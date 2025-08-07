【新機能リリース】パンフレットを“冊子のように読む”体験をWebで再現。多言語配信にも対応

株式会社ワンエイティ

株式会社ワンエイティ（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 拓郎）は、自社開発のマーケティング支援ツール「DIGITALEYES（デジタライズ）」において、新機能「PDFビューア生成機能」をリリースしました。

本機能により、パンフレットPDFをアップロードするだけで、まるで“冊子をめくるように読める”専用ビューア付きのページが自動生成され、Web上で即時に多言語配信が可能になります。

■“読む”体験を重視したページめくりビューアを標準搭載

生成されるページには、冊子のように左右にページをめくるインタラクションが可能なPDFビューアを搭載。視認性・可読性の高いビジュアル表示で、ただのPDF共有ではなく「読む体験」を提供します。

そのため、デザイン資料や会社案内、営業用パンフレットなど、紙冊子に近い感覚で届けたいコンテンツに最適です。

■アップロードするだけで即時URL発行。多言語にも対応

管理画面からPDFをアップロードするだけで専用のURLが自動生成され、すぐに共有が可能です。さらに、日本語・英語・韓国語・簡体字・繁体字の5言語まで対応しており、同一パンフレットの多言語展開も一元管理できます。

■限定公開やURL管理にも対応。企業利用にも最適

生成されたパンフレットページには、以下のようなオプション設定も可能です。

- Basic認証：特定の閲覧者のみに公開できるパスワード保護機能- URL固定機能：PDFのファイル名を含んだ、分かりやすく再利用しやすいURLを生成- 転送設定：古いパンフレットURLから新しいURLへリダイレクト設定が可能

こうした柔軟な設定により、外部との安全な共有はもちろん、社内の資料更新や代理店向けの配布など、実務に即した運用が可能です。

また、ページのヘッダーまたはフッターには、任意のリンクボタン（自社名・ブランド名など）を設置可能です。コーポレートサイトや申込みフォームなどへの導線としても活用できます。

■DIGITALEYESとは

「DIGITALEYES」は、株式会社ワンエイティが開発・提供するクラウド型データベースマーケティングシステムです。ノーコードでのデータベース作成・統合・加工を実現し、企業ごとのDX課題に応じた柔軟な支援を行っています。

本システムは、第三者機関による脆弱性診断を定期的に実施しており、大手企業への導入実績も多数。蓄積されたデータは厳格なセキュリティ基準のもと、安全に管理されています。

また、DIGITALEYESは「共創」という理念を掲げ、顧客企業の課題と向き合いながら進化を続けています。

これまでにも、「大規模Webサイトの構築」「安全なCMSの開発」「効果的な顧客囲い込み」「広告プロモーション支援」などの数多くのお悩みと向き合い、業界ごとのニーズに応じた機能拡張を数多く実現しています。

◆株式会社ワンエイティ 会社概要

所在地：東京都港区北青山2-10-24 JP-2ビル 3F

代表：三浦 拓郎

HP：https://o-eighty.jp