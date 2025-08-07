【Yahoo!検索】映画のレビューを生成AIが要約し、検索結果上に表示する機能を提供開始

LINEヤフー株式会社



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は「Yahoo!検索」において、約7,500作品の映画レビューを生成AIが要約し、検索結果上に表示する機能（以下、本機能）を提供開始しました（※1）。

「Yahoo!検索」では、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」機能をはじめ、生成AIによる回答を検索結果上に表示する機能など、生成AIを活用した便利な機能を複数提供しています。

「Yahoo!検索」では、映画の作品名または「作品名 レビュー」などで検索すると、その作品の基本情報や、エリア別の上映スケジュール、作品のレビューなどを検索結果上に表示しています。

より効率的に「Yahoo!検索」で、映画の情報収集をしてもらうために、映画の情報収集の課題についてアンケート調査を実施したところ、約52.8％のユーザーが「レビューの件数が多く必要な情報が見つけにくい」「映画の紹介文など情報が少なく、特徴が分からない」という点に課題を感じていると回答しました（※2）。今回、このようなユーザーの悩みを解消し、ユーザーが映画に関心を持った際によりスムーズに情報収集ができるよう、映画作品の検索結果に生成AIによるレビュー要約機能を追加しました。

本機能では生成AIが、「Yahoo!検索」に投稿されている映画のレビューから、作品が評価されている点など作品の特徴を最大3つまで表示します。物語の核心や結末に触れるような、いわゆる「ネタバレ」にも配慮しており、映画のテーマや設定などに焦点を当てた「ネタバレなし」と、象徴的なシーンや考察などに言及した「ネタバレあり」の2種類の要約から選ぶことができます。そのため、作品を未鑑賞のユーザーも安心して要約を確認できます。本機能は、レビュー投稿されている約7,500作品に対応し（※3）、一定数以上レビューが増加した際には要約が更新されます。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo!検索」を通じて、今後もユーザーの生活におけるさまざまな疑問や課題を解決する情報をわかりやすく提供できるサービスを目指し、ユーザーの利便性向上に努めていきます。

※1「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）およびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」、「LINE」アプリでのweb検索で表示されます。

※2「映画作品の情報収集に関する調査」 Yahoo!検索調べ（n＝400） 、調査期間：2025年7月7日～7月10日。「情報収集を行う際に不便に思うことはありますか」という質問に対し、「レビューの件数が多すぎて、求めているコメントを探しにくい」「映画の紹介文など情報が少なく、予算感や特徴が分からない」のいずれかに回答したユーザーの割合。

※3 掲載対象作品数は2025年8月6日 時点の推計数であり、変動する可能性があります。

※本機能はOpenAIのAPIを使用しています。

※LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。Yahoo!検索における生成AIを用いたコメント要約表示機能に関するガイドライン（https://search.yahoo.co.jp/guidelines/generativeai/review）に即してご利用ください。LINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性は保証しておりません。