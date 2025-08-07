【JPIセミナー】川崎重工業（株）「CO2分離回収技術 ”Kawasaki CO2 Capture” その開発・実証と今後の応用展開」8月21日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション＆マリンカンパニー エネルギーディビジョン 熱サイクル総括部 総括部長 安原 克樹 氏を招聘し、CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 の開発・実証と今後の応用展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17330(https://www.jpi.co.jp/seminar/17330?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

【会場受講限定】

川崎重工業（株）：CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 その開発・実証と今後の応用展開

〔開催日時〕

2025年08月21日(木) 13:30 - 15:30

〔講師〕

川崎重工業株式会社

エネルギーソリューション＆マリンカンパニー

エネルギーディビジョン 熱サイクル総括部 総括部長

水素・CNディビジョン CN事業戦略室 室長 理事

安原 克樹 氏

〔講義概要〕

CCUSはエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠であり、またCDR(Carbon

Dioxide Removal)も必要になると考えられています。川崎重工はCO2分離回収技術を開発しており、この技術の特徴は固体吸収剤を用いてCO2を吸収し、低温の蒸気を利用しCO2を回収出来ることです。

例えば未利用廃熱利用によりCO2分離回収コストの低減が期待できます。

現在CO2分離回収実証を実施しており、今後、様々な分野に適用を目指しています。

本講演では、川崎重工の取り組みについて詳説します。

〔講義項目〕

１．CCUSを取り巻く状況

２．川崎重工のCO2分離回収技術（Kawasaki CO2 Capture）

（１）固体吸収剤

（２）移動層システム

３．川崎重工の取り組み

（１）排ガスからのCO2分離回収

（２）大気からのCO2分離回収

（３）CO2活用技術

４. 今後の課題と展望

５. 関連質疑応答

６. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,250円（税込）

2名以降：32,250円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

