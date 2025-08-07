アンカー神戸アクセラレーションプログラム「トーマツINSTRUCT2025」参加企業募集開始！　成長を本気で加速させたい企業へ、6ケ月の集中支援、3社程度限定

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するビジネス交流拠点「ANCHOR KOBE（アンカー神戸、以下アンカー）」は、約6ヶ月の集中アクセラレーションプログラム「トーマツINSTRUCT」の参加企業を募集します。本プログラムは、前年度までの「トーマツブートキャンプ」の後継としてリニューアルしたプログラムであり、スタートアップや中小・大企業等の新規事業開発やオープンイノベーションを伴走支援する内容となっています。自社シーズを活用した新規事業のアイデア創出やビジネスプランの作成、他社とのマッチング・協業の支援など、各社の個別課題に合わせた伴走支援をインキュベーション・マネジャーが提供します。



【対象と主な支援テーマ（例）】

主な想定テーマは以下となります。

・スタートアップ…経営戦略・事業計画策定、ピッチ資料ブラッシュアップ、マーケティング戦略策定・展開、資金調達・補助金獲得

・中小企業…第二創業など経営戦略策定、新規事業立ち上げ、既存事業リニューアル、資金調達・補助金獲得、内部統制構築、経営課題抽出

・大企業…オープンイノベーション推進、新規事業立ち上げ、社内人材育成・制度策定

自社の経営目標にピンポイントでアタッチしアンカー神戸のリソースを活用しながら主体的に成長・加速を実現したい方に最適なプログラムとなっています。ご応募をお待ちしております。



【参加対象】

主体的に6ヶ月間で解決・加速させたいテーマをお持ちのアンカー神戸会員企業

（応募時点では非会員でも可）



【募集企業数】

3社程度

【プログラム提供方法】

プログラム開始時にテーマとゴールを設定し、その後隔週程度のペースで個別メンタリングを提供します（詳細な進め方は、インキュベーション・マネジャーと相談の上調整可能です）。



【スケジュール】

・～9月26日(金) 応募受付、希望者には順次事前相談など

※受付期間中に、応募前個別相談を随時実施します。

（詳しくは、事前エントリー後のメール案内をご参照下さい）

・応募受付1週間程度 選考および結果通知

・採択後～3月下旬 プログラム提供



【応募方法】

下記リンクよりエントリーをお願いします。

応募前の事前相談も、下記フォームにて受け付けます。

（9月26日(金)まで）

＜エントリーフォーム＞こちら(https://forms.gle/fWaV67L9qC6xhXcw9)

【インキュベーション・マネジャー紹介】

インキュベーション・マネジャーは、アンカー神戸をともに運営する有限責任監査法人トーマツから派遣を受ける4人のコンサルタントが務めます。詳細はこちら(https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=36112)をご参照ください。

■松本 修平

神戸育ち。十代前半より起業。中学卒業に伴い同年大検合格。高校進学せず個人投資家・起業家として活動し、関西学院大学卒業までに複数事業を創業。新卒にてベネッセコーポレーション入社。新規事業等を担当した後、複数社にて経営企画業務に従事。2018年有限責任監査法人トーマツ入社。アクセラレータプログラムリーダー・インキュベーション・マネジャー等を多数担当。国内9大学の起業家教育にも従事し、2022年3月京都大学経営管理大学院修了（MBA）。同年4月同大学院博士後期課程入学。2024年6月より名古屋大学特任准教授。

＜支援可能テーマ＞

◆経営支援系

コンセプトワーク、戦略策定、経営計画、経営管理、基礎研究

◆実行支援系

イノベーション、マーケティング、ファイナンス、HR、M&A

■小堀 真樹

公認会計士。神戸市出身。

神戸大学卒業、大阪の繊維メーカーで営業・購買業務を経験し有限責任監査法人トーマツに入所。

当法人入所後は物流倉庫業、製造業、小売業、情報通信サービス業、金融機関等の幅広い業種の会計監査に従事。

並行して新規事業創出支援、技術移転人材育成支援、産学連携および大学発ベンチャー支援、IPO支援、内部統制構築支援、事業承継支援、事業計画策定支援、会計指導、各種セミナー運営、企業の顧問業務等に従事。

＜支援可能テーマ＞

新規事業開発支援、経営計画支援、事業計画策定支援、株式上場支援、ファイナンス支援、各種資料作成支援、経営管理高度化支援、その他伴走支援（壁打ち、ブラッシュアップ、マッチング等）

■池田 奏

公認会計士試験合格者。

愛知教育大学卒業後、税理士事務所にて個人事業主や中小企業の経理代行業務に従事。公認会計士試験を合格後、トーマツに入社。

現職では製造業や金融機関を中心として法定監査業務やIPO監査業務に従事するほか、並行してスタートアップ・中小企業支援業務として新規事業創出支援やアクセラレーションプログラムの企画・運営等に従事。

＜支援可能テーマ＞

新規事業開発支援、経営計画支援、事業計画策定支援、ファイナンス支援、各種資料作成支援、バックオフィス構築支援、その他伴走支援（壁打ち、ブラッシュアップ、マッチング等）

■田中 翔太

京都府福知山市出身。

大学卒業後、京都府庁に入庁。税務、伝統産業支援を経て、創業・起業支援を行う一般社団法人へ出向。京都のスタートアップ・エコシステム構築や創業期のスタートアップ支援を通じて、新たなことにチャレンジする方々を応援することにやりがいを感じ、トーマツに入社。

＜支援可能テーマ＞

新規事業開発支援、産学連携支援、ファイナンス支援、各種資料作成支援、その他伴走支援（壁打ち、ビジネスアイデアブラッシュアップ、マッチング等）

【問い合わせ先】

アンカー神戸運営事務局 contact@anchorkobe.com

【アンカー神戸】

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com