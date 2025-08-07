今年の夏も乃木坂46と一緒に！　五百城茉央表紙巻頭、金川紗耶グラビア！　日向坂46大田美月、AKB48伊藤百花＆花田藍衣、白濱美兎、北野瑠華ほかアイドル豪華集結！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「ボム9月号」（特別定価：1,480円（税込））を2025年8月7日（木）に発売しました。

【BOMB9月号の表紙は乃木坂46の五百城茉央】

★ボム9月号の表紙を飾るのは、39枚目シングル『Same numbers』発売＆真夏の全国ツアーの明治神宮野球場4DAYS直前の乃木坂46から5期生の五百城茉央！ とにかく夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びからスタート。白のタンクトップにクリームソーダ柄のスカートに着替えては、スイカをパクリと畳でリラックス。続いては室内プールへ移動して、王道のTシャツ短パンで青春の1ページ、巨大な浮き輪でプールにも浮かんじゃいます。最後はボーダーのミニスカワンピースで湖のほとりへ、観光船に乗ったり卓球やったりと夏の想い出づくり。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画での、動く五百城茉央も必見です。夏はやっぱ乃木坂だな！

【裏表紙は乃木坂46の金川紗耶】

★乃木坂46の39枚目シングルのアンダー曲『不道徳な夏』でセンターを務める金川紗耶。約3年ぶりのボムグラビアは、少し大人な夏の装い。花柄のノースリーブワンピースに黒のタンクトップ短パン、どちらの姿も美しすぎて目が離せません。裏表紙もお見逃しなく！

【綴じ込み付録】

両面ピンナップポスター

五百城茉央（乃木坂46）

【限定版の表紙は北野瑠華】

★ドラマ『グラぱらっ！』で主演を務める北野瑠華が、またしてもインパクト大の水着グラビアを最新撮り下ろし。今回は大人の魅力たっぷりに、磨きのかかった美しさに酔いしれてください。誌面の二次元コードからグラビア撮影動画も見られるのでお忘れなく。

【限定版オリジナル綴じ込み付録】

両面ピンナップポスター

北野瑠華

【限定版の裏表紙は白濱美兎】

★高校を卒業し少しずつ大人になっていく白濱美兎の最新グラビア。白い素肌とあどけない表情、成長著しいグラビアの王道がここにはあります。誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画でも実感してください。あっと驚く新商品発売の特報も要チェック！

【そのほかのコンテンツ】

●日向坂46の五期生メディアコラボレーション企画でBOMB賞を受賞した大田美月。大阪出身の18歳。すらっとした長い手脚にやわらかな笑顔、ほんわかした空気感が伝わってきます。いちご大好きなので用意した特製かき氷は喜んでくれたかしら？

●20周年イヤーのAKB48から、結成20周年記念シングル『Oh my pumpkin!』でOGや海外メンバーとともに選抜メンバーに選ばれた2人の19期研究生、伊藤百花と花田藍衣の“花×花コンビ”の初ペアグラビア！ プールでわちゃわちゃしたり、並んでそうめん食べたり、素肌感いっぱいの夏グラビアとなっています。そんな楽しそうなグラビアは誌面の二次元コードから見られるグラビア撮影動画でも堪能できます。

●制コレ22グランプリ、女優としても活躍中の蓬莱舞。今回は和室でいつもとは違うしっとりとした姿を披露。新商品発売の情報も見逃さないでください。

●衝撃の写真集『幻愛』の記憶も新しい澄田綾乃が、さらなる衝撃衣装で構成されたグラビアを公開！ デジタル写真集の発売も決定し、その勢いはとどまることを知りません。

●結成2周年の僕が見たかった青空。柳堀花怜と吉本此那の同級生コンビの和気あいあいトーク。この夏にやりたいことも聞いちゃいました。

●STU48の12thシングル『傷つくことが青春だ』で、念願の初センターを務める高雄さやか。あらためて高雄さやかはどんなアイドルなのか？ センターへの想い、新曲のおすすめポイントなども含め語ってくれました。

●スターダストプロモーション第三事業部の女優志望が集結した、劇団Always Thankyou。ラスト公演での活動終了を前に、メンバー13人全員がそれぞれの思いを語ります。

●そのほか、平澤宏々路、玉田志織、畠中夢叶などインタビューも充実。

●よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調！

【掲載アイドル】

五百城茉央（乃木坂46）

金川紗耶（乃木坂46）

大田美月（日向坂46）

伊藤百花＆花田藍衣（AKB48）

白濱美兎

蓬莱舞

澄田綾乃

北野瑠華

僕が見たかった青空

高雄さやか（STU48）

平澤宏々路

玉田志織

畠中夢叶

劇団Always Thankyou

［商品概要］

ボム 25年9月号

特別定価：1,480円（税込）

発売日：2025/8/7

判型：Ａ4ワイド判

ISBN:4910080010959

電子版：有（8/23配信開始）

ボム9月号別冊 ボム25年9月号限定版

定価：1,480円（税込）

発売日：2025/8/7

判型：Ａ4ワイド判

ISBN:4910080020958

電子版：無

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/