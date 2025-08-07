¡Ú2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë ¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¼çºÅ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ¡Û¡ÖCV¤Î¼¡¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×― LTV¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¹¹ðÀß·×¤Î¾¡¤Á¶Ú8Áª
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦²þÁ±¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIR Design¡Ê¥¨¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÊ¿·òÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ÖCV¤Î¼¡¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¨¡ LTV¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¹¹ðÀß·×¤Î¾¡¤Á¶Ú8Áª(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seCHRsraLsEJ?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes)¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seCHRsraLsEJ?utm_source=glpgs&utm_campaign=prtimes
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¢£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖCV¤Î¼¡¤¬Â³¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¨¡ LTV¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¹¹ðÀß·×¤Î¾¡¤Á¶Ú8Áª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCPA¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖCV¸å¤Î¥æー¥¶ー¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤/ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¸þ¾å¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¹¹ðÀß·×¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¡¢¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÐÃÅ8¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹ ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢LTV¤Î¹â¤¤ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎLP¹½À®¤ä¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸«Ä¾¤·Êý¡¢À®²Ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¹¹ð¤Î¶¦ÄÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
¢§¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦CPA¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤
¡¦CV¸å¤Î¥æー¥¶ー¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡¿ÄêÃå¤·¤Ê¤¤
¡¦LTV¤Î¹â¤¤ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢§¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì
¡¦LTV¸þ¾å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹¹ðÀß·×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¥Ò¥ó¥È
¡¦LP¹½À®¤ä¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦À®²Ì¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¹¹ð¤Î¶¦ÄÌ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÍý²ò
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48043/table/124_1_7fc40cf54a760a20ad533cf3b1a7bf27.jpg?v=202508080355 ]
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡¿ÅÐÃÅÍ½Äê¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
11:00～11:05¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
11:05～11:45¡¡M-Force³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ß¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÖÇä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀß·×¿Þ¡¢ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¡¨¡CV¡È¸å¡É¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¹¹ð¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÅÀ
11:45～12:25¡¡³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¡¡¡ß¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÇä¤ì¤ë¹¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¿ô»ú¡É¤È¡ÈÌÑÁÛÎÏ¡É¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¡¨¡ LTV»ëÅÀ¤ÇÁª¤ÓÄ¾¤¹¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÈÁÊµá¼´
12:25～13:05¡¡KURO HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ß¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKAIZEN PLATFORM
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¹¹ðÈñ¤Î¥à¥À¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¨¡¨¡¡ÈROI¤òÀ¸¤àÆ³Àþ¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡×
13:05～13:45¡¡¥Ö¥ëー¥¹¥¯¥ì¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ß¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥°¥ë¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¤½¤Î»Üºö¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¨¡¨¡LTV¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¹ðÉ¾²Á¤Î¿·¥ëー¥ë
13:45～13:50¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡ÚAIR Design¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
AIR Design¤Ï¡¢AI¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤ÆWeb¹¹ð¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¥Êー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É5Ì¾¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤¬´ë¶È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÀïÎ¬¤òÀß·×¤·¡¢10,000²ó°Ê¾å¤ÎAB¥Æ¥¹¥È¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾¡Î¨¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¡¾Ú¥Äー¥ë¡ÖAIR Connect¡×¤Ç¤Ï¡¢CV¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤ÎÇä¾å¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¸ú²ÌÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¿¤ËÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ
¡¦AIR Design ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È(https://airdesign.ai/?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
¡¦AIR Design Æ³Æþ»öÎã(https://airdesign.ai/case?utm_source=corp&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¦²þÁ±¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIR Design¡×¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¤è¤ê¥Ò¥È¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê»º¶È³×Ì¿¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-14 SP¿ÀÊÝÄ®¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÊ¿·òÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡§2009Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
¢§¥ê¥ó¥¯
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://glpgs.com/)
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹ ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È(https://glpgs.com/recruit/)