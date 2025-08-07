【本日発売】「好きなら脱がせて。」(著：佐倉リコ)が表紙で登場！ マガジンビーボーイ9月号は8月7日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、佐倉リコ先生が表紙の雑誌「マガジンビーボーイ2025年9月号」を8月7日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/228479

MAGAZINE BE×BOY 2025年9月号

[月刊コミック誌]読みたい恋がいっぱいしあわせBOYS LOVEマガジン「マガジンビーボーイ」最新号！





豪華執筆陣！

表紙：佐倉リコ発売日：2025/8/7定価 ： 814円（税込）レーベル：MAGAZINE BE×BOY発売：リブレ

佐倉リコ、アラタアキ 原作/HERO、Arinco、犬野まげゆいし、おげれつたなか、佳門サエコ、川唯東子、くら毛、雫リオン、田中鈴木、中込いくさ、七生えむ、南国あざらし、ハシモトミツ、広瀬りさ、紅、依乃しじま 豪華執筆陣!!

●予告と内容が一部変更になりましたこと深くお詫び申し上げます。



ハシモトミツ先生「王子さまの抱きまくら」

待望の続編スタート！ 真広の誕生日に遊馬は…？



佐倉リコ先生「好きなら脱がせて。」

貴音の「気持ちよくさせる」宣言に晃佑もタジタジ…？



紅先生「セフレ、やっぱなしで！」

保健の実技はばっちりな2人！ 他の座学はどうなるのカナ!?



川唯東子先生「いつか、夢で会いましょう。」

魔性のお隣さんとの夏の恋は思わぬ方向へ…



犬野まげゆいし先生「ゴミ溜めのガーネット」

恋人になった叶瑛と沙羅。生活も一変して――？ 待望の続編連載開始！



七生えむ先生「ひだまりの情夫たち」

イマドキ大学生が夜の街で出会ったのは危険な男で…!?



おげれつたなか先生「ケーキ・ドッグ・カラメリゼ」

悠星に投資詐欺を仕掛けることに…？ ついに最終話！



アラタアキ先生 原作/HERO先生「高松くん、いま何％？」

正反対の高松と枝折。二人の距離は少しずつ近づいて…！



依乃しじま先生「パラレル・ファーストラブ」

高校生の周磨と水族館デート！ タイムリープBL！



佳門サエコ先生「これから俺は、後輩に抱かれます」

アッつい! スパダリ後輩×堅物先輩シリーズ連載再開！



雫リオン先生「恋が視えない」

読切初登場★ 除霊のためエロいことをしようと言われて――!?



南国あざらし先生「部長！なかったことにしてください」

デビュー読切★ 押しが強め上司×ツンデレリーマンのハプニングオフィスラブ！



中込いくさ先生「春の氷」

付き合い始めた2人だけど

ハッピーエンドまで一筋縄ではいかなくて――



田中鈴木先生「アイツの大本命」

イギリスの某施設での秘密にヨハンは……。



Arinco先生「Kiss me crying」

音楽番組でダンスを指導してくれたユンジェと競うことになって――？



くら毛先生「こんなの漫画に載ってない！」

DT漫画家、実体験描いて少女漫画でバズっちゃう!?



広瀬りさ先生「宙色ジレンマ」

7/18発売コミックスの第1話を特別掲載！

8月のマガビー掲載作コミックス発売情報

先輩、ナカみせて 3

著：沖田有帆



2025年8月8日発売

定価: 922円（税込）



陰キャ童貞の春輝とハイスぺモテ陽キャのユウ君。

恋人の二人は、先輩VTuberである予渦・覇壊とのユニット活動で順調に人気を伸ばしていた。

最初の目標である3D化が決定し、レコーディングやライブ練習に追われる日々。

独りの時間が増えるごとに、ユウ君の優しい言葉と激しい熱が恋しくなり…？

VTuberとして新たなステージに立った二人が進む先は!?

「ありがとう 僕を見つけてくれて」

恋も仕事も急成長★大ヒットVTuberBL第3巻！

伝説のヤリチンVS鉄壁の尻穴 5

著：ととふみ



2025年8月8日発売

定価: 823円（税込）



ハテン高に通う御神楽と瀬那は町公認(?)の最強カップル！

性格も生い立ちも正反対な二人だけど心とカラダの相性は抜群。

未来を見据えて、卒業後の同棲を約束し合った直後、御神楽の海外行きが決まって――!?

「絶対一人前の男になって迎えに来るから」

大ヒット学園ラブコメ、超ハッピーエンドで完結!!!

初恋ワードローブ

著：雨ウオ



2025年8月8日発売

定価: 856円（税込）



今更、恋をしてみたいなんて…

アパレルショップで働く谷尾は、

実はえっちな自撮りを裏垢で上げている裏アカ男子。

裏アカで出会った人に抱かれる日々だったが、

ある日それが職場のクールな後輩・菅沢にバレてしまう。

引いて欲しくて「抱いてくれよ」といったところ、意外にも「俺に抱かせてください」と言われホテルに行くことに。

職場の後輩と身体の関係が始まりつつ、純愛もスタート!?

クールイケメン後輩のピュアな一途愛に、裏アカビッチ先輩大困惑中!!

佐倉リコ先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント



アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるマガビー愛読者プレゼント実施中！

各先生への熱いメッセージお待ちしています。



１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様

２.QUOカード1,000円分 10名様



＜応募のきまり＞

巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。



＜〆切＞

はがき：8月31日(金)消印有効

WEB：8月31日(金)23:59までに送信いただいたもの



＜WEBアンケート＞

https://bit.ly/4lJOPc3

公式WEB＆SNS

●ビーボーイWEBページ

https://www.b-boy.jp/



●「ビーボーイ編集部」X（旧Twitter）アカウント

ビーボーイ編集部 @bboy_editor

https://x.com/bboy_editor



●「ビーボーイ編集部」instagramアカウント

ビーボーイ編集部 @bl_bboy_ig

https://www.instagram.com/bl_bboy_ig/

株式会社リブレとは

株式会社リブレ

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。