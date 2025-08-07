BAKERUがスタート5年で年商10億円・通期黒字を達成！直近5か年のCAGR36.3％・2025年累計来場者数は23万人超。次になる成長に向けた幹部人材の採用を強化へ

株式会社BAKERU

場を仕掛ける社会実験推進ベンチャーの株式会社BAKERU（本社：東京都港区、代表取締役：小林肇）は、2025年5月期のグループ連結決算にて、売上10.1億円、通期黒字を達成したことをお知らせします。2020年のグループスタートから5年の年平均成長率（CAGR）は36.3%、当社グループが運営する各種店舗への2025年累計来場者数は23.1万人を記録しました。

複数のクリエイターチームや法人が合流しながら成長してきたBAKERUは、今後M&Aも含めて積極的にグループを拡大し、さらなる成長を創る幹部人材の採用を強化してまいります。

グループスタート5年で売上10億円突破！

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要な場を仕掛ける“社会実験推進ベンチャー“です。株式会社ミスティブや株式会社ノビシロを含め、グループ全体でエンターテイメントやライフスタイルなど様々なコンテンツを用いた場づくりを通じて、街を取り巻く社会課題の解決に挑戦を続けています。

現在は関東圏を中心に飲食、体験、住宅の3領域で16拠点（2025年5月時点）を企画・運営しています。不動産利活用の視点から「場」に最適なコンテンツを企画・立上げ・運営まで一気通貫で行う独自の事業モデルで、街の新たな魅力の創出と不動産収益の向上を実現してまいりました。

クリエイター合衆国構想を加速し、さらなる成長へ

この度BAKERUグループは、2025年5月期決算において、グループスタート以来初となる売上10億円を突破し、通期での黒字化を達成しました。また、5年の年平均成長率（CAGR）は36.3%、当社グループが運営する施設への2025年累計来場者数は23.1万人を記録しました。

BAKERUは様々な才能を持つクリエイターや企業が集う「クリエイター合衆国」のような組織体で運営しています。そのため、今後もM&Aや事業提携を積極的に模索すると同時に、事業の中核を担う幹部人材の採用を強化することで、より複合的な施設の企画・運営や住宅領域事業の拡大、全国各地での新たなプロジェクト着手などを目指してまいります。

株式会社BAKERUとは

BAKERUは、「未来の世界に必要なコンテンツを社会に実装する」というミッションを掲げ、街に必要なコンテンツを企画・運営する“場を仕掛ける社会実験推進ベンチャー"です。私達は、そのチャレンジが未来の社会の為になると信じて、この世界にこんなモノやあんなモノが“あったらいいのに“を具現化する仕組みを考えて行動し続けます。また、BAKERUは組織ビジョンとして“クリエイティブ合衆国“を掲げ、様々なクリエイターとともに、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、社会やお客様のニーズ、その場の特性を活かした体験事業、飲食事業、住宅事業、クリエイティブ事業などを様々な取組を展開しています。

