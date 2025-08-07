【人付き合いに関する調査】人付き合いが得意な人は2割強、2015年調査より減少。友人とコミュニケーションを取る方法は「直接会って話す」が7割弱、「LINEなどチャットアプリ・ツール」が6割弱

マイボイスコム株式会社

■人付き合いが得意な人は2割強、2015年調査より減少。現在の人間関係に満足している人は4割強、男性70代や女性60～70代で高く、男性30～50代で低い

■友人とコミュニケーションを取る方法は、「直接会って話す」が7割弱。「LINEなどチャットアプリ・ツール」は6割弱、2015年調査より増加

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、4回目となる『人付き合い』に関するインターネット調査を2025年7月1日～7日に実施しました。

人間関係の満足度やコミュニケーション方法などについて調査結果をお知らせいたします。その他、人間関係でうまくいっているもの・いないものなど、より詳しい調査結果は＜調査結果詳細＞よりご覧いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1653_1_bb50bb06bb43db9825dbf26ef8660320.jpg?v=202508080355 ]

1. 人付き合いの得意度

人付き合いが得意な人は、「得意な方」「まあ得意な方」を合わせて2割強です。2015年調査と比べて減少しています。

人付き合いが得意ではない人（「あまり得意な方ではない」「得意な方ではない」の合計）は5割強と半数を超え、特に30～50代で高くなっています。

2. 友人の数

友人の数は、「3～4人」が23.1%でボリュームゾーンです。

5人以上は4割弱、10・20代と70代でやや高く、40代で低くなっています。

「0人」は男性30～50代で比率が高く、また、世帯年収が300万円未満の層でも高くなっています。

3. 友人と知り合ったきっかけ

友人と知り合ったきっかけは（複数回答）、「職場、取引先など仕事関係」が友人がいる人の49.3％、「高校・専門学校で」が44.7％、「大学で」「中学校で」が3割前後となっています。

10～40代では「高校・専門学校で」、女性70代では「趣味関係」が1位です。

「自分の子ども関係」は、女性40代以上で高くなっています。

4. 友人とコミュニケーションを取る方法

友人がいる人に、友人とどのようにコミュニケーションを取ることが多いかを聞いたところ（複数回答）、「直接会って話す」が68.5％、「LINEなどチャットアプリ・ツール」が57.6％、「メール」「電話で話す」が各30%台です。

2015年調査と比べて、「チャットアプリ・ツール」は増加、「メール」「電話で話す」は減少しています。

「チャットアプリ・ツール」は男性10・20代や女性10～30代では8割前後と高くなっています。また、男性10～30代や女性30～50代では「直接会って話す」を上回って1位です。

「SNS」も若年層で比率が高く、女性10・20代では4割強と特に高くなっています。

5. 現在の人間関係の満足度

現在の人間関係に満足している人は、「満足している」「まあ満足している」を合わせて4割強です。男性70代や女性60～70代で高く、男性30～50代で低くなっています。

人間関係に満足していない人（「満足していない」「あまり満足していない」の合計）は2割弱、若年層で高い傾向です。

男性30代では、満足している人・満足していない人が同率となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆現在の人間関係に満足している理由、満足していない理由（全6,938件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1653_2_021d34158a926023c445b059e3b65f3e.jpg?v=202508080355 ]

＜調査結果詳細＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1653_3_a27bc5c23dbc8fd49926c41eb2a996a3.jpg?v=202508080355 ]

