


水素・アンモニア・次世代燃料と天然ガスの役割


[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25458



[講　師]


国際大学学長・大学院国際経営学研究科教授　橘川　武郎　氏



[日　時]


２０２５年９月１０日（水）　午前１０時～１２時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


今年２月、第７次エネルギー基本計画が閣議決定された。メディア等が伝えない同計画の本質は、どのようなものか。


同計画は、水素・アンモニア・次世代燃料（合成メタン、合成液体燃料、グリーンLPガス等）の開発・社会実装に、いかなる影響を及ぼすか。本講演では、これらの論点について掘り下げる。その際、特に光を当てるのは、同計画が打ち出した二つのシナリオのうち、エネルギー業界の関係者のあいだで本命視されているリスクシナリオの内容、「カーボンニュートラル実現後も重要なエネルギー源」と新たに意味づけられた天然ガスの役割、などの点である。



１．第７次エネルギー基本計画


２．水素


３．アンモニア


４．合成燃料


５．リスクシナリオ


６．天然ガスシフト


７．質疑応答／名刺交換





