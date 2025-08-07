複合商業施設「HAROW」夏イベント8/15（金）・8/16（土）の2日間「HAROW夜市」を開催

NTT都市開発株式会社

NTTアーバンソリューションズ株式会社

NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 池田 康）は、複合商業施設「HAROW」（宮崎県宮崎市広島1丁目）にて、アジアの夜市の賑わいを再現した特別イベント「HAROW夜市」を、8/15（金）・8/16（土）の2日間にわたって開催します。ぜひお気軽にお越しください。

本イベントは、HAROWを含む宮崎市中心市街地の夜の賑わい創出を目的として、提灯などによる印象的な演出の中で、「HAROW夜市」と題してHAROW各店舗のアジア風メニューと、ゲスト出店店舗によるアジア料理や雑貨販売をお楽しみいただけます。また、民謡ライブやDJのパフォーマンスにより、賑わいのある夏の夜を演出します。

※写真はイメージです

【出店店舗一覧】【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/134094/table/95_1_548632903aef5bd82cd3cdeab5a587f2.jpg?v=202508080355 ]

※天候により日程を延期する場合があります。

※各店舗の商品には限りがありますので、売り切れ・終了となる場合があります。

【お問い合わせ先】

合同会社カネック 担当者：後藤、坂元 info@canek.design