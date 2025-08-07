発表！赤ちゃん（0歳～2歳）と猛暑の「夏におでかけしてよかったスポットランキング」2025　2位「水族館」1位は？／いこーよファミリーラボ夏のおでかけ調査２.

アクトインディ株式会社

国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都港区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて、「0歳～2歳の赤ちゃんとの夏のおでかけ(https://iko-yo.net/articles/17795)」の調査・分析を行いました。

＜トピックス＞

▶赤ちゃんとおでかけしてよかったスポット1位「お祭り・フェス・マルシェ」

▶2位は「水族館」

▶「テーマパーク・遊園地」、「室内遊び場」が同率3位

▶まとめ

赤ちゃん（0～2歳）とおでかけしてよかった日帰りスポットランキング2025 1位は「お祭り・フェス・マルシェ」！

いこーよモニターアンケート2025年6月調査より（いこーよファミリーラボ）

子供が赤ちゃん（0歳～２歳）のとき、「日帰りのおでかけ」で楽しかった場所について複数回答で聞いたところ、最も人気のおでかけ先は1位「お祭り・フェス・マルシェ」（45.5%）でした。続いて2位は「水族館」（42.9％）、3位は同率で「テーマパーク・遊園地」と「室内遊び場」（41.6％）が入りました。

1位「お祭り・フェス・マルシェ」季節限定の特別なイベントに赤ちゃんもママパパも大喜び！

1位に選ばれた「お祭り・フェス・マルシェ」におでかけした感想には、次のようなエピソードが寄せられました。

- 「地域の地蔵盆で初めて花火を見て、不思議そうにしていた」- 「小さいながらも地域の人たちと交流できて、よい経験になった」

これらの回答からは、赤ちゃんが花火の色と音に反応したり、地域の人に話しかけられてうれしそうにする様子を保護者が「楽しい思い出」として感じている様子がうかがえます。

2位「水族館」非日常を楽しめる屋内施設が夏のお出かけでは好評

2位の水族館（42.9%）には、以下のコメントなどが寄せられました。

- 「イルカショーでイルカがジャンプするたびに声を上げて笑っていました。その様子を見て、親のほうがうれしくなりました」- 「歩き始めの頃、涼しいので水族館に連れていきました。大きな水槽の前まで、よちよち歩きで必死に見に行く姿が可愛くて、忘れられない思い出です」

水族館は赤ちゃんにとって新鮮な刺激が多く、よちよち歩きの時期でも安心して楽しめる屋内施設であることが高い満足度につながっているようです。

まとめ：赤ちゃんとの“夏のおでかけ”は、涼しさ・安心・参加体験がカギ！

0歳～2歳の赤ちゃんとの夏のおでかけは、「夏だけの非日常体験」や「屋内の涼しさ」、「安心できる設備環境」などが人気のポイントとしてうかびあがってきました。

1位となった「お祭り・フェス・マルシェ」は、季節限定の特別な雰囲気や地域の交流が、赤ちゃんにとっても保護者にとってもかけがえのない体験になっているようです。また、水族館や室内遊び場など、屋内で安心して楽しめる場所も上位に入り、暑さを避けつつ赤ちゃんも保護者も楽しめる点が好まれています。

先行リリースした「赤ちゃんと夏のおでかけにあるとうれしい設備ランキング」では、おむつ替えスペースや授乳室といった基本設備に加え、暑さ対策や飲食物の入手のしやすさ、着替えのしやすさといった“現場での安心感”につながる設備を探してから、おでかけの計画を立てる子育て世帯の様子が見られました。

猛暑の夏、赤ちゃんとの外出は準備や気配りが求められますが、親子の特別な思い出作りにもなります。子育て世帯が安心して楽しめるおでかけ環境の整備も求められています。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年6月

サンプル数：310

■「いこーよ」とは？

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

「いこーよ」サービスサイト：https://iko-yo.net/(https://iko-yo.net/)

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

