仙台市「SENDAI Global Startup Base」2025年度採択者8組が決定

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬功一、以下「ReGACY」）は、仙台市が推進するスタートアップ創出集中支援プログラム「SENDAI Global Startup Base（以下、SGSB）」(https://hands-on.sendaistartupstudio.com/)において、2025年度の採択事業者8組を決定いたしました。

今回採択されたのは、東北地方に拠点を持つ、または持つ予定の事業開始期のスタートアップや若手起業家8組で、うち7組は学生起業家によるチームです。鳥獣被害対策や地域観光振興、健康管理の促進など、多様な領域で社会課題の解決に挑戦します。今後は2026年3月のデモデイに向け、ReGACYが事業企画・開発、マッチング、資金調達の機会の提供、実証実験の推進を支援してまいります。

また、2025年8月28日（木）には、採択事業者が一堂に会するキックオフイベントを仙台市内で開催します。地域支援者や関係者とのネットワーキングの場としても、今後の活動の起点となる重要な機会となります。

尚、本プログラムの詳細は2025年6月30日（月）付のリリース(https://regacy-innovation.com/news/news-1168/)をご参照ください。

採択事業者一覧（50音順・敬称略）

キックオフイベント開催概要

日時： 2025年8月28日（木） 14:00～17:00（13:40開場）

会場： スマートイノベーションラボ仙台

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-4-19 アーバンネット仙台中央ビル内 YUI NOS 4階

タイムスケジュール（予定）：

・ 13:40～14:00 受付

・ 14:00～14:15 オープニング

・ 14:15～14:55 SGSBプログラムの概要とスタートアップ創出のポイント

・ 14:55～15:05 休憩

・ 15:05～16:25 採択者ピッチ

・ 16:25～17:00 ネットワーキング・交流会

参加申込み： https://sgsb2025-kickoff.peatix.com

今後のスケジュール（予定）

・ 2025年8月28日（木）： キックオフイベント

・ 2025年8月28日～2026年3月： 採択者に向けた伴走支援

・ 2026年3月： デモデイ開催

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/ (https://regacy-innovation.com/)

事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業