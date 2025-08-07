【JPIセミナー】川崎重工業（株）「CO2分離回収技術 ”Kawasaki CO2 Capture” その開発・実証と今後の応用展開」8月21日(木)開催
JPI（日本計画研究所）は、川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション＆マリンカンパニー エネルギーディビジョン 熱サイクル総括部 総括部長 安原 克樹 氏を招聘し、CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 の開発・実証と今後の応用展開について詳説いただくセミナーを開催します。
〔タイトル〕
【会場受講限定】
川崎重工業（株）：CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 その開発・実証と今後の応用展開
〔開催日時〕
2025年08月21日(木) 13:30 - 15:30
〔講師〕
川崎重工業株式会社
エネルギーソリューション＆マリンカンパニー
エネルギーディビジョン 熱サイクル総括部 総括部長
水素・CNディビジョン CN事業戦略室 室長 理事
安原 克樹 氏
〔講義概要〕
CCUSはエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠であり、またCDR(Carbon
Dioxide Removal)も必要になると考えられています。川崎重工はCO2分離回収技術を開発しており、この技術の特徴は固体吸収剤を用いてCO2を吸収し、低温の蒸気を利用しCO2を回収出来ることです。
例えば未利用廃熱利用によりCO2分離回収コストの低減が期待できます。
現在CO2分離回収実証を実施しており、今後、様々な分野に適用を目指しています。
本講演では、川崎重工の取り組みについて詳説します。
〔講義項目〕
１．CCUSを取り巻く状況
２．川崎重工のCO2分離回収技術（Kawasaki CO2 Capture）
（１）固体吸収剤
（２）移動層システム
３．川崎重工の取り組み
（１）排ガスからのCO2分離回収
（２）大気からのCO2分離回収
（３）CO2活用技術
４. 今後の課題と展望
５. 関連質疑応答
６. 名刺交換・交流会
通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。
〔受講方法〕
会場受講
※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。
〔受講料〕
1名：37,250円（税込）
2名以降：32,250円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。
