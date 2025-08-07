社用車管理のBqey、「バックオフィスWorld 2025 夏 東京」に出展
株式会社東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、9月8日（月）から10日（水）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「バックオフィスWorld 2025 夏 東京」に出展し、社用車管理の課題を解決するシステム「Bqey（ビーキー）」を展示いたします。
多くの企業でアルコールチェックが導入されていますが、「実施忘れ」や「虚偽報告」への対策が不十分なケースも多く、形骸化した運用に課題を感じる企業が増えています。
Bqeyは、運転前後のアルコールチェックが実施されていない場合のアラート機能に加え、チェック未実施の場合や基準値を超えるアルコールが検知された場合に車両の起動を制御し、エンジンがかからなくなる「アルコール・インターロック」機能も搭載しています。これにより、アルコールチェックの形骸化や不正を物理的に防止し、法令に則った厳格な飲酒運転対策をサポートします。
さらに、Bqeyは社用車管理を一元化するシステムとして、管理業務のDX化にも貢献します。今回の展示では、社用車を利用する際にドライバーが行う業務フロー（車両予約やアルコールチェック等の記録、スマートフォンでの車の施解錠など）や、安全運転管理者が管理すべきポイント（登録された日常点検やアルコールチェック、運転日報の内容など）をわかりやすくご確認いただけるようになっています。実際のスマートフォンやPCの画面も操作していただけますので、ぜひお立ち寄りください。
【出展概要】「バックオフィスWorld 2025 夏 東京」
・期間：2025年9月8日（月）～10日（水）
・場所：東京ビッグサイト 南1～4ホール（江東区有明） ブース番号S21-24
・展示会公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo
【こんな方におすすめ】
・社用車管理の業務効率化に興味がある方
・社用車を利用する上でのコンプライアンス強化に興味がある方
・社用車の台数最適化、経費削減に興味がある方
【Bqeyについて】
ウェブサイト：https://bqey.com/(https://bqey.com/)
車両の予約や運行記録管理、日常点検をアプリで入力、クラウドで管理できます。
・スマートフォンが車の鍵に「デジタルキー」
物理鍵の受け渡しが不要。アルコールを検知した場合、運転免許証の期限切れの場合には、車の解錠を制限することも可能。
・データのクラウド管理
運転日報や日常点検、アルコールチェックのデータは、クラウドで3年間保存。管理業務のペーパーレス化を実現。
・アルコールチェック義務化に対応
専用のアルコール検知器と連携し、測定結果をアプリに自動入力、クラウドに自動保存。測定時に自動で写真を撮影し、なりすましを防止。アルコール・インターロック機能追加により、さらなる飲酒運転防止の強化を実現。
・車両の予約・管理
空車状況を一目で確認でき、アプリから簡単に予約可能。乗り間違いなどのトラブルを防止。
・車両の稼働状況を集計
車両の稼働状況を見える化し、台数最適化へ。
・有効期限の一元管理
運転免許証、車の保険・リース・車検など、社用車にまつわる有効期限を一元管理。
【会社URL】
株式会社東海理化：https://www.tokai-rika.co.jp/