【JPIセミナー】川崎重工業（株）「CO2分離回収技術 ”Kawasaki CO2 Capture” その開発・実証と今後の応用展開」8月21日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、川崎重工業株式会社　エネルギーソリューション＆マリンカンパニー　エネルギーディビジョン　熱サイクル総括部　総括部長　安原　克樹 氏を招聘し、CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 の開発・実証と今後の応用展開について詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17330


〔タイトル〕

【会場受講限定】


川崎重工業（株）：CO2分離回収技術「Kawasaki CO2 Capture」 その開発・実証と今後の応用展開


〔開催日時〕

2025年08月21日(木) 13:30 - 15:30


〔講師〕

川崎重工業株式会社


エネルギーソリューション＆マリンカンパニー


エネルギーディビジョン　熱サイクル総括部　総括部長


水素・CNディビジョン　CN事業戦略室　室長　理事


安原　克樹 氏


〔講義概要〕

CCUSはエネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠であり、またCDR(Carbon


Dioxide Removal)も必要になると考えられています。川崎重工はCO2分離回収技術を開発しており、この技術の特徴は固体吸収剤を用いてCO2を吸収し、低温の蒸気を利用しCO2を回収出来ることです。


例えば未利用廃熱利用によりCO2分離回収コストの低減が期待できます。


現在CO2分離回収実証を実施しており、今後、様々な分野に適用を目指しています。


本講演では、川崎重工の取り組みについて詳説します。


〔講義項目〕

１．CCUSを取り巻く状況


２．川崎重工のCO2分離回収技術（Kawasaki CO2 Capture）


　（１）固体吸収剤


　（２）移動層システム


３．川崎重工の取り組み


　（１）排ガスからのCO2分離回収


　（２）大気からのCO2分離回収


　（３）CO2活用技術


４. 今後の課題と展望


５. 関連質疑応答


６. 名刺交換・交流会


通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。


〔受講方法〕

会場受講


※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。


〔受講料〕

1名：37,250円（税込）


2名以降：32,250円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


【JPI（日本計画研究所）について】


