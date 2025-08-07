株式会社イプロス（キーエンスグループ）、初のリアル展示会「AI/DX 営業・マーケティング展」を開催

株式会社イプロス

BtoB情報検索サイト「イプロス(https://www.ipros.com/)」「イプロスものづくり(https://mono.ipros.com)」を運営する株式会社イプロス（東京都港区、代表取締役社長：小林啓二 ）は、新事業としてリアル展示会「AI/DX 営業・マーケティング展」を2026年3月24日（火）、25日（水）に東京ビッグサイトにて開催します。

開催概要はこちら :https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=press&utm_medium=media

本展示会は、BtoB企業の営業・マーケティング活動を支援する製品・サービスを対象に、最新のAI・デジタル技術を活用したソリューションを多数展示する専門展示会です。

20年以上にわたりオンラインでのリード獲得を支援してきたイプロスだからこそできる、保有する会員数180万人以上のビッグデータと独自のAIを組み合わせた精度の高いマッチングをリアルの展示会で実現します。

出展についての資料はこちら :https://marketing.ipros.jp/form/download/aidx_1/index.php?utm_source=press&utm_medium=media

展示会開催の背景

株式会社イプロスは、製造業を中心とした多くのBtoB企業の販路拡大を、情報ポータルサイトを通じて支援してまいりました。昨今、デジタル技術の進化や営業手法の多様化により、企業のマーケティング活動にはリアルとオンラインの両面からのアプローチが求められています。こうした市場ニーズを踏まえ、新たにリアル展示会という形で、企業と企業を結ぶ新たな接点の創出に取り組むことといたしました。20年以上にわたって蓄積してきた豊富なビッグデータとイプロス独自のAI技術を駆使し、リアル展示会でも質の高いマッチングを提供します。

展示会の特長

AI/DXに特化：

営業・マーケティング領域におけるAIやデジタルツールをテーマにした専門性の高い展示会

オンラインとの相乗効果：

年間223万件のリードが発生しているイプロスサイトを活用したリード獲得も並行して行えるハイブリッド設計

高精度なリード提供：

直近1年での展示会来場経験者が8割を超える情報収集のモチベーションが高いイプロス会員が来場

今後の展望：

本展示会を皮切りに、イプロスはオンラインとオフラインを組み合わせた新しいBtoBマーケティング支援の形を確立してまいります。今後も、企業の商談創出に貢献できる仕組みを拡充していく予定です。

展示会名：AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring

会期：2026年3月24日（火）、25日（水）

会場：東京ビッグサイト東4ホール

主催：株式会社イプロス

想定来場者人数：約8,000名

出展対象品目：

SFA/CRM、MA、名刺管理ツール、セールスイネーブルメント、営業 / インサイドセールス自動化、議事録作成 AI、メタバース、AI エージェント、AI 翻訳、オンライン商談ツール、データ活用・分析、需要予測、パーソナライズドマーケティング、アカウントベースドマーケティング、データドリブンマーケティング、SEO、SNS活用、動画制作、チャットボット、ボイスネット、対話AI、Web 接客、感情認識・解析 AI

公式サイト：https://expo.ipros.jp/event/14277(https://expo.ipros.jp/event/14277?utm_source=press&utm_medium=media)

※2025年2月に実施した会員向けアンケート（有効回答数457件）