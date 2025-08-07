不動産ビッグデータの収集・提供サービスを展開するTRUSTART株式会社に追加出資

三菱UFJキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小島 拓朗）は、当社が運営するファンド（三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合）より、不動産ビッグデータの収集・提供サービスを展開するTRUSTART株式会社に対し、追加出資したことをお知らせいたします。

R.E.DATA（リデータ）について

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人プロファイリング、日常業務の効率化を可能にする不動産オーナーデータベース「R.E.DATA」を提供しています。 「R.E.DATA」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、異動登記情報やアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができるサービスです。

出資背景

2023年7月の初回出資以降、TRUSTART社は不動産情報データ量・種類を拡大していき、情報分断による様々な課題を解決してきました。今後不動産情報の更なる拡充を経て、「不動産情報を取り扱う全業界のデータハブ」として機能する不動産ビッグデータプラットフォームの実現を期待し、追加出資いたしました。MUFGが有するネットワークを活用し、TRUSTARTの事業成長に貢献して参りたいと考えております。

【TRUSTART株式会社概要】

会社名：TRUSTART株式会社

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館7階

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

設 立：2020年5月

事業内容：不動産ビッグデータの収集・提供サービス

U R L：https://www.trustart.co.jp/

【三菱UFJキャピタル株式会社について】

三菱UFJキャピタルは、1974年に設立以来、三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルとして業界をリードするノウハウを提供し、幅広い業種に対する投資を行っています。IPOを実現されたお客さまは、幅広い業種にわたり約930社と、業界トップクラスの実績を有しています。

◆会社概要

会社名：三菱UFJキャピタル株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル7F

代表者：代表取締役社長 小島 拓朗

設 立：1974年8月1日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

U R L ：https://www.mucap.co.jp/

◆三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合について

無限責任組合員：三菱UFJキャピタル株式会社

出資者：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル株式会社

設 立：2023年3月28日

ファンド総額：300億円