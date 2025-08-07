Tinder(R)、新機能「Double Date（ダブルデート）」の新CMを発表　ABEMA人気恋愛リアリティーショーの羽柴なつみさん、河村美咲さんが出演

MG Japan Services 合同会社

「Tinder」は、本年6月に発表した、友達と2人組でマッチできる新機能「Double Date（読み：ダブルデート）」の公開を記念して、ABEMA（アべマ）で人気の恋愛リアリティーショーに参加した羽柴なつみさん、河村美咲さんを起用したキャンペーンを8月7日（木）より展開いたしました。本キャンペーンのCMは、同日よりABEMAでの放送も開始いたします。

羽柴なつみさんは、2つの島の間ですれ違う男女の恋愛模様が話題で、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇る「シャッフルアイランド Season5」に、河村美咲さんは、年齢と共に変化する魅力や恋愛観のリアルを描く婚活番組「GIRL or LADY～私が最強～」にそれぞれ参加して、若者を中心に注目を集めました。

Tinderでは18～25歳の若い世代を中心に、恋愛、そして趣味の合う友達や推し活仲間など、形にとらわれない「新しいつながり」の場を提供しています。Tinderの「Double Date」機能を使えば、ユーザーは自身の友達と2人組になってマッチできるため、友達と一緒に、新しい形の出会いをより気負いなく楽しむことができます。この度、Tinderが制作したCMでは、羽柴なつみさん、河村美咲さんがペアになって、「Double Date」を楽しむ様子を紹介しています。

ＣＭストーリー

本CMのテーマは「誘ってみたら、恋が始まるかも。」

カフェでお茶をする羽柴なつみさんと河村美咲さん。河村美咲さんがスマホの画面を見ながら、友達がダブルデートをしたらしいと切り出します。それを聞いた羽柴なつみさんは「恋リアみたいでいいなぁ」と、うらやましそうなリアクションと同時に「いきなり知らない人と会うのは・・・」と不安な様子。

そこで河村美咲さんがTinderの「Double Date」機能であれば友達とペアを組んでダブルデートを楽しめることを紹介。

「ダブルデート一緒に楽しんじゃいますか」と2人はダブルデートに挑戦してみる様子。CMの最後は笑顔でダブルデートを楽しむ２人の様子で締めくくられています。

CM概要

タイトル： Tinder Double Date - 友達と一緒なら、なんでももっと。

放送開始日： 2025年8月7日(木)

出演： 羽柴なつみさん、河村美咲さん

放送チャンネル： ABEMA

動画URL： https://youtu.be/iG43SHva_AM

CM出演者コメント

今回のCMに出演された感想を教えてください。

羽柴なつみさん「デートする前の女の子達のドキドキワクワク感が撮影してて凄く楽しかったです(ハート)︎」

河村美咲さん「アプリも出会いのひとつですし、私はアプリを使う方に抵抗ありません。今回の役のセリフは私の本音のようでした」

思い出に残っているダブルデートはありますか？

羽柴なつみさん「ダブルデートはした事ないので、今回の撮影でこんな感じなのかな？と想像しながら、タブれるデートしてみたかったー！！と思いました(笑)」

河村美咲さん「学生時代にバスケットボール部の彼氏がいました。その彼と同じクラスの野球部の男の子とその子の彼女とダブルデートしました！プリクラを撮ったりして楽しかったんですけど、二組とも別れてしまい、今は女子同士めちゃくちゃ仲良くなってます（笑）彼が繋いでくれた縁がまだ繋がってます」

ダブルデートでしてみたいことはありますか？

羽柴なつみさん「遊園地でダブルデートしてみたいです！2人でもきっと楽しいけど、仲良しカップルと行ったらより楽しめそう！」

河村美咲さん「グランピングしたいです！」

夏のデートや恋愛の思い出はありますか？

羽柴なつみさん「好きな人から花火大会に誘われて浴衣を着てデートしたことです！学生だったので凄く緊張した記憶があります」

河村美咲さん「お祭り行く時に浴衣を着て行ったら、彼氏がめちゃくちゃ綺麗ってずっと褒めてくれた思い出が残ってます」

この夏、Tinderで新しい恋を探しているみんなにメッセージをお願いします。

羽柴なつみさん「今年の夏、思いっきり恋愛を楽しむ予定の皆さん！Tinderで素敵な相手と出会って素敵な恋をしてください(ハート)︎楽しんでね(ハート)︎」

河村美咲さん「自分で好きなタイプを選べるマッチングアプリがある今はすごく便利な時代だし、気になる人がいたらマッチして会ってみるべきです！会わないと分からないですし。みなさん素敵な恋をしてください」

出演者プロフィール

羽柴なつみさん

北海道出身。上京後、フリーモデル、サロンモデル、広告モデルを経て、現在は舞台を中心に活動中。

趣味は映画鑑賞、カフェ巡り、キックボクシング。

「シャッフルアイランド Season5」に出演。

河村美咲さん

大阪府出身。上京後、バラエティ番組やドラマ、舞台への出演など幅広く活動。

雑誌SPRiNGの専属モデルを務めたこともあるほか、関西コレクションに出演するなど、ファッション分野でも活動。

「GIRL or LADY ～私が最強～」に出演。

Double Dateについて

Tinderの「Double Date」機能では、ユーザーが友人とペアを組み、他のペアとマッチすることができます。新しい相手とのマッチから、実際に顔を合わせてデートに出かける瞬間、そしてその後のメッセージでのやりとりまで、「Double Date」によって、特に女性や若年層のユーザーは、デートをより楽しく、友人とその時間を分かち合いながら体験することができます。Tinderが主要な国際市場において実施したテストでは、「Double Date」機能を利用したプロフィールのおよそ90％が29歳以下のユーザー（※１）であり、Z世代および若年層ミレニアル世代において本機能が高い支持を得ていることを示しています。

（※１）Tinder社内テストデータ（2025）

《Tinder(R)》

2012年に誕生したTinder(R)は、わずか2年で1件のマッチから累計10億件マッチに成長し、人々の出会い方に革新をもたらしてきました。この急成長は、人間の根源的な欲求である「真のつながり」を満たす能力を示します。Tinder(R)は現在、累計6億3,000万回以上ダウンロード、1,000億件以上のマッチングを達成しており、190の国と地域、45以上の言語で月間約5,000万人のユーザーにサービスを提供しています。Tinder(R)は2024年には初のグローバル・ブランド・キャンペーン「It Starts with a Swipe(TM)」で4つのエフィー賞を受賞しました。

Tinder(R) はTinder LLCの登録商標です。

