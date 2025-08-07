EAJ信託と新生信託銀行による業務提携のお知らせ

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン

株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：成宮 正一郎／証券コード：6093／以下「EAJ」）の子会社である株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託（本社：東京都千代田区／代表取締役：今中 弘明／以下「EAJ信託」）は、このたび新生信託銀行株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長 岩井 正貴／以下「新生信託銀行」）が2025 年7月1日に発表した遺言信託・遺産整理業務を含む相続関連業務サービス（以下、「本サービス」という）について、そのBPO業務を受託することとなりましたのでお知らせいたします。

1.EAJ信託の相続関連事業

EAJ信託は2016年９月より、主に銀行、保険会社等の金融機関、そして、そのお客様に向けた相続関連サービスとして、戸籍収集・相関図作成サービス、おひとり様終活サポートサービス等を全国的に提供してまいりました。

この度の相続関連サービスでは、遺言信託の受任前の推定相続人の特定や遺産整理業務における相続人特定のための戸籍収集業務に始まり、契約者（または受遺者、相続人）への書面等による各種通知・連絡、財産調査・財産目録の作成、金融機関の解約・名義変更等の業務をワンストップでサービス提供いたします。

また、亡くなられた方の公共料金の解約または名義変更、生前に利用されていた固定電話、新聞、クレジットカード等の各種サービスの解約手続き等も代行することで、お客様の利便性向上を高めております。

2.戸籍・相続事務センターの強化

EAJグループでは、東京、大阪、埼玉を拠点とした戸籍・相続事務センターの体制強化を進めております。

当センターでは、お客様窓口のワンストップ化を目指し、専門性の高いコールセンターの設置、相続関連業務に精通した受託体制の構築、さらにグループ会社である株式会社サムポローニアの戸籍収集システム「AI相続ミツローくん」を活用した 戸籍収集業務の自動化により、遺産整理・遺言執行に関わる複雑な業務の合理化を実現しました。

今後も、相続関連業務のBPO先として、圧倒的な差別化と大幅な業務効率化を可能にするセンター機能の更なる強化に取り組んでまいります。

3.会社概要

＜株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託＞

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２-１ 新大手町ビル４階

代 表 者 ：代表取締役 今中 弘明

設 立 ：2014年5月

事業内容：信託事業、不動産事業、相続・終活関連事業

ＵＲＬ ：https://eajt.co.jp/

＜株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン＞

所 在 地 ：東京都千代田区大手町２丁目２-１ 新大手町ビル４階

代 表 者 ：代表取締役社長 成宮 正一郎

設 立 ：2007年4月

事業内容：【金融ソリューション事業、不動産ソリューション事業】

業務受託、人材派遣、相続関連サービス、クラウドシステム提供を含む各種支援サービス

ＵＲＬ ：http://www.ea-j.jp/

＜新生信託銀行株式会社＞

所 在 地 ：東京都港区六本木一丁目６番１号 泉ガーデンタワー８階

代 表 者 ：代表取締役社長 岩井 正貴

設 立 ：1996年11月

事業内容：信託事業、銀行業、暗号資産関連業務

ＵＲＬ ：https://www.shinseitrust.com/

